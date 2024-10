La rétinite pigmentaire, principale cause de cécité chez les jeunes

La nature héréditaire de la maladie explique également pourquoi la RP est plus fréquente dans les cultures présentant un patrimoine génétique plus homogène, où les mariages entre parents éloignés sont donc plus fréquents.

Un certain nombre d’études réalisées à la fin des années 1990 et au début des années 2000 suggérait que la vitamine A et des suppléments tels que l’huile de poisson et la lutéine pouvaient contribuer à prévenir la RP, mais selon Galanis, ces études établissaient des corrélations, et non des causalités. Mathias, qui est du même avis, note toutefois qu’au moins un essai clinique prometteur est en cours. Ce dernier vise à déterminer si la N-acétylcystéine (NAC), un puissant antioxydant, « peut ou non ralentir la perte des cônes chez les patients atteints de RP ».