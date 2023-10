Petit guide pour une alimentation plus végétale en 2024

Lorsque la chef végétalienne Tabitha Brown, autrice de Cooking from the Spirit, a commencé à s’alimenter de cette façon, elle est restée proche de ses habitudes, en préparant des steaks à la campagnarde à l’aide de hamburgers végétariens achetés dans le commerce qu’elle a mélangés avec des champignons et des oignons, et des bâtonnets de « poisson » frits à partir de cœurs de palmier. Par ailleurs, lorsque les assaisonnements et les sauces restent les mêmes (sauce brune dans le premier cas, sauce tartare dans le second) on a tendance à ne pas regretter la viande, note-t-elle dans son livre de cuisine.

LES LÉGUMES : CES VEDETTES INSOUPÇONNÉES

Selon les Nations unies, il existe plus de 30 000 plantes comestibles. Pourtant, la majeure partie de l’humanité n’en consomme qu’une trentaine. Et si nous avons tendance à penser que les viandes rouges et blanches sont des aliments riches en protéines, nous oublions que les végétaux le sont aussi.

En élargissant nos horizons au-delà des accompagnements conventionnels que sont les pommes de terre au four ou les brocolis à la vapeur, nos repas peuvent être intéressants et savoureux. « Mieux vaut davantage réfléchir à ce que l’on ajoute qu’à ce que l’on enlève », explique Moran.

« Il y a bien plus de variétés de légumes qu’il n’y a de viandes, c’est pourquoi on peut faire bien plus avec eux », ajoute Attwood. Il existe des légumes-racines comme la betterave, la carotte, le céleri-rave et le chervis, qui ressemble à un panais. Des légumes crucifères qui comprennent le chou et le cresson. Des légumes farineux comme le maïs, la patate douce, la courge musquée et le navet. Des légumes de la famille des solanacées comme les aubergines, les tomates, les aubergines japonaises (plus minces) et de nombreuses sortes de poivrons. Des légumes-feuilles qui, outre la laitue romaine et les épinards, incluent le chou frisé, la moutarde brune et bien d’autres plantes.

Selon le World Resources Institute, le fait d’incorporer une gamme de couleurs dans chaque plat de légumes en décuple la saveur. L’harmonie et la symétrie ont également leur importance : dispersez donc les légumes dans toute l’assiette et pensez à couper les carottes ou d’autres produits en formes intéressantes.

VARIEZ LES TEXTURES, LES COULEURS ET LES FORMES

Les salades sont un plat végétarien facile à préparer, car tout le monde y est habitué, explique Moran. Mais au lieu de répartir quelques tomates cerises allongées sur une petite assiette de laitue romaine, procurez-vous un grand bol et faites preuve de créativité. « Commencez par une base qui a du sens », dit Moran, comme un mélange de chou frisé, de roquette et de jeunes pousses ou de toute autre verdure que vous aimez. « Ensuite, amusez-vous », ajoute-t-elle.

Incluez des légumes de couleurs, de formes et de goûts différents, qu’il s’agisse de poivrons doux ou de radis piquants. Ajoutez de la texture avec des raisins secs, des avocats, des noix et/ou des graines. Pendant les mois les plus froids, vous pouvez réchauffer une salade en y ajoutant quelques légumes cuits, comme des champignons ou des courges d’hiver sautées, des haricots ou du tempeh fabriqué à partir de soja fermenté, saisi à la poêle.

Les « bowls » de végétaux cuits sont presque aussi simples à préparer, raconte Moran. Il faut remplacer la laitue par une base de céréales cuites comme du riz ou du quinoa, garnie de légumes et de haricots cuits à la vapeur ou sautés, puis arrosée d’une sauce pesto ou teriyaki par exemple. Le fait de servir ce plat dans un bol plutôt que dans une assiette permet aux saveurs de se mélanger, explique-t-elle.

On peut réaliser de nombreux types de plats cuisinés avec des aliments végétaux, qu’il s’agisse de sautés, de soupes, de ragoûts ou d’entrées plus créatives comme les poivrons farcis aux légumes de Mme Brown ou ses pizzas végétariennes préparées avec des chapeaux de champignons portobello.

Le fait d’incorporer des herbes et des épices constitue un autre excellent moyen d’ajouter de la saveur et d’améliorer les qualités nutritionnelles de vos plats. Ces plantes possèdent une gamme de tanins, d’alcaloïdes, de flavonoïdes et de polyphénols qui leur confèrent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, hypoglycémiantes et d’autres propriétés bonnes pour la santé.

UN RÉGIME BÉNÉFIQUE POUR LA PLANÈTE

Si le réchauffement climatique atteint les 1,5 degré Celsius, nous devrons être plus nombreux à nous tourner vers les plantes, explique Waite. D’ici à 2050, la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards de personnes et nécessiter une production alimentaire supérieure de 56 % à celle d’aujourd’hui. Dans le même temps, les émissions de gaz à effet de serre issues de l’agriculture et des défrichements associés devront baisser de deux tiers. Passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables ne suffira pas si nous ne modifions pas en parallèle notre mode d’alimentation.

Certains consommateurs de viande craignent qu’un régime à base de plantes ne comble pas leur faim, or ce n’est pas forcément le cas, explique Moran. En incluant des aliments qui prennent de la place dans l'estomac comme les céréales, les haricots et les légumes farineux, ainsi que des graisses saines comme les noix, les graines, les huiles et les avocats, « vous n’aurez pas l’impression de manquer de quoi que ce soit », affirme-t-elle.