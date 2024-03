Les diamants synthétiques sont-ils vraiment meilleurs pour la planète ?

Quant aux diamants synthétiques, il existe deux manières principales de les créer. La première méthode fait appel à la déposition chimique en phase vapeur (CVD). Elle consiste à exposer, à une température très élevée, une minuscule « graine » de diamant à un gaz riche en carbone. Les particules de carbone adhèrent ensuite sur la graine, qui grandit et devient une pierre précieuse de taille satisfaisante en quelques semaines.

La seconde méthode emploie un procédé de haute pression et de haute température (HPHT). Dans ce cas, la « graine » de carbone (généralement un autre diamant minuscule) est exposée à de hautes pressions et températures, ce qui entraîne la cristallisation de la graine et son développement en une pierre précieuse de plus grande taille. Les diamants obtenus à partir de ces deux méthodes sont taillés et polis, comme les diamants naturels.

DES « VRAIS » DIAMANTS ?

Si les entreprises d’extraction diamantaire voient les diamants de laboratoire comme des produits communs, produits à la hâte et sans valeur durable, la réalité est loin d’être aussi évidente.

Les personnes qui souhaitent posséder des diamants d’origine primitive auront toujours une préférence pour les diamants naturels, tout comme les géologues, qui apprécient énormément ces joyaux quasi indestructibles, en partie parce qu’ils renferment des indices chimiques sur la formation de la Terre. « Ce sont les inclusions qu’ils présentent qui les rendent si attrayants », explique Thomas Stachel, géologue spécialiste des diamants à l’université de l’Alberta.

Bien qu’ils soient cultivés à partir de carbone presque pur et qu’ils affichent une dureté et un lustre équivalents à ceux des diamants naturels, ceux obtenus en laboratoire présentent quelques particularités : leurs empreintes chimiques peuvent différer des pierres naturelles en fonction de la source de carbone utilisée pour les cultiver, par exemple. Des différences subtiles que les spécialistes peuvent détecter avec les bons outils.

« Est-ce quelque chose qui doit inquiéter le client final ? Absolument pas. Il n’en saura rien », poursuit le géologue. « Pour ce qui est de la structure du cristal, ce sont des diamants, des diamants absolument parfaits ».

Un « véritable » diamant est-il défini par ses origines ou par sa structure atomique ? Pour les producteurs de diamants de laboratoire, c’est la dernière option qui l’emporte. Mais en fin de compte, ce qui fait qu’un diamant est un diamant, et que cela vaut la peine de l’acheter, est assez subjectif. « Tout dépend de la perception du marché », indique Thomas Stachel.

Et si la durabilité est le principal critère, c’est le diamant de synthèse qui l’emporte.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL NON NÉGLIGEABLE

Gbemi Oluleye, chercheuse au Centre de politique écologique de l’Imperial College London, a récemment publié un rapport mettant en évidence l’impact sur l’environnement des diamants naturels. Celui-ci varie en ampleur et en gravité d’une mine à l’autre, mais il est possible d’en atténuer les effets délétères en utilisant des énergies renouvelables pour certains processus et en recyclant l’eau utilisée lors de l’exploitation minière.

Il n’empêche que l’extraction de diamants naturels pose d’innombrables problèmes. Le drainage des lacs et la destruction des cours d’eau, ainsi que le déversement de polluants dans ceux-ci, peuvent causer des dommages irréversibles aux écosystèmes aquatiques. Les mines, qui sont souvent immenses, détruisent de vastes pans de forêts et de champs et peuvent faire des ravages parmi la faune terrestre.

En outre, les mines à ciel ouvert se transforment souvent en décharges polluées une fois fermées. Les poussières et les gaz dangereux et parfois cancérigènes générés par les activités d’extraction présentent un risque pour les animaux, mais également pour les personnes travaillant dans les mines. Quant au diesel consommé par les camions et autres équipements, il émet de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

« Ce n’est pas négligeable », remarque Gbemi Oluleye. Contrairement à ce qu’affirment les acteurs du secteur, elle estime que les diamants naturels sont bien plus polluants que ceux cultivés en laboratoire. La chercheuse a ainsi calculé que leur extraction rejetait en moyenne près de 160 kg de CO² par carat, contre 20 kg par carat pour les diamants synthétiques produits dans l’Union européenne (ce chiffre est tout aussi faible en Chine).

Certains producteurs de diamants synthétiques aspirent à cultiver ces pierres précieuses en utilisant uniquement des énergies renouvelables, tandis que d’autres misent sur les titres compensatoires de carbone. Dans les deux cas, l’empreinte carbone des diamants de laboratoire peut être fortement réduite, voire être négative.

L’IMPACT SOCIAL PÈSE AUSSI DANS LA BALANCE

Il convient de souligner qu’il est parfois aussi difficile d’obtenir ce type de données auprès de sociétés d’extraction de diamants (qui ne sont pas réputées pour leur transparence) que de producteurs de diamants synthétiques ou leurs revendeurs. Ils refusent parfois de divulguer des informations sur leurs processus ou leur empreinte carbone, sous prétexte qu’ils n’ont pas les chiffres ou qu’ils ne peuvent les dévoiler pour des raisons de confidentialité.

L’aspect socioéconomique de la création et de l’extraction de diamants entre aussi en considération. « L’exploitation minière est bien plus génératrice d’emplois », observe Saleem Ali. Certains chercheurs avancent, assez logiquement, que l’extraction diamantaire a transformé l’économie des pays abritant d’importantes quantités de kimberlite, comme le Botswana. Bien que le secteur de la production de diamants en laboratoire crée de plus en plus d’emplois à mesure qu’il se développe, il ne pourra jamais en générer autant que l’industrie de l’extraction diamantaire.

Sur ce point, les diamants synthétiques « ne rivaliseront jamais avec les diamants naturels », ajoute le spécialiste.

Le débat est toutefois loin d’être clos. Les retombées économiques à l’échelle nationale des diamants naturels sont immenses, sauf si elles bénéficient à une « élite corrompue. Dans ce cas, tout va de travers », remarque Thomas Stachel. L’industrie diamantaire est marquée par des épisodes sombres. Des diamants naturels ont notamment été vendus par des groupes armés, notamment en Afrique centrale et de l’Ouest, pour financer des actes de guerre, d’insurrection, de crime organisé, de terrorisme et d’oppression.

Le processus de Kimberley, un cadre international créé en 2003, a permis d’apporter une rigueur et une transparence nécessaires à la chaîne d’approvisionnement diamantaire, en rendant plus difficile la commercialisation des diamants de conflits, aussi appelés « diamants de sang ».

Décrit par certains comme un système parfait, le processus de Kimberley présenterait de sérieuses lacunes pour d’autres. Aujourd’hui encore, il peut être très difficile, voire impossible, de savoir si un diamant naturel acheté auprès d’un vendeur légal n’alimente pas un conflit. Quelques mois après l’invasion russe de l’Ukraine par exemple, des diamants russes étaient toujours en circulation sur le marché mondial. De quoi faire tiquer certains consommateurs.

Il est à l’inverse certain qu’un diamant cultivé en laboratoire se conforme aux exigences éthiques.