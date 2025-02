Les humains auraient atteint leur espérance de vie maximale

Le 20 e siècle avait pourtant nourri certains espoirs. L’espérance de vie a augmenté de manière spectaculaire : en France par exemple, elle a quasiment doublé . Une question taraudait les scientifiques : cette courbe incroyable allait-elle durer ? Certains pensaient même voir éclore un monde peuplé de centenaires au siècle suivant. Mais selon cette nouvelle étude, c’est hautement improbable. « Nos recherches suggèrent que pas plus de 15 % des femmes et 5 % des hommes dépasseront l'âge de cent ans ». Et ces conclusions ne résultent pas de prédictions sorties tout droit d’une boule de cristal, mais plutôt d’une rigoureuse analyse des données disponibles.

Pour prédire cet avenir, les chercheurs ont fouillé dans le passé. Ils ont étudié les neufs pays et régions où l’on vit le plus vieux, de 1990 à 2019 : France, Italie, Suisse, Suède, Espagne, Japon, Australie, Hong-Kong et États-Unis. Pendant ces trois décennies, l’espérance de vie a certes augmenté, mais beaucoup moins rapidement que lors du début et milieu du 20e siècle. Alors qu’au cours du 20e siècle, hors périodes de guerre, elle progressait d’environ 3,6 mois chaque année, cette hausse n’était plus que de deux mois par an dans les années 2010. Pour les chercheurs, cette tendance va se poursuivre, jusqu’à stagner complètement et atteindre 0 mois par an.