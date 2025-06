Japon : dans la fonderie qui forge des épées de samouraïs à 13 000€

Durant des centaines d’années, des forgerons experts ont fabriqué des lames pour les guerriers japonais, parmi eux, les samouraïs de renom. D’anciennes archives montrent les noms des artisans ; ils étaient des milliers. Mais un déclin de cet art a commencé en 1876, quand il est devenu interdit de porter une telle arme en public. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces occupantes du Japon ont banni la production de katanas. Ainsi, d’autres ont perdu travail et pitance. On pense aujourd’hui qu’il reste environ 200 artisans licenciés, et tous ne sont pas actifs. Yamazoe, Miyagi et Kuromoto sont les derniers fabricants de katanas dans une région qui abrite l’une des plus anciennes forges de tout le Japon. « Notre art se meurt, c’est assez triste de se le dire », me dit Kuromoto aidé d’un interprète. Mais ensemble, ses compagnons et lui honorent et élèvent cet art en voie de disparition.