Cette ancienne civilisation a façonné le monde moderne

Les fondations de la civilisation humaine germèrent pour la première fois sur les terres fertiles situées entre le Tigre et l’Euphrate. Une civilisation novatrice, que l’on nomme aujourd’hui Sumer, donna naissance non seulement aux premières villes mais également à des innovations en matière de transports, de littérature et d’architecture monumentale.

La culture sumérienne s’épanouit durant plus de 2000 années qui la virent dominer la Mésopotamie. Dans l’ensemble de cette région, qui se trouve aujourd’hui au sud de l’Irak, des cités-États influentes émergèrent, des ziggurats immenses sortirent de terre, des épopées grandioses furent racontées et les riches et les puissants se parèrent de bijoux en or. Au fil du temps, domination et contrôle ont changé de mains et ont été exercés par diverses cités glorieuses. La civilisation atteignit son apogée à la fin du troisième millénaire avant notre ère, puis déclina petit à petit.

La civilisation sumérienne et ses réalisations sont tombées dans l’oubli durant des millénaires, jusqu’à ce que des archéologues commencent à explorer la région minutieusement aux 19e et 20e siècles. De splendides découvertes révélèrent la richesse et le raffinement de cette ancienne civilisation et permirent aux spécialistes de voir comment les influences sumériennes avaient déferlé sur les civilisations venues ensuite.

CITÉS ET ROIS

Des colons arrivèrent dans la plaine inondable de Mésopotamie autour du sixième millénaire avant notre ère. Ces innovateurs mirent au point un système d’irrigation constitué de canaux afin d’exploiter les eaux du Tigre et de l’Euphrate et de mieux gérer l’agriculture dans la région. Leur réussite donna naissance à de riches centres de commerce agricoles. La richesse transforma les colonies en villages, puis les villages en cités comptant des milliers d’habitants.