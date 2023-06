À 64 ans, Diana Nyad a rejoint la Floride depuis Cuba à la nage

Il ne lui est pas nécessaire de posséder d’énormes capacités, mais d’être endurante. Il s’agit d’être extrêmement efficace, constant, de sorte que le rythme cardiaque ne soit pas élevé.

Que se passe-t-il dans le corps au cours d’une nage sur une longue distance ?

Lorsque vous êtes debout, la gravité fait affluer le sang dans vos pieds et votre cœur est probablement deux fois moins sollicité que lorsque vous êtes allongé. Lorsque vous immergez quelqu'un dans l'eau, la pression s'inverse et une grande quantité de sang afflue vers le cœur. C'est une bonne chose car celui-ci est plein et peut pomper beaucoup de sang, mais cela peut également le fatiguer. Il est donc nécessaire de maintenir un certain rythme.

L'eau, en bon conducteur de chaleur, absorbe celle que dégage votre corps pendant une nage de longue distance. Si vous n’en produisez pas suffisamment, vous risquez de tomber rapidement en hypothermie. Le maintien de la température corporelle est donc un autre problème d’envergure, auquel il est toutefois possible de remédier grâce au port d'une combinaison, [comme l'a fait Diana Nyad]. Si Diana s’était arrêtée, elle aurait eu froid.

Pourquoi cela met-il le corps à rude épreuve ?

Les principales difficultés rencontrées au cours d’un tel effort sont la sursollicitation du système musculo-squelettique, ainsi que la concentration et l’énergie exigées. Cette dernière provient principalement des graisses brûlées. Si vous allez plus vite, vous brûlerez des glucides et ressentirez davantage de fatigue musculaire. Vous devez donc absorber suffisamment de calories et disposer des réserves nécessaires. Vous devez également éviter la sursollicitation et la tension musculaire. Vos muscles se fatiguent à cause des contractions répétées.

Une autre difficulté peut être d'ordre mental. Sans sommeil, [il est difficile] de poursuivre les mouvements répétitifs et de maintenir sa concentration.

Quels sont les muscles qui travaillent le plus ?

Ce sont les muscles des bras. C'est pourquoi vous devez être extrêmement efficace : la petite masse musculaire des bras se fatigue beaucoup plus rapidement que les gros muscles du dos.

Pensez-vous que cet effort soit remarquable pour une personne de soixante-quatre ans ?

Ce type d'épreuve d'ultra-endurance est à la portée d'une personne plus âgée car les articulations ne sont pas trop sollicitées. [Diana Nyad] a conservé sa forme physique qu’elle a maintenue pendant la majeure partie de sa vie en étant active, de telle sorte que son système cardiovasculaire est aussi sain que celui d'une personne de quarante ans.

Ce que Diana Nyad nous a montré au fil des ans, c'est qu'elle est une nageuse de longue distance extraordinaire. Elle possède une force mentale et une discipline dont ne dispose pas de nombreuses personnes plus jeunes.

Selon Diana Nyad, c’est la preuve que les gens peuvent faire tout ce qu'ils désirent

Pas toujours. Se fixer un objectif et travailler pour l'atteindre est souvent aussi important que le résultat final. Même si Diana Nyad n'avait pas réussi à atteindre la Floride, nous la considérerions toujours comme l'une des athlètes d'ultra-endurance les plus extraordinaires qui soit. Parfois, nous accordons trop d'importance à ce résultat final que les gens ne parviennent pas toujours à atteindre.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que nos lecteurs sachent ?

Votre condition physique et l'activité régulière que vous pratiquez font partie de votre hygiène de vie. J'espère que vos lecteurs ne se diront pas : « je ne peux pas faire ça, je vais rester assis à regarder [la télévision] toute la journée ». J'espère qu'ils iront à l'extérieur, qu'ils se surpasseront et qu'ils resteront en forme, ce qu’il est possible de faire sans avoir à nager de Cuba à la Floride.