Nos yeux, fenêtres sur la maladie d'Alzheimer ?

Les niveaux de « bêta-amyloïde dans la rétine atteignent un pic très tôt et sont l’outil qui distingue le mieux une cognition normale des troubles cognitifs légers », poursuit Koronyo-Hamaoui. La quantité d’amas bêta-amyloïdes dans la rétine était cinq fois plus élevée chez les patients atteints de TCL que chez les sujets en bonne santé. Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, ces niveaux étaient neuf fois plus élevés.

Dans le cas d’Alzheimer, on estime que l’accumulation de plaques et d’autres dépôts dans le cerveau déclenche une réponse immunitaire, ce qui provoque une forte inflammation, la mort de neurones, et des connexions anormales entre les neurones restants. Koronyo-Hamaoui et ses collègues ont donc également examiné les cellules immunitaires de la rétine, dont le rôle est normalement de protéger le système contre les agents pathogènes et les lésions.

Sous l’effet de l’accumulation excessive d’amas bêta-amyloïdes, les rétines des patients atteints de TCL et de la maladie d’Alzheimer regroupaient davantage de cellules immunitaires activées que les sujets en bonne santé, mais que leur efficacité dans l’élimination des protéines toxiques chutait de 80 %. « C’est un cercle vicieux. L’environnement entier est endommagé et malade. » Les cellules immunitaires deviennent défectueuses, mais nous ne savons pas si cette dégradation est le moteur ou une conséquence de la maladie.

Les scientifiques ont également cartographié d’autres symptômes de la maladie dans la rétine, la relation entre ces symptômes, et la relation avec ceux qui touchent le cerveau : par exemple, l’amincissement du tissu rétinien, qui indique la gravité de la mort cellulaire, mais aussi le dysfonctionnement des cellules de soutien comme les astrocytes, qui permettent de maintenir la rétine en bonne santé.

Selon Ruogu Fang, chercheur en intelligence artificielle médicale à l’Université de Floride à Gainesville, qui utilise l’apprentissage automatique pour détecter les maladies neurodégénératives, ces travaux confirment l’importance de la rétine dans la maladie d’Alzheimer. « Cela soutient d’autant plus l’idée selon laquelle les changements anatomiques, moléculaires, cellulaires et même fonctionnels dans la rétine peuvent refléter des changements dans le cerveau. »

(À lire : L’Intelligence Artificielle pour lutter contre Alzheimer.)

ALLER ENCORE PLUS LOIN

L’équipe a également comparé les niveaux de protéines présents dans la rétine et le cerveau d’individus en bonne santé et de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, et en a tiré plusieurs conclusions. Les niveaux de protéines nécessaires pour le maintien des cellules chargées de détecter la lumière dans la rétine chutent chez les patients atteints d’Alzheimer, ce qui implique que les photorécepteurs sont particulièrement vulnérables aux ravages de la maladie. Cela explique ainsi le mécanisme biologique à l’origine des problèmes de vision de certains patients.

Dans l’ensemble, les résultats relient de plus en plus l’accumulation de plaques amyloïdes à l’inflammation, à la dégénérescence neuronale, et finalement au déclin et au dysfonctionnement cognitifs. Mais ce qui réjouit le plus les chercheurs, c’est l’application clinique des scanners rétiniens dans le diagnostic et le suivi de la maladie d’Alzheimer, notamment pour évaluer l’efficacité des potentielles interventions visant à traiter la maladie.

Par exemple, dans le cas des tests d’immunofluorescence, le patient ingère des composés qui sont ensuite sélectivement absorbés par les dépôts amyloïdes dans l’œil ; le médecin éclaire la rétine et photographie le résultat. « C’est un examen non invasif qui n’a qu’un impact minime sur le patient », précise Koronyo-Hamaoui.

Ces scanners permettraient également de fournir plus d’informations que les tests basés sur l’identification de biomarqueurs dans le sang. « Nous pourrons par exemple voir, avec une résolution de l’ordre du micromètre, ce qu’il se passe entre les astrocytes et les vaisseaux sanguins. » Dans le sang, « il n’est pas possible de voir les structures ; on ne peut donc pas dire s’il s’agit de plaques » ou si les changements se produisent à l’intérieur des cellules, ajoute la neuroscientifique.

Selon Lerner, de nombreux obstacles se dressent toutefois entre le développement d’un biomarqueur et son utilisation pratique en clinique. « Les chercheurs ont réalisé un travail énorme et ont prouvé de manière assez irréfutable que l’évolution de la rétine reflète et suit les changements cliniques et pathologiques dans le cerveau. Mais il est peut-être un peu tôt pour affirmer que nous pourrons utiliser la rétine comme biomarqueur. »

Fang partage cet avis, et soulève par ailleurs que cette étude utilisait les yeux et le cerveau de sujets décédés, alors que les signaux peuvent être différents chez des patients vivants. Pour pallier cet obstacle, la première étape pourrait consister à évaluer le degré d’amincissement de la rétine qui, selon l’équipe de Koronyo-Hamaoui, serait lié à l’atrophie cérébrale due à la maladie d’Alzheimer. « L’atrophie de la rétine peut être capturée grâce à la tomographie en cohérence optique, une méthode déjà disponible dans les cliniques d’ophtalmologie et les hôpitaux », explique le chercheur en intelligence artificielle médicale.