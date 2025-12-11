Parler plus d'une langue protègerait durablement votre cerveau

Vieillir ne change pas les rouages du cerveau en une nuit. C’est un changement qui s’opère graduellement : la mémoire faiblit, l’attention se divise et on observe de petits ratés cognitifs. La vraie question, pour la plupart des adultes, n’est pas de savoir s'ils sont concernés, mais de découvrir si l’on peut ralentir ce phénomène naturel.

La majorité des stratégies pour améliorer la cognition et la mémoire à court terme reposent sur des casse-têtes étranges ou des mots croisés cryptiques. Mais une nouvelle étude indique que l’une des meilleures façons de repousser le déclin cognitif est d’élargir ses capacités linguistiques.

Une étude récente parue dans la revue scientifique Nature Aging révèle que le fait de parler plusieurs langues ralentirait le vieillissement du cerveau. Ce processus se caractérise par des déclins graduels dans la rapidité de compréhension, de l’attention et d’autres fonctions cognitives.

Des chercheurs ont découvert que les personnes qui parlent de façon régulière plus d’une langue sont moitié moins susceptibles de montrer des signes de vieillissement biologique que celles qui ne parlent qu’une seule langue. Leurs résultats proviennent d’une analyse de données récoltées au cours d’un sondage réalisé auprès de plus de 86 000 individus. Ces personnes étaient âgées de cinquante-et-un à quatre-vingt-onze ans, vivant dans vingt-sept pays d’Europe.

« Nous avons découvert que vivre dans des sociétés multilingues ralentit le déclin cognitif et fonctionnel qui accompagne souvent le vieillissement », explique Lucía Amoruso. Elle est psychologue au sein du Centre basque d’études de la cognition, du cerveau et des langues, et est l’une des autrices de l’étude. « Nous vieillissons tous, et au fur et à mesure de nos vies, nous commençons à perdre nos fonctions cognitives, ainsi que notre indépendance. »

Les chercheurs pensent que le multilinguisme pourrait renforcer les réseaux cérébraux en les entraînant de façon continue. C’est un effet qui semble devenir encore plus puissant quand les individus entraînent ces « muscles » en s’immergeant dans des environnements et des cultures diversifiés.

« Il est question d’une utilisation vraiment quotidienne de la langue », explique Lucía Amoruso. « Les effets que l’on découvre sont ainsi liés à l’usage réel d’une langue dans des contextes réels. »

Parler une autre langue pourrait ralentir le déclin cognitif, à tel point qu’il repousserait le développement de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou la démence. À l’échelle des individus, cela suggère un concept plus simple : apprendre, parler et s’intéresser à plusieurs langues serait le secret pour bien vieillir.

LE MULTILINGUISME REFAÇONNE LE CERVEAU VIEILLISSANT

Le cerveau humain passe par plusieurs étapes neuronales au cours de la vie d’une personne moyenne. Les scientifiques comprennent à présent mieux les périodes auxquelles ces étapes sont associées. Cependant, la manière dont elles se traduisent au quotidien, au niveau de notre mémoire, notre attention ou notre endurance mentale, est plus dure à expliquer.

Par nature, le déclin cognitif lié à l’âge peut être associé à plusieurs facteurs : le mode de vie, la condition physique et l’environnement d'un sujet. Toutefois, même après en avoir ajusté certains, comme les moyens financiers ou l’éducation, l’effet protecteur significatif du multilinguisme demeure.

Cette découverte soutient l’idée que les personnes qui parlent plus d’une langue profitent de bienfaits cognitifs plus importants que ceux qui ne parlent qu’une seule langue, relève Viorica Marian, autrice du livre The Power of Language, qui n’a pas été traduit en français. Elle est également professeure au sein de l’université Northwestern, et n’a pas pris part à la présente étude.

« Plus vous avez de l’expérience dans l’utilisation de deux langues ou plus, mieux c’est », explique Viorica Marian. « Mais vous pouvez en récolter les fruits à tout âge, et ce même peu après avoir appris une autre langue. »