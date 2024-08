Pourquoi la maladie de Parkinson est-elle si difficile à diagnostiquer ?

QU'EST-CE QUE LA MALADIE DE PARKINSON ?

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive, le plus souvent diagnostiquée chez les adultes âgés de soixante ans ou plus. Mais, bien qu'elle soit souvent perçue à tort comme une maladie qui n'affecte que les personnes âgées, elle peut survenir bien des années avant, et la maladie empire avec le temps.

Même si cela varie d'un patient à l'autre, la première phase de la maladie de Parkinson est bénigne et passe souvent inaperçue. Pendant cette phase, les neurones des ganglions de la base, structures se situant à proximité de centre du cerveau, commencent à malfonctionner ou à mourir. Ces cellules nerveuses produisent généralement de la dopamine, un neurotransmetteur qui affecte les mouvements et la mémoire.

Alors que les neurones commencent à mourir, d'autres neurotransmetteurs qui contrôlent les fonctions corporelles comme la digestion et la pression artérielle peuvent aussi être affectés. Le temps que les premiers symptômes physiques apparaissent, plus de 80 % des transmetteurs de dopamine dans les ganglions de la base sont probablement déjà morts.

« Le diagnostic est vraiment délicat à poser », explique James Beck, qui note qu'il n'y a pas de test sanguin ou cérébral définitif pour cette maladie. Au lieu de cela, les neurologues la diagnostiquent à partir de symptômes moteurs, comme la bradykinésie (les mouvements ralentis) et les tremblements. Puisque énormément de patients ont soixante ans ou plus, James Beck estime que les médecins négligent la piste de cette maladie chez les adultes plus jeunes.

Au fil du temps, les patients atteints de la maladie de Parkinson peuvent présenter des symptômes physiques tels que le syndrome des jambes sans repos, la constipation, l'hypersalivation, une perte de l'odorat et un visage moins expressif, ressemblant à un masque. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, les patients peuvent développer des symptômes moteurs tels que des tremblements, de la rigidité, de la lenteur et de l'instabilité. Les patients peuvent aussi présenter des symptômes mentaux, des troubles digestifs, des troubles du sommeil, de la démence et des troubles cognitifs.

Bien que la maladie de Parkinson ne soit pas fatale, elle augmente le risque de décès dû à des facteurs associés tels que les chutes. Les patients souffrant de complications telles que la démence et les troubles du sommeil courent également un risque plus élevé.

QU'EST-CE QUI CAUSE LA MALADIE DE PARKINSON ET QUI SONT LES PERSONNES À RISQUE ?

Les scientifiques savent que la perte de neurones joue un rôle dans la maladie de Parkinson et les recherches ont aussi connecté la maladie à des mutations présentes dans certains gènes.

Mais son origine reste incertaine. Plus de 90 % des patients n'ont aucune prédisposition génétique connue à la maladie de Parkinson. Les études montrent que le risque est légèrement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et selon l'Organisation mondiale de la santé, « le risque de la contracter est plus élevé chez les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie ». L'origine ethnique peut jouer un rôle : des recherches récentes montrent que les Juifs ashkénazes et les Berbères d'Afrique du Nord sont beaucoup plus susceptibles d'être porteurs de mutations génétiques associées à la maladie, bien qu'une minorité d'entre eux développent effectivement la maladie de Parkinson.

« Si vous avez un membre de la famille atteint de Parkinson, vous vous inquiétez sûrement de l'attraper également », déclare Beck. « Le risque est nettement plus élevé, il est doublé ». Mais toutes les personnes à risque ne développent pas la maladie, note-t-il, et les recherches sur les mécanismes exacts qui provoquent la maladie de Parkinson se poursuivent.

Il en va de même pour les enquêtes visant à déterminer combien de personnes sont atteintes de la maladie. Les diagnostics tardifs et les erreurs de diagnostic étant fréquents, il est difficile d'estimer la prévalence de la maladie. Environ 175 000 personnes seraient traitées pour une maladie de Parkinson en France, soit une prévalence de 2,63 pour 1 000 habitants, selon Santé Publique France.

Aux États-Unis, environ un million de personnes seraient touchées, soit le double de la prévalence observée il y a quarante ans. Les chercheurs prédisent que le nombre augmentera à 1.2 million d'ici 2030, principalement à cause du vieillissement de la population. D'après l'Organisation mondiale de la Santé, environ 8.5 millions de personnes dans le monde seraient actuellement diagnostiquées comme étant atteintes par cette maladie.

COMMENT LA MALADIE DE PARKINSON EST-ELLE TRAITÉE ?