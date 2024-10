Qui étaient les "Hobbits" de Florès ?

Les fossiles d'oiseaux comptent parmi les plus utiles pour reconstituer l'écologie de la Florès préhistorique. « Les oiseaux fournissent des informations essentielles sur l'environnement, la végétation et la dynamique interespèces au sein d'un écosystème », indique Meijer.

Avec ses deux mètres de hauteur, l'échassier géant Leptoptilos robustus aurait dominé Homo floresiensis. Même si sa taille n'a rien d'exceptionnel par rapport à d'autres fossiles de l'espèce, l'oiseau était l'un des plus grands carnivores de Florès et à ce titre, il traquait probablement les rongeurs de l'île en visitant de temps à autre la carcasse d'animaux plus imposants comme le Stegodon. « Les échassiers géants et les vautours dépendaient du Stegodon pour se nourrir, tout comme les dragons de Komodo et H. floresiensis », nous raconte Meijer, ce qui implique que la vie de plusieurs espèces reposait sur cet éléphant nain. La disparition de l'éléphant a donc dû provoquer une réaction en chaîne qui a mené à l'extinction des carnivores de l'île, Homo floresiensis y compris. « Pour moi, cela montre que les hominines s'inscrivaient dans un écosystème bien plus étendu », conclut Maijer.