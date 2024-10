La grossesse peut transformer vos pieds (pour toujours)

Quant à l’hallux valgus, une déformation orthopédique au niveau de l’articulation du gros orteil, il résulte souvent du port de chaussures trop étroites et trop serrées, combiné à la laxité accrue des articulations causée par la poussée d’hormones pendant la grossesse.

« Bien qu’il faille généralement plus de dix mois pour qu’un hallux valgus se développe, la grossesse peut accélérer sa croissance », ajoute Rina Harris. « Selon la gravité, un traitement peut aider à corriger l’alignement mais l’articulation du gros orteil ne retrouvera jamais complètement [celui] d’origine. »

UNE POINTURE PLUS GRANDE

Enfin, les pieds peuvent également prendre en taille, c’est ce que l’on appelle les « mom feet ». La plupart des femmes qui en font l’expérience prennent une demi-pointure, certaines disent même qu’elles prennent une ou deux pointures. Bien que nombre d’entre elles récupèrent celle d’origine après la grossesse, pour d’autres, ce changement peut être permanent.

Jusqu’à présent, les études ont suggéré que l’affaissement de la voûte plantaire en était la cause mais certains chercheurs pensent que la sensibilité des récepteurs hormonaux de chaque personne pourrait également jouer un rôle important.

Si toutes les femmes connaissent une augmentation de leur taux d’hormones pendant la grossesse, seules 40 % d’entre elles sont affectées de manière significative par l’allongement du pied et l’affaissement spectaculaire de la voûte plantaire, affirme Neil Segal. « Cela pourrait s’expliquer par des différences au niveau des récepteurs hormonaux », poursuit-il, ajoutant toutefois que les recherches dans ce domaine font cruellement défaut.

PEUT-ON Y REMÉDIER ?

Prendre des mesures préventives peut grandement contribuer à éviter ce phénomène de « mom feet », ainsi qu’une multitude d’autres problèmes au niveau des pieds. Jasmine Pedroso recommande de surélever ponctuellement les membres inférieurs au-dessus du niveau du cœur, de porter des bas de contention au-dessus du genou, d’étirer et de masser régulièrement les membres inférieurs, d’effectuer fréquemment de l’exercice léger et d’adopter un régime alimentaire sain et pauvre en sel.

Les chaussures constituent également un point essentiel. Rina Harris invite tous ses patients à porter des chaussures confortables qui épousent la forme du pied. Les bouts pointus sont donc à proscrire. « Elles offrent plus d’espace aux orteils pour s’écarter et s’adaptent à tout gonflement des pieds et des chevilles, tout en stimulant les muscles du pied, ce qui accroît progressivement leur force et leur résistance », explique Rina Harris.

Les chaussures doivent également être à la bonne taille. Selon une étude réalisée en 2018, entre 63 et 72 % des personnes portent des chaussures de la mauvaise taille. « Si elles serrent vos orteils, ce ne sont pas les bonnes chaussures », assure Milica McDowell, qui recommande à chacun de faire mesurer ses pieds par un professionnel une fois par an. Pensez également à la structure de vos chaussures. « Il est très important de soutenir la voûte plantaire tout au long de la grossesse », déclare Neil Segal.