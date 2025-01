Pourquoi a-t-on plus de chances de mourir en hiver ?

Pour certains chercheurs qui se sont posé cette question, l’effet de la température sur le système circulatoire semble être un point de départ prometteur. Si la source du mal est le froid, une campagne d’isolation des maisons ou de subvention des coûts de chauffage hivernaux pourrait permettre de sauver des vies. Dans les années 1970 et 1980, William Keatinge, physiologue du London Hospital Medical College, a entrepris de découvrir si les basses températures étaient susceptibles d’entraver le fonctionnement du corps humain.

William Keatinge a réalisé des expériences en laboratoire lors desquelles les sujets étaient soit gardés au chaud, soit légèrement rafraîchis à l’aide d’un ventilateur. Il a alors remarqué que sur une période de six heures, le sang des participants changeait subtilement. La contraction des vaisseaux sanguins de la surface de la peau pour empêcher la déperdition de chaleur entraînait une concentration de sang plus importante dans le reste du système. Les globules des personnes rafraîchies étaient regroupés de manière plus serrée et leur tension artérielle était plus élevée que celle des personnes emmitouflées dans des couvertures. Cela suggérait que le stress thermique pouvait favoriser la formation de caillots ou l’éclatement de vaisseaux, phénomène qui pourrait expliquer le surcroît de décès dus à des causes cardiovasculaires. (D’ailleurs, l’Association américaine pour le cœur (AHA) invoque un concept similaire lorsqu’elle invite les citoyens à faire attention quand ils déneigent).

William Keatinge s’est également demandé quels liens ces découvertes physiologiques pouvaient entretenir avec des tendances observées dans le monde réel. Se pouvait-il que les hivers plus froids soient plus meurtriers que les hivers plus doux ? Lui et ses collègues ont comparé des données concernant des personnes vivant en Europe, dans des endroits aussi chauds que Palerme, en Italie (où les températures hivernales quotidiennes avoisinaient les 15,5°C), et aussi froids que le nord de la Finlande (où la température moyenne était de -2,8°C). Ils ont découvert qu’il n’existait aucune différence particulière entre les pays très froids et les pays très chauds en matière de surmortalité hivernale.

Ainsi que l’ont alors écrit les chercheurs, cela ne contredisait pas nécessairement les conclusions selon lesquelles l’exposition au froid était susceptible d’endommager le cœur. Au contraire, expliquaient-ils, l’absence de différence pourrait s’expliquer par le fait que les habitants des régions froides sont habitués au froid, bénéficient d’un chauffage fiable, d’une bonne isolation et de vêtements chauds quand ils s’aventurent à l’extérieur. Les habitants des régions plus chaudes, en revanche, étaient pris au dépourvu par les jours froids, il faisait plus froid chez eux et ils disposaient de moins de ressources pour rester au chaud.

Il s’agissait d’une idée intéressante, les habitants des régions froides pouvaient protéger leur cœur en s’emmitouflant ou en chauffant leur maison. Cette façon de penser a probablement influencé des mesures prises ultérieurement au Royaume-Uni, comme le programme Warm Front, qui a contribué au financement de l’isolation de maisons et d’autres améliorations domestiques au début des années 2000. Une étude publiée en 2008 par l’Université de Sheffield Hallam suggérait une corrélation entre cette intervention et la baisse du nombre de décès chez les personnes âgées.

Depuis le début des travaux de Keatinge, le parc immobilier britannique s’est amélioré et les coûts de chauffage ont diminué. La corrélation entre basses températures et surmortalité hivernale au Royaume-Uni s’est effacée également, ainsi que le fait observer Philip Staddon, consultant environnemental et professeur invité à l’Université du Gloucestershire qui a étudié la santé humaine et les changements environnementaux et qui est en outre l’auteur d’un article paru en 2014 traitant de cette corrélation. Selon lui, il a en effet pu exister à un moment donné un lien entre température et décès, du moins au Royaume-Uni. Mais cela n’explique probablement pas tout.

LES TEMPÉRATURES BASSES N’EXPLIQUENT PAS TOUT

Au cours de la décennie passée, certains chercheurs ont réalisé des observations qui viennent compliquer ce récit. Les basses températures pourraient ne pas être le principal facteur influençant la surmortalité hivernale, du moins pas dans toutes les régions du globe.

« À Honolulu, il fait vraiment chaud, et les températures ne varient pas durant l’année », affirme Patrick Kinney, qui a écrit un article sur la mortalité hivernale en 2015. « Et pourtant les gens meurent 10 à 15 % de plus l’hiver que l’été ? » Cela ne tenait pas debout, trouvait-il. Tout cela ne pouvait pas se résumer au fait de ne pas avoir de chauffage.

Dans leur article de 2015, Patrick Kinney et ses collègues suggéraient l’existence d’une autre cause saisonnière en dehors des virus et du froid.

En effet, si les basses températures constituent le changement le plus évident apporté par l’hiver, il existe de nombreux changements plus discrets susceptibles de faire augmenter la mortalité de façons que nous ne comprenons pas encore.

Dans de nombreuses régions, l’hiver est synonyme d’ensoleillement plus faible. Cela entraîne une moindre production de vitamine D par le corps. Certaines personnes mangent peut-être davantage ou différemment – quelqu’un veut un autre morceau de dinde ? –, on arrête parfois de faire de l’exercice physique ou bien l’on boit plus d’alcool. Même l’air peut changer ; dans certaines régions du monde, la pollution de l’air est bien pire l’hiver et dans les endroits où la pollution est moins un problème, les taux d’humidité en intérieur peuvent être radicalement différents. « On change tout un tas de choses l’hiver », fait observer Kristie Ebi. D’une certaine manière, en particulier au sein des cultures qui passent beaucoup de temps en intérieur, la température passe au second plan.

Pour Kristie Ebi, ces autres facteurs saisonniers méritent d’être explorés davantage. Peut-être qu’il existe des changements physiologiques, en dehors de ceux liés à la température, qui pourraient être corrélés à la surmortalité hivernale.