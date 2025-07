Plongeuses de l’extrême : comment les haenyeo coréennes se sont adaptées au froid

L’ADAPTATION AUX EXTRÊMES

Les corps humains sont capables de s’adapter et de s’acclimater pour tolérer des conditions extrêmes, comme les hautes altitudes et les températures glaciales.

« Les humains s'adaptent, nous vivons partout », s’émerveille Joshua Tremblay, chercheur cardiovasculaire de l’université de Colombie Britannique, qui n’a pas pris part à la récente étude.

Cara Ocobock a travaillé auprès d’éleveurs de rennes en Finlande, fréquemment exposés au froid extrême. L’anthropologue de l’université de Notre Dame, qui n’a pas pris part à la récente étude, a découvert que leur corps tendait à avoir une plus grande quantité d’un type de graisse spécialisée dans la conservation de la chaleur.

Certaines populations des hautes altitudes se sont adaptées, tant au niveau physiologique que génétique, aux niveaux relativement faibles d’oxygène atmosphérique, explique Joshua Tremblay. Cependant, ces adaptations varient. Les personnes habitant la cordillère des Andes produisent plus de cellules de globules rouges, tandis qu’au Tibet, les adaptations relèveraient plus de la concentration en hémoglobine. Toutes deux permettent au sang de ces personnes de transporter plus d’oxygène.

Les plongeurs Bajau, les « nomades de la mer », d’Indonésie, ont développé de plus grandes rates, ce qui augmente la circulation des globules rouges et de l’oxygène au cours des plongées. C’est ce qu'a montré une étude menée par Melissa Ilardo, publiée en 2018. Cette découverte l’a conduite à étudier les Haenyeo afin de voir si elles présentaient des adaptations évolutives similaires. Elle mène cette recherche de concert avec Joo Young Lee, de l’université nationale de Séoul, qui travaille auprès des Haenyeo depuis plus de dix ans. TESTER UN SUPER-POUVOIR DE LA PLONGÉE

Melissa Ilardo et son équipe ont comparé trente génomes de plongeuses Haenyeo à celui de trente personnes de l’île Jeju, qui n’étaient pas des Haenyeo, ainsi qu’à trente-et-un habitants de la Corée continentale. L’âge moyen des participants était de soixante-cinq ans. Tous les participants ont également participé à des simulations de plongée, lors desquelles ils ont submergé leur visage dans des baignoires remplies d’eau froide, tout en retenant leur respiration.

Durant ces simulations, le rythme cardiaque des Haenyeo a diminué de plus de 50 % comparé aux autres groupes, ce qui les a aidées à retenir plus longtemps leur souffle, en limitant les besoins en oxygène du corps et réduisant le travail du cœur. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que cette capacité était un résultat de l’entraînement de longue vie des plongeuses.

« La différence de rythme cardiaque était vraiment spectaculaire », confie Melissa Ilardo. « Nous avons observé une plongeuse dont le rythme cardiaque est descendu à 40 battements par minute, en 15 secondes. »

Les analyses de génome ont montré que les habitants de Jeju, plongeuses ou non, se distinguaient génétiquement des participants venant de Corée continentale. Les résidents de Jeju descendent probablement d’une petite population ancestrale, selon Melissa Ilardo, et ont été isolés du continent durant de longues années. La généticienne remarque que, au cours de l’Histoire, les personnes n’avaient parfois pas le droit de pénétrer sur l’île ou d’en quitter les côtes.

Des participants de Jeju, 33 % étaient porteurs de deux variants génétiques qui pouvaient aider le corps à tolérer les pressions de la plongée. À titre de comparaison, seuls 7 % des participants du continent présentaient ces gènes. L’un des variants est associé à la tolérance au froid, ce qui rendrait les plongeuses moins sensibles à l’hypothermie. L’autre variant concerne la diminution de la tension artérielle diastolique.

Ce variant génétique de la pression artérielle peut protéger les Haenyeo lorsqu’elles plongent alors qu’elles sont enceintes. Traditionnellement, les plongeuses continuent leur activité jusqu’à leur accouchement, s’impressionne Melissa Ilardo. Les chercheurs suggèrent que la baisse de la pression artérielle qu’engendre cette mutation pourrait prévenir les complications comme la prééclampsie, un risque pour la santé des femmes enceintes que la plongée peut exacerber.

« C’est une activité qui génère un stress énorme sur le corps », explique Melissa Ilardo en parlant de la plongée en eau froide, « et nous pensons que ce variant génétique pourrait les protéger grâce à son action sur les vaisseaux sanguins, réduisant à la fois le risque pour la mère et pour l’enfant. »

S’ADAPTER À UN MONDE QUI CHANGE

Cette étude fait des Haenyeo la deuxième population connue qui semble avoir évolué pour la plongée, en plus des Bajau.