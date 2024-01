Les produits cosmétiques contenant de la bave d’escargot sont-ils vraiment efficaces ?

Les produits cosmétiques contenant du mucus d’escargot sont achetés par des consommateurs venant du monde entier. En 2022, le marché mondial de cette industrie valait plus de 555 millions de dollars, soit 500 millions d’euros.

Après avoir explosé en Corée du Sud, les produits de soins pour la peau contenant du mucus d’escargot, qu’on appelle également mucine d’escargot ou sécrétion, ont gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, l’Amérique du Nord constitue le marché le plus dynamique pour ces produits. Pourtant, l’utilisation de mucus d’escargot pour améliorer l’état de la peau et de la santé est bien antérieure à l’ère des réseaux sociaux.

Les Grecs anciens utilisaient par exemple la bave d’escargot comme soin topique contre les inflammations. Dans les années 1980, des héliciculteurs chiliens ont constaté, après avoir manipulé des escargots à destination du marché agro-alimentaire français, que leurs mains étaient plus douces et que leurs égratignures guérissaient plus rapidement, ce qui a donné à la bave d’escargot sa popularité en Amérique du Sud.

Ce mucus si populaire fonctionne-t-il vraiment ? On vous explique comment la bave d’escargot guérit bien plus que les peaux sèches.

QU’APPORTE LE MUCUS D’ESCARGOT À VOTRE PEAU ?

Selon Joshua Zeichner, dermatologue à l’hôpital Mon Sinaï de New-York, l’escargot petit-gris (Helix aspersa), l’espèce la plus étudiée pour les produits de soins pour la peau, sécrète de la bave dont on dit qu’elle a des propriétés hydratantes, antioxydantes et qu’elle peut stimuler la production de nouveau collagène, ce qui permet de réduire les signes de vieillesse.

Les consommateurs se procurent du mucus d’escargot afin de réparer leur peau abîmée et de piéger l’hydratation, explique Elizabeth Bahar Houshmand, dermatologue et membre de l’American Academy of Dermatology. Le mucus contient de la vitamine A et E, des antioxydants pouvant limiter les inflammations et les signes de vieillesse, ainsi que des peptides qui boostent la production de collagène, ajoute Houshmand. Cependant, elle précise que des essais cliniques de grande envergure doivent être mis en place pour prouver les effets prétendus de la bave d’escargot et pour une meilleure compréhension de ses principes actifs.