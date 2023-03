La pensée positive peut-elle nous aider à vivre plus longtemps ? A priori, oui.

À la mort de mon père, ma mère a rejoint un centre communautaire doté d'une piscine et a commencé à faire des longueurs plusieurs fois par semaine. À l'époque, Dorothy avait près de 80 ans. Elle a fait des rencontres, pris connaissance des initiatives locales pour les personnes âgées et découvert le centre où elle a toujours ses habitudes de nos jours, 18 ans plus tard. On y sert le déjeuner pour un dollar. Un DJ la fait danser. Elle s'est fait des amis, notamment un groupe de femmes qui se retrouve chaque samedi dans un restaurant offrant des portions gargantuesques et du café à volonté. Je lui dis souvent que sa vie sociale est plus trépidante que la mienne… et je ne plaisante qu'à moitié.

Les personnes proches de leurs familles et de leurs amis ont tendance à vivre plus longtemps, les scientifiques le savent depuis quelque temps déjà. Une équipe de l'université Brigham Young a analysé les résultats de 148 études portant sur le sujet, dont la plus ancienne remonte à 1900. Au total, ces études ont impliqué 308 849 participants, suivis pendant 7,5 années en moyenne. Au terme de cette période, la probabilité d'être en vie était supérieure de 50 % pour les sujets jouissant de relations sociales étroites, par rapport aux personnes seules et isolées.

D'après leur analyse, une vie sociale satisfaisante serait aussi bénéfique au long terme que l'arrêt du tabac (une décision prise par ma mère après quarante années d'addiction) et pourrait être encore plus importante que la pratique d'une activité physique ou la sortie de l'obésité.