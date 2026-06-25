L’une des plus anciennes "disparitions" de l’humanité enfin élucidée ?

Debout sous le chandelier formé par les stalactites de la grotte de Nerja, en Espagne, vêtue d’une combinaison de protection biologique blanche avec masque et gants, l’exploratrice National Geographic Genevieve von Petzinger a davantage l’air d’une enquêtrice sur scène de crime que d’une paléoanthropologue.

C’est parce qu’elle travaille sur un cold case, une affaire vieille de dizaines de milliers d’années.

Plus tôt cette semaine, Genevieve von Petzinger s’est aventurée dans les profondeurs obscures de la grotte de Nerja afin d’analyser ses œuvres datant de la dernière période glaciaire : points rouges, empreintes de mains au pochoir et dessins de cerfs, de chevaux et d’autres animaux dont certains ont plus de 40 000 ans. L’expédition intervenait dans le cadre d’une mission audacieuse se déroulant sur plusieurs années et ayant pour objectif d’extraire de l’ADN ancien d’œuvres pariétales directement.

En cas de succès, ces signatures génétiques pourraient nous offrir un bien meilleur portrait des peintres préhistoriques que ce que les artefacts et restes squelettiques sont capables de révéler.

« Nous avons les pierres et les os […] mais nous essayons de reconstruire des mondes entiers à partir de ces petits indices », m’a expliqué Genevieve von Petzinger, spécialiste de l’art pariétal et membre de l’équipe internationale de recherche FIRST-ART, lors d’une discussion avant son départ. « Ce qui serait vraiment utile pour nous serait de savoir qui étaient ces artistes. »

De l’ADN prélevé sur des œuvres pariétales pourrait fournir des réponses directes à un tout un éventail de questions : d’où les artistes venaient-ils ? S’agissait-il d’hommes ou de femmes ? Appartenaient-ils à la même famille ? Et, question peut-être plus fascinante encore, appartenaient-ils à Homo sapiens ou étaient-ils néandertaliens ?

La réponse à cette dernière question pourrait contribuer à redéfinir nos idées préconçues sur les capacités créatives des Néandertaliens.

« Sur toutes ces choses, nous pouvons émettre des hypothèses, nous pouvons nous interroger, dit-elle. Mais tant qu’on n’a pas fait de prélèvement directement sur la paroi, impossible d’être certain. »

Genevieve von Petzinger reconnaît que son projet, financé par la National Geographic Society, « se situe à la limite du possible ».