Vaginose bactérienne : cette infection courante qui touche des millions de femmes est en réalité une IST

Afin de vérifier cette hypothèse, Catriona Bradshaw et l’épidémiologiste Lenka Vodstrcil ont mené une étude auprès de couples monogames hétérosexuels au sein desquels la femme souffrait de vaginose bactérienne. Contrairement aux études antérieures, qui n’ont pu démontrer un bénéfice clair, leur étude présentait une différence clé : en plus de prendre des antibiotiques oraux, les hommes devaient également s’appliquer un antibiotique topique, la clindamycine, directement sur le pénis.

Après sept jours de traitement et des tests réguliers sur 12 semaines, la différence entre les couples ayant suivi le traitement et ceux des groupes de contrôle était frappante. Le nombre de femmes ayant à nouveau contracté une vaginose bactérienne alors que leur partenaire suivait le traitement était deux fois inférieur à celui des femmes dont les partenaires n’avaient pas pris les antibiotiques. Preuve que la vaginose bactérienne peut être sexuellement transmissible.

La différence était si importante qu’un comité de surveillance des données et de l’innocuité a conseillé aux chercheurs d’arrêter l’essai plus tôt. « C’était vraiment passionnant à ce moment-là », se souvient Lenka Vodstrcil. « Cela voulait dire que nous étions réellement en train de démontrer l’impact considérable du traitement chez le partenaire masculin ». L’étude a également révélé que le taux de récidive est plus élevé chez les couples au sein desquels l’un des partenaires n’est pas circoncis et que plus les partenaires prennent leur traitement sérieusement, meilleurs sont les résultats.