Le syndrome de l’épaule gelée toucherait principalement les femmes

Pour tenter d’en savoir plus, Ford et Wittstein ont comparé les symptômes de l’épaule gelée de personnes qui suivaient un traitement hormonal de la ménopause et de personnes qui n’augmentaient pas leur taux d’œstrogènes à l’aide de médicaments. Elles ont mené une étude rétrospective sur 1 952 patientes âgées de 45 à 60 ans, en cherchant dans leurs dossiers médicaux des signes de ménopause, un recours à une thérapie hormonale et des symptômes ou un diagnostic de capsulite rétractile.

Environ 8 % des patientes, soit 152 d’entre elles, suivaient un traitement hormonal ; en comparaison, les patientes qui n’avaient pas recours à l’hormonothérapie avaient 99 % de chances supplémentaires de souffrir d’épaule gelée.

Les médecins soulignent néanmoins que l’échantillon était de petite taille et que les probabilités, bien qu’élevées, ne sont pas statistiquement significatives en raison de la taille de l’étude. Depuis qu’elles ont présenté leurs travaux à leurs collègues de la North American Menopause Society et de l’American Orthopedic Society for Sports Medicine, Ford et Wittstein envisagent désormais d’étendre leurs recherches à une population plus large.

« La science fondamentale a du sens », soutient Wittstein, en faisant référence à une récente étude ayant démontré l’implication des œstrogènes dans les muscles squelettiques. Mais selon les médecins, la science a longtemps eu du mal à comprendre le fonctionnement des œstrogènes et de la santé articulaire. En effet, les préjugés, le manque d’implication des chercheurs sur le sujet, un système de santé qui privilégie les symptômes au détriment d’une prise en charge globale du patient et la méfiance du public à l’égard du traitement de la ménopause ont entravé les progrès pendant des années ; or pendant ce temps, les épaules des femmes ménopausées continuent de geler.

« PERSONNALITÉ FIGÉE » ET « TRAITS HYSTÉRIQUES »

Wittstein souligne également que 94 % des chirurgiens orthopédistes ne subiront jamais les effets de la ménopause, puisque les femmes ne représenteraient que 6 % des chirurgiens orthopédistes en exercice.

La peur du public face aux traitements hormonaux ne facilite pas les choses, note Anne Ford. Bien qu’il soit prouvé que la supplémentation en œstrogènes peut soulager les symptômes de la ménopause et réduire le risque de fractures osseuses, d’accidents vasculaires cérébraux et d’autres affections, le public reste méfiant à l’égard du traitement hormonal en raison de la désinformation qui s’est répandue à la suite d’une étude majeure de 2002 ayant démontré que les premières formes de ce traitement avaient eu des effets néfastes. Même si le traitement hormonal substitutif est devenu plus sûr, explique Ford, l’opinion publique n’a pas suivi l’évolution de la pratique médicale actuelle. En conséquence, un groupe de recherche a souligné dans une revue de littérature de 2022 que « malgré des interventions hormonales et non hormonales reconnues comme sans danger pour la santé, la plupart des femmes souffrant de symptômes ménopausiques gênants ne bénéficient pas d’un traitement efficace, approuvé et fondé sur des preuves ».

Il pourrait également s’avérer difficile de parvenir à un consensus scientifique sur la manière dont les œstrogènes affectent les articulations lors de la ménopause, et ce pour une raison plus insidieuse : un manque d’urgence dû à la stigmatisation de la ménopause et à l’incapacité persistante du corps médical à reconnaître et à étudier la douleur des femmes. Les femmes souffrant de douleurs doivent attendre un traitement plus longtemps que leurs homologues masculins et risquent de se faire diagnostiquer pour des problèmes psychiatriques au lieu de recevoir un traitement. Une étude réalisée en 2022 a montré que lorsque des femmes d’âge moyen se présentaient pour une maladie coronarienne, elles étaient 31,3 % plus susceptibles que leurs homologues masculins d’être diagnostiquées pour un problème de santé mentale plutôt que pour leur problème sous-jacent.

Ce phénomène existe également en orthopédie et a longtemps perduré dans le cas des diagnostics de capsulites rétractiles. Bien que le terme « épaule gelée » ait été utilisé pour la première fois en 1934, la définition de la maladie fait toujours l’objet de débats, tout comme l’existence des douleurs articulaires liées à la ménopause.

Dans les années 1970, les préjugés des professionnels de santé et la confusion persistante concernant cette pathologie sont entrés en conflit lorsque des chercheurs britanniques ont publié une étude sur la personnalité de quarante femmes souffrant de capsulite.

« De nombreux cliniciens ont l’impression anecdotique que l’affection survient souvent chez un type de personnalité typique, comme une épaule “gelée” chez une personnalité “gelée” », ont écrit les chercheurs. Ils ont conclu que les femmes souffrant de cette maladie présentaient une anxiété « prémorbide », une insécurité et des « traits hystériques » accrus par rapport aux 14 hommes étudiés.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur l’impact des œstrogènes sur les muscles et les os. D’ailleurs, d’autres chercheurs ont mis en évidence un lien entre une hormone de grossesse appelée relaxine et le soulagement des symptômes de l’épaule gelée chez les femmes enceintes. Mais selon Ford et Wittstein comme ces recherches n’en sont qu’à leurs débuts, le meilleur moyen de se prémunir contre des maladies comme la capsulite rétractile est de se livrer régulièrement à des exercices de mise en charge, d’avoir une alimentation saine et de prendre conscience que l’augmentation des douleurs peut être un symptôme de la ménopause.