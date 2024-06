Café ordinaire ou décaféiné : lequel est meilleur pour la santé ?

Le café est certainement la boisson la plus populaire au monde. Mais, progressivement, de plus en plus de personnes se tournent vers le décaféiné par inquiétude pour leur santé. Il a été démontré qu'environ 8 % du café consommé en France est décaféiné. Les individus consommant du café décaféiné s'inquiètent souvent pour leur pression artérielle, souhaitent limiter leur taux de caféine quotidien ou éviter des troubles du sommeil, ou alors sont trop sensibles à la caféine.

Peu importe les raisons de passer d'un camp à l'autre, « le café décaféiné devient de plus en plus populaire », explique Lauren Ball, professeure de santé communautaire et de bien-être à l'université de Queensland, à Brisbane, en Australie.

Mais le café a des effets bénéfiques pour la santé, notamment une réduction du risque de développer un diabète de type 2, une réduction du risque de développer des troubles neurologiques, tels que la démence et une réduction du risque de décès. Par ailleurs, une méthode particulière d'élimination de la caféine des grains de café suscite de plus en plus d'inquiétudes sur le plan sanitaire, car elle utilise un produit chimique nocif appelé chlorure de méthylène.

Alors quels sont les avantages pour la santé du café décaféiné ? Et comment ces avantages pour la santé se comparent-ils à ceux du café ordinaire contenant de la caféine ?

LE DÉCAFÉINÉ EN QUESTION

La bonne nouvelle, c'est que de nombreux avantages du café se trouvent également dans le café décaféiné, explique Luis Rustveld, diététicien agréé et professeur adjoint de médecine familiale et communautaire au Baylor College of Medicine, à Houston, au Texas. Comme le remarque Rustveld, le café contient un certain nombre de composants bénéfiques, dont la majorité reste après avoir retiré la caféine.

On pense que cela est dû à la teneur en antioxydants des grains de café, dont beaucoup subsistent même après l'élimination de la caféine.

« Il y a différentes manières de supprimer la caféine, mais globalement, si l'on examine les composés chimiques des grains de café eux-mêmes, il semble qu'ils aient encore des effets protecteurs », explique Dolores Wood, diététicienne agréée à la Health Science Center School of Public Health de l'université du Texas.

Selon la manière dont la caféine est retirée des grains de café, les quantités d'antioxydants peuvent être réduites par rapport au café ordinaire, mais dans l'ensemble, elles restent élevées, le café représentant une source importante d'antioxydants alimentaires pour de nombreuses personnes.

Cela peut se traduire par de réels avantages pour les buveurs de café décaféiné. Dans une méta-analyse de 2014 portant sur vingt-huit études différentes, les chercheurs ont constaté que les buveurs de café décaféiné comme les buveurs de café ordinaire présentaient un risque réduit de développer un diabète de type 2. Plus une personne déclarait boire de cafés par jour, plus son risque de développer la maladie était faible.

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA CAFÉINE

Cependant, il y a une différence subtile entre les bénéfices du café ordinaire et ceux du décaféiné. Mais il est difficile de savoir si les effets trouvés dans ces études sont dus à un manque de caféine dans le café décaféiné, à des changements effectués sur le café lors du processus de décaféination, ou à un nombre plus faible d'amateurs de décaféiné.

Dans une étude de 2022 publiée dans European Journal of Preventive Cardiology, les chercheurs ont suivi les résultats de santé de 449 563 participants sur une période de douze ans et six mois, en examinant le taux de maladies cardiovasculaires chez les buveurs de café par rapport aux non-buveurs de café. Ils ont découvert un risque réduit de développer une maladie cardiovasculaire et un risque de mortalité plus faible chez tous les buveurs de café, y compris les personnes buvant du décaféiné.

La seule différence majeure constatée par les chercheurs, c'est que le café décaféiné n'est pas associé à une réduction des arythmies. Cela pourrait être dû à l'effet stabilisateur de la caféine sur le rythme cardiaque, en bloquant les récepteurs de l'adénosine, explique Peter Kistler, cardiologue au baker Heart and Diabetes Institute de l'Alfred, un hôpital de Melbourne, en Australie.

En conséquence, l'American Heart Association and the American College of Cardiology ont recommandé aux médecins de cesser de dire à leurs patients d'arrêter de boire du café, ce qu'ils faisaient depuis longtemps en raison des inquiétudes suscitées par le lien entre le café et la fibrillation auriculaire.

Mais cela ne veut pas dire que la caféine est la réponse à tout, déclare Ina Bergheim, chercheuse en nutrition à l'Université de Vienne. « Si la caféine était la seule raison pour laquelle le café est bénéfique, on aurait probablement remarqué les mêmes effets avec les boissons sucrées », explique-t-elle.

La recommandation actuelle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments est de ne pas dépasser 400 milligrammes par jour. Les effets de la caféine peuvent varier, certaines personnes étant beaucoup plus sensibles. À court terme, une consommation excessive de caféine peut entraîner une certaine nervosité, des troubles du sommeil, une gêne gastro-intestinale, des maux de tête ou une accélération du rythme cardiaque. À long terme, une consommation excessive de caféine peut entraîner des symptômes de sevrage, tels que des maux de tête, si la personne essaie d'arrêter.

LE CONTEXTE EST IMPORTANT

L'une des raisons pour lesquelles les effets bénéfiques du café sur la santé ont été si longtemps débattus est que sa consommation peut souvent aller de pair avec d'autres habitudes, dont certaines peuvent rendre très difficile l'identification de la véritable cause et de l'effet. « Il n'existe pas d'étude parfaite là-dessus », déclare Bergheim. Au lieu de cela, des chercheurs ont dû analyser la cause et les effets de la consommation de café en repérant les habitudes et les conséquences sur la santé de nombreuses personnes, ce qui introduit un risque d'amalgame entre des facteurs corrélés, mais non causaux.

Par exemple, dans le cadre d'une importante étude repérant les habitudes de consommation de santé chez environ 200 000 personnels de santé, les chercheurs ont découvert que la consommation de café était associée à un taux plus élevé de tabagisme. Ils ont donc aussi découvert que les risques sanitaires auxquels ils faisaient face, comme le cancer des poumons, étaient dus au tabagisme plutôt qu'au café.