L'astéroïde qui a exterminé les dinosaures aurait épargné les créatures d'eau douce

Par la suite, le mélange de poussières et de cendres en suspension aurait assombri le ciel et plongé la planète dans un hiver d'impact pour une durée allant de quelques mois à plusieurs années selon les estimations. Les plantes et les autres organismes qui tirent leur énergie de la lumière du Soleil n'auraient donc pas survécu bien longtemps.

Selon ce modèle, les océans auraient été en grande partie protégés contre le déferlement initial de chaleur et de flammes. En revanche, peu de temps après, certains groupes d'organismes se seraient éteints en raison de l'effondrement des chaînes alimentaires. C'est notamment le cas des reptiles marins géants connus sous le nom de plésiosaures, ou des ammonites, une classe disparue de mollusques céphalopodes.

Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont constaté que les niveaux d'extinction parmi les créatures d'eau douce étaient plus contenus : plus de la moitié des groupes d'organismes ont disparu dans les environnements marins, alors que le taux d'extinction en milieu d'eau douce ne dépassait pas les 10 ou 20 %.

À l'époque, certains scientifiques avaient expliqué cette curieuse tendance en soulignant la capacité des organismes d'eau douce à se nourrir de débris, ou de matière organique morte. Ce groupe de scientifiques comptait notamment Fastovsky et Peter Sheehan, un paléontologue du Milwaukee Public Museum.

Pendant l'hiver d'impact, les environnements d'eau douce ont reçu un afflux stable de matière organique dissoute, issue des plantes et des animaux morts sur la terre ferme dont les restes étaient régulièrement charriés dans les fleuves et les rivières. Ces mêmes sources d'eau vive auraient également contribué à maintenir à un niveau convenable l'oxygénation des écosystèmes d'eau douce.

Robertson et son équipe reconnaissent que la consommation de détritus organiques a pu jouer un rôle pour aider les organismes à survivre au sombre hiver qui a suivi l'impact. Néanmoins, la capacité à entrer « en dormance et la disponibilité des refuges en milieu d'eau douce ont probablement joué un rôle plus important » précise Robertson.

SUR LE BANC D'ESSAI

À l'avenir, le défi pour les paléontologues sera d'établir des méthodes visant à mettre à l'épreuve les hypothèses avancées dans l'étude. « C'est notre bête noire », déclare Fastovsky.

Par exemple, selon le modèle développé par Robertson et son équipe, l'effondrement de la chaîne alimentaire se serait produit plus rapidement dans les océans que dans les milieux d'eau douce.

« C'est une conclusion qui découle logiquement de ce modèle, mais ce n'est pas une hypothèse vérifiable, » notamment parce que les techniques scientifiques actuelles ne permettent pas d'apprécier une différence temporelle à l'échelle du mois ou de l'année dans le registre fossile, explique Fastovsky.

« Nous n'avons pas la résolution nécessaire pour cela, lui semble-t-il. Un jour peut-être. »

En tant que coauteur de l'étude, Robertson ne partage pas l'idée d'un effondrement plus rapide de la chaîne alimentaire dans les océans. À ses yeux, l'effondrement se serait produit avec la même temporalité dans les milieux marins et les milieux d'eau douce, mais les lacs et les fleuves se seraient rétablis plus rapidement. Cela dit, il reconnaît également qu'il sera difficile de tester le modèle de son équipe.