Japon : des décennies de constructions anti-sismiques

Cinq jours après un tremblement de terre majeur qui a frappé la côte ouest du Japon, la difficile recherche de rescapés se poursuit. Le séisme de magnitude 7,6 survenu au large de la péninsule de Noto a produit les secousses les plus puissantes que la région ait connues depuis des décennies et, en raison du risque de tsunami, près de 100 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer. Alors que les évaluations des dégâts arrivent au compte-gouttes, on estime d’ores et déjà que des centaines de maisons auraient été détruites par le séisme et par les incendies qui s’en sont suivis. En outre, plus de 80 décès ont été confirmés à cette heure.

Selon la sismologue Lucy Jones, l’intensité du séisme et sa survenue au large des côtes auraient pu avoir des effets bien plus dévastateurs si le pays avait été moins préparé. Sur X, elle a loué « le sérieux des codes du bâtiment [du Japon] et leur bonne application ». Cela a selon elle permis que les dégâts soient « bien moindres que ce qu’ils auraient pu être ».

Le Japon est l’un des pays les plus actifs du monde sur le plan sismique. De par son emplacement à la frontière de quatre plaques tectoniques, les tremblements de terre ne sont pas affaire de « si », mais affaire de « quand ». Bien que les personnes qui marchent au-dessus d’elles ne s’en rendent bien souvent pas compte, les secousses sismiques surviennent quotidiennement dans ce pays qui, selon l’EarthScope Consortium, serait frappé par 1 500 séismes perceptibles chaque année. Étant donné ce risque, le Japon a intégré, dans le tissu physique et social de ses communautés, des façons de vivre avec les tremblements de terre.

S’ADAPTER AUX SÉISMES MAJEURS

Selon Keith Porter, ingénieur en chef de l’Institut canadien pour la réduction des pertes catastrophiques, c’est souvent à la dure que l’on finit par comprendre comment se préparer au mieux aux séismes importants, en tirant des enseignements de catastrophes passées. Au Japon, on a pour la première fois introduit des régulations sismiques dans les codes de construction en 1923 après qu’un séisme de magnitude 7,9 a tué plus de 140 000 personnes et réduit en poussière des centaines de milliers d’édifices. Ces premières régulations étaient axées sur le renforcement des nouveaux bâtiments construits dans les aires urbaines et accroissaient la surveillance de la construction des édifices en bois et en béton.