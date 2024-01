Vous n'êtes plus malade, alors pourquoi continuez-vous à tousser ?

Michael Shiloh, médecin spécialisé dans la recherche sur les maladies infectieuses à l'École médicale du Sud-Ouest de l’université du Texas, raconte que les patients qui viennent le voir pour leur toux déclarent souvent avoir été malades jusqu'à huit semaines avant de le consulter. « Nous ne pouvons plus vraiment détecter de virus chez ces personnes, et pourtant elles toussent encore », explique-t-il.

Fin 2023, la France a connu une recrudescence des cas de COVID-19 et en ce moment-même, c'est une épidémie de grippe qui s'intensifie. Malgré une diminution et une stabilisation de certaines maladies respiratoires ces derniers temps, le nombre de personnes qui cherchent à se faire soigner reste élevé.

La toux est un réflexe important qui protège les voies respiratoires de dangers tels que les fumées nocives, l'eau ou les morceaux de nourriture mal avalés, explique le pneumologue et chercheur Lorcan McGarvey, de l'université Queen's de Belfast.

Ce réflexe est déclenché par des nerfs qui atteignent les voies respiratoires et sont dotés de protéines réceptrices qui réagissent à tout, de l'air froid à la capsaïcine, la substance chimique qui rend le piment piquant. Lorsqu'un irritant déclenche ces récepteurs, les nerfs envoient au cerveau, par le biais du nerf vague, des signaux qui se traduisent par une envie de tousser.

De là, le cerveau fait tousser, ou non, les voies respiratoires. Ce détour par la tête explique pourquoi certains types de toux permettent un certain degré de contrôle conscient.

Les scientifiques connaissent les nombreux stimuli qui peuvent déclencher la toux, mais il n’existe toujours pas de consensus sur les mécanismes biologiques spécifiques qui la déclenchent lorsque nous sommes malades, et encore moins dans les semaines qui suivent.

S'il semble évident que la toux sert à débarrasser notre gorge des mucosités, les virus pourraient également déclencher ce réflexe pour mieux se propager. De nombreuses infections entraînent des toux sèches qui ne produisent pas de mucosités et si, en fin de compte, nous toussons pour dégager nos voies respiratoires pendant une infection, cela n'expliquerait toujours pas ce que nos nerfs perçoivent exactement pendant une infection et qui déclenche la toux.

« Le simple fait de respirer profondément, de parler au téléphone, de rire, de sortir et de respirer l'air froid sont des choses qui, en soi, ne sont pas nocives ou nuisibles. Elles peuvent cependant provoquer des quintes de toux, au moins temporaires », même si l'on n'est plus malade, explique McGarvey.

Aujourd'hui, les scientifiques imputent cette hypersensibilité à des substances chimiques inflammatoires spécifiques et aux récepteurs situés sur les nerfs des voies respiratoires.

En 2016, des chercheurs ont découvert qu'une infection par un virus de type grippal entraînait la production plus élevée que la normale, par certains nerfs des voies respiratoires, d'une protéine réceptrice appelée TRPV1, qui réagit à la capsaïcine ainsi qu’à d'autres stimuli. D'autres études, menées pour la plupart sur des cochons d’Inde ou des cellules humaines cultivées en laboratoire, ont également fait état d'une augmentation du nombre de copies du récepteur TRPV1 et d'autres récepteurs lors d'infections par des virus respiratoires.

En 2017, une étude a montré que même lorsqu'un virus était « tué » par la lumière UV, il produisait davantage de copies de TRPV1 et d'un autre récepteur présent dans les cellules humaines cultivées en laboratoire.

La toux post-infectieuse disparaît généralement en deux ou trois semaines. Toutefois, si elle persiste pendant plus de huit semaines, Shiloh et McGarvey recommandent de consulter un médecin. Si elle s'accompagne d'autres symptômes comme la fièvre, l'essoufflement, des crachats de sang ou une perte de poids, ils recommandent de se faire examiner plus rapidement.