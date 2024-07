La chasse aux tornades ne ressemble pas à Twisters

QU'EST-CE QUE ÇA FAIT DE CHASSER DES TORNADES ?

En 2023, d'après la National Oceanic and Atmospheric Administration, il y a eu 1 423 tornades aux États-Unis. La majorité d'entre elles s'est formée dans la Tornado Alley. La « Tornado Alley », qui désigne à l'origine les conditions météorologiques extrêmes dans la région du Texas et de l'Oklahoma, n'a pas de frontières officiellement reconnues », explique Ronald Stenz.

Pour Kim George, la Tornado Alley commence sur la côte sud du Texas et remonte jusqu'à la frontière avec le Canada. Tempest Tours a aussi effectué des voyages au Kansas, au Nouveau-Mexique, dans l'est du Colorado, dans le Nebraska, dans l'Iowa, dans le Dakota du nord et du sud, dans le Montana, dans le Wyoming et dans le Minnesota. Si les réseaux routiers et le terrain de l'est du Dakota offrent les meilleures conditions de chasse, le Nebraska a produit les tornades les plus photogéniques, selon Ronald Stenz.

Les orages se différencient en fonction du mois et de l'endroit où ils sont observés. Les orages printaniers se déplacent généralement bien plus vite que ceux qui se produisent plus tard dans la saison. Selon Kim George, les orages printaniers dans les Hautes Plaines ne se déplacent pas aussi rapidement. En mai, la formation des orages commence à ralentir.

« Les orages plus légers se déplacent plutôt rapidement, en fonction de la façon dont ils se forment et du degré de cisaillement du vent », explique Kim George. « Nous entrons et sortons de la camionnette très rapidement pour pouvoir les suivre. Nous avons souvent plus de temps pour observer les tempêtes plus tard dans la saison. Surtout dans le Montana. On peut les voir se former pendant une heure. Il n'est pas nécessaire de se précipiter autant, mais ils sont toujours très intenses. »