Flammes éternelles : pourquoi ces feux peuvent brûler pendant des milliers d'années

Les silhouettes d'enfants se découpent sur le ciel du soir tandis qu'un incendie permanent fait rage sous terre, alimenté par des veines de charbon et apparemment impossible à éteindre à Jharia, en Inde. La température du sol est parfois trop élevée pour y marcher, et le méthane et le soufre s'échappent par des fissures, polluant l'air ambiant.