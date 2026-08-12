Suivre les animaux depuis l'espace, le pari du projet ICARUS

PHASE 1 : LANCEMENT DE SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

La première technologie d'observation du projet ICARUS consistait en une grande antenne fixée à la Station spatiale internationale en 2020. Pendant un an, cette antenne a recueilli des données issues d'oiseaux équipés de puces, tels que des cuculidés (Cuculidae) ou des barges (Limosa), et collecté des données détaillées sur leurs migrations. Néanmoins, lorsque l'Allemagne et la Russie ont mis fin à un programme spatial collaboratif en 2022, les ingénieurs du projet ICARUS ont profité de cette période pour créer une charge utile plus légère et de la taille d'une boîte à chaussures, pouvant être embarquée à bord d'un satellite.

Le premier satellite repensé a été lancé en novembre passé. Selon Martin Wikelski, la mission se déroule comme prévu jusqu'à présent : le satellite est bien en orbite et ses opérateurs peuvent communiquer avec la charge utile embarquée. Il indique cependant que des retards logistiques ont empêché l'équipe d'échanger des données avec les puces placées sur les animaux : « l'espace, c'est toujours compliqué ».

Contrairement au premier satellite, qui transportait quatre charges utiles différentes provenant d'autres organisations, le deuxième ne transportera que la technologie d'ICARUS. Martin Wikelski explique que cela leur permettra d'être plus agiles que lorsqu'ils partageaient un satellite avec d'autres organisations.

Il décrit ICARUS comme un projet différent des autres programmes satellites qui suivent des tendances macro-environnementales, telles que les migrations d'oiseaux sur des milliers de kilomètres, les proliférations d'algues ou le rétrécissement d'un lac. En plus de suivre les déplacements des animaux, les puces peuvent détecter les mouvements subtils d'un animal en particulier et l'intelligence artificielle en déduira ce que ces mouvements inhabituels révèlent sur l'état de santé de l'animal ou des changements environnementaux.

Les puces peuvent par exemple détecter et transmettre des données indiquant la mort d'un groupe de vautours, qui pourrait signifier que des braconniers ont empoisonné une carcasse, ou indiquant que les porcs d'une ferme en particulier cessent de remuer leurs oreilles, ce qui pourrait être un signe de peste porcine.