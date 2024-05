Pourquoi la dopamine nous pousse à nous dépasser, même sans récompense

Qu'il s'agisse de courir jusqu'à l'épuisement lors d'un marathon ou de pianoter sur un smartphone, nous nous demandons souvent pourquoi nous faisons ça.

Dans tous les cas, la réponse est la dopamine. Celle-ci est un messager chimique du cerveau impliqué dans le traitement des récompenses et dans la motivation à poursuivre celles-ci. Lorsque quelque chose nous fait du bien, qu'il s'agisse de nourriture, de sport ou de likes sur Instagram, la dopamine nous pousse à en vouloir plus, parfois jusqu'à nous rendre addict.

Dans son livre, Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence, Anna Lembke, psychiatre à l'université de médecine de Stanford, appelle les smartphones « l'aiguille hypodermique des temps modernes délivrant de la dopamine numérique vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ». Les smartphones répondent à notre désir de facilité et de commodité.

Mais, parfois, qu'il s'agisse de courir un marathon, d'escalader une montagne ou de monter des meubles, on choisit de notre plein gré la difficulté à la facilité.

Michael Inzlicht, psychologue à l'université de Toronto, appelle cela le paradoxe de l'effort. Si nous évitons souvent de travailler dur, nous le valorisons parfois, considérant que les choses sont plus gratifiantes s'il faut travailler pour les obtenir. Nous faisons de la randonnée en montagne même si nous pourrions avoir la même vue en prenant un téléphérique et nous dépensons volontiers plus pour des meubles que nous assemblons que pour des meubles assemblés au préalable. « Les deux choses semblent exister en même temps : nous évitons l'effort, mais il semble aussi que nous l'aimons », explique Inzlicht.

Ce phénomène s'étend au-delà des activités extrêmes telles que l'alpinisme ou le marathon. De nombreuses personnes recherchent des activités stimulantes telles que les puzzles ou les mots croisés parce que l'effort lui-même est agréable. Cette appréciation de l'effort est ancrée dans notre cerveau, car la dopamine nous encourage à valoriser les tâches qui exigent de la persévérance et du dévouement.

« Parfois, l'effort est le seul moyen de se tester », explique Inzlicht.

QUEL EFFET A LA DOPAMINE SUR LE CERVEAU ?

La même molécule qui nous fait sans cesse revenir vers les mêmes applications qui nous procurent un sentiment de bien-être instantané nous incite également à apprécier les choses qui demandent beaucoup de travail.

Dans une étude de Neir Eshel, psychiatre à l'université de médecine de Stanford, les souris ont appris à mettre leur nez dans un trou pour obtenir du jus de fruit. Lorsqu'elles le faisaient suffisamment de fois pour obtenir le jus ou que de légères décharges électriques leur étaient administrées, une plus grande quantité de dopamine était libérée dans le striatum, une région du cerveau importante pour la motivation et l'expérience de la récompense.

De même, des études concernant la gratification différée révèlent que l'attente d'une récompense plus importante déclenche une augmentation constante des niveaux de dopamine, renforçant ainsi la valeur de la patience et de la persévérance. Cependant, si la dopamine peut nous motiver, elle comporte des risques. La recherche constante de récompenses riches en dopamine peut conduire à l'épuisement et à des comportements malsains. En outre, les pressions sociales mettant en exergue la réussite peuvent exacerber cette quête, en favorisant une culture de la compétition et de la validation externe.

Mais contrairement à ce qu'il se passe avec les drogues ou les applications qui créent une dépendance, les niveaux de dopamine ne montent pas en flèche lorsque nous faisons intentionnellement des efforts ou des choses douloureuses. L'augmentation et la diminution sont plus progressives, « une forme potentiellement plus durable et moins vulnérable au problème de l'addiction », explique Lembke. Certaines personnes deviennent dépendantes de stimulus douloureux, mais c'est moins courant et souvent plus adapté à la société. Seuls les cas extrêmes de dépendance à l'exercice physique, appelée bigorexie, ou d'addiction au travail font l'objet d'une prise en charge clinique.

LA SCIENCE DE LA MOTIVATION

Kenneth Carter, psychologue à l'université Emory et auteur de Buzz!: Inside the Minds of Thrill-Seekers, Daredevils, and Adrenaline Junkies, dit que même les soi-disant « drogués à l'adrénaline » ne disent pas non à de la dopamine. Will Gadd, le premier à avoir escaladé les chutes gelées du Niagara, a expliqué à Carter que s'il voulait une poussée d'adrénaline, il ferait un sprint sur une autoroute.

Au contraire, différencier les bruits de la glace pour évaluer si elle le retiendra, comme le décrit Gadd, ressemble à de la maîtrise. Il l'a fait pour le défi, pas pour le risque. « Les personnes qui recherchent beaucoup de sensations dans ces environnements chaotiques ont tendance à produire des niveaux plus élevés de dopamine », explique Carter. Leur taux de cortisol, l'hormone du stress qui déclenche la réaction combat-fuite, est également plus faible. « C'est cette combinaison qui rend les choses vraiment intéressantes pour les personnes qui recherchent beaucoup de sensations. »

Les personnes moins désireuses de manier un piolet peuvent apprendre à valoriser l'effort. Inzlicht a constaté que les personnes récompensées pour avoir choisi une tâche plus difficile, par opposition à celles récompensées pour avoir bien travaillé, optent pour la version la plus difficile la fois suivante, même si elle n'est plus accompagnée d'une récompense. Cette valorisation du travail acharné s'applique à des tâches sans rapport avec le sujet, qu'il s'agisse de l'école, du sport, du travail et de l'éducation des enfants. « Si vous récompensez les efforts que les gens fournissent, ils commencent à les valoriser », explique Inzlicht.

Pourtant, il peut être difficile au début de poser son téléphone et de faire de l'exercice. Lembke suggère de l'intégrer à notre emploi du temps et de le faire avec des amis ou pour un bien plus grand, comme une course pour une œuvre caritative ou du vélo pour économiser de l'essence.

Il est également important de choisir quelque chose de stimulant. Nous regardons nos téléphones, apparemment sans rien faire, parce que c'est mieux que de ne rien faire. Les gens sont prêts à payer, à regarder des images qui les dégoûtent ou à s'administrer des décharges électriques pour éviter de s'ennuyer. « Nous pouvons trouver l'effort désagréable, mais nous trouvons aussi l'ennui désagréable », explique-t-il. Dans ses études, les personnes choisissent une tâche mentalement stimulante plutôt que de ne rien faire. « Nous ne voulons pas faire beaucoup d'efforts, mais nous voulons aussi être stimulés… et l'effort peut s'avérer intéressant ». Mais le même effort peut devenir fastidieux, alors faites renouvelez-vous : trouvez un nouveau parc où vous promener ou gardez votre émission ou votre podcast préféré pour la salle de sport.