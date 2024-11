Connaître l'histoire de votre famille est plus important que vous ne le pensez

Le classeur semblait me fixer. Des papiers jaunis et des photographies en noir et blanc dépassaient sur les côtés. Écrit à la main sur l’étiquette collée sur la tranche : « Historia Antigua », ou histoire ancienne en espagnol. Je l’ai ouvert à la première page et ai commencé à le lire.

Je ne sais pas exactement ce que je me m’apprête à écrire, mais j’ai cette idée en tête depuis un certain nombre d’années maintenant, depuis une conversation que j’ai eue avec mon père lorsque j’ai eu 13 ans et que j’ai fait ma bar-mitzvah…

Cela ne faisait aucun doute, il s’agissait de l’écriture de mon grand-père, une écriture argentine caractéristique marquée par des majuscules irrégulières. Nous fêtions Thanksgiving ce jour-là, et je me trouvais dans la cave de mes grands-parents, dans la banlieue de New York. Tandis que je lisais, en silence, j’entendais les pas de ma famille à l’étage. Dans les premières pages du classeur, Abuelo racontait plusieurs siècles de l’histoire de notre famille, de la Mésopotamie à l’Espagne médiévale, en passant par la Syrie ottomane, l’Amérique latine et les États-Unis, telle qu’elle lui avait été racontée par son père. Ce que j’avais entre les mains était le fruit d’une longue histoire orale qu’Abuelo avait été le premier à retranscrire sur le papier. En feuilletant doucement la suite, j’ai découvert des pages de journaux intimes, des carnets de voyage, des lettres et des coupures de presse datant de la jeunesse d’Abuelo, un véritable trésor de souvenirs, d’histoire et de recherche.

Pendant des mois, je ne lui ai pas avoué ce que j’avais mis au jour dans sa cave. Au lieu de cela, j’attendais avec impatience chaque période de vacances pour pouvoir passer du temps chez mes grands-parents et m’éclipser discrètement afin de poursuivre ma lecture. Un après-midi, des mois après ma découverte, Abuelo m’a rejoint dans la cuisine et m’a fait signe de le suivre. « Je veux te montrer quelque chose », m’a-t-il dit, avant de me conduire dans la cave. Alors que nous tournions à gauche vers sa bibliothèque, je me suis aperçu que l’Historia Antigua était posée sur le bureau, déjà ouverte. Mon visage s’est empourpré.

« Tu as regardé mes écrits. » Lorsqu’il parlait en anglais, mon grand-père s’exprimait toujours de manière très factuelle, en choisissant soigneusement ses mots.

« Oui, tout à fait », ai-je confirmé. « Abuelo, c’est très intéressant. »

Son visage s’est illuminé d’un large sourire. Il s’est mis à rire, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Est-ce que tu as beaucoup lu ? »

« Pas tant que ça », ai-je menti, puis nous nous sommes assis à son bureau. Abuelo s’est alors mis à feuilleter le classeur devant moi, laissant ainsi entrevoir d’anciens documents religieux (une ketouba, un contrat de mariage juif) et civils (un registre défraîchi de Buenos Aires), et a commencé à me raconter l’histoire de notre famille. À partir de ce jour, nous nous sommes mis à lire l’Historia Antigua ensemble afin qu’Abuelo puisse m’expliquer les parties que je ne comprenais pas : les noms, les lieux ainsi que certains mots et expressions en espagnol, en arabe et en hébreu. Nous avons discuté de langue, d’identité et d’histoire.

Nous avons dessiné et redessiné des arbres généalogiques et revu les noms et les histoires de nos ancêtres, comme s’ils pouvaient nous rejoindre d’un moment à l’autre. Après un certain temps, nos conversations ont fini par dériver entièrement vers l’espagnol, car il était plus facile pour Abuelo de parler de sa vie, tout particulièrement de son enfance à Buenos Aires, dans sa langue maternelle. Quant à moi, ce détail apportait un sentiment d’excitation, et même de mystère à la conversation, un peu comme si je découvrais un tout nouveau monde. J’essayais, aussi bien en tant que petit-fils que journaliste, de poser des questions pour apporter encore plus de couleur et de nuance à ces récits.