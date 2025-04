Faire des mots croisés aide-t-il vraiment notre cerveau à rester jeune ?

L’exercice physique régulier améliore la régulation du glucose, ce qui est bon pour le cerveau et augmente le flux sanguin. On a même prouvé que cela faisait augmenter le volume de l’hippocampe, région du cerveau essentielle à l’apprentissage et à la mémoire. Selon Kellyann Niotis, cela stimule également la neuroplasticité (c’est-à-dire aide le cerveau à former de nouvelles connexions) et entraîne la production de facteurs neurotrophiques issus du cerveau (BDNF), des protéines essentielle au bon fonctionnement cognitif.

« L’exercice physique est un sujet délicat, car nous ne savons pas vraiment quelle est la dose ou la sorte ou la fréquence d’exercice optimales, explique-t-elle. Mais il est tout à fait clair que le cardio aide à stimuler la fonction cognitive. » Des études montrent également que les adultes d’un certain âge qui font de l’exercice ont une meilleure performance cognitive que ceux qui ne sont pas actifs.

Au-delà de l’exercice, le rapport publié en 2024 par la Commission du Lancet sur la prévention et la prise en charge de la démence a identifié treize autres facteurs de risque modifiables à différents stades de la vie. Parmi ceux-ci figurent la perte d’audition, le traumatisme cranio-cérébral (TCC), l’hypertension, la consommation excessive d’alcool, l’obésité, le fait de fumer, la dépression, l’isolement social, l’inactivité physique, le diabète de type 2, la pollution de l’air, un cholestérol élevé, des problèmes de vue non traités et un niveau d’instruction plus faible au début de la vie. Grand absent de cette liste ? Les mots croisés.

POURQUOI LES CRUCIVERBISTES SEMBLENT PLUS VIFS AVEC L’ÂGE

Si la recherche suggère que plusieurs autres modifications du mode de vie jouent un plus grand rôle dans la santé du cerveau, pourquoi le grand public a-t-il l’impression que ceux qui font des mots croisés et consorts restent plus vifs l’âge venant ? Une possibilité : les amateurs de casse-tête font déjà peut-être beaucoup des autres choses qu’il faut faire. Ils ont souvent reçu une plus grande instruction, facteur que le Lancet identifie comme un risque modifiable crucial pour ce qui est de la démence, et ils sont peut-être plus susceptibles d’avoir d’autres habitudes qui sont bonnes pour le cerveau, comme le fait de conserver une implication sociale et une activité physique.

Selon Gary Small, cela s’explique probablement par le fait que des études montrent que le fait de garder le cerveau actif développe la réserve cognitive, c’est-à-dire la capacité du cerveau à s’adapter et à rester fort, même lorsqu’il vieillit ou qu’il est confronté à des défis, comme une maladie ou une lésion. Plus vous renforcez votre cerveau, mieux il sera préparé à gérer le vieillissement ainsi que tout déclin cognitif susceptible de se profiler.

Gary Small se rappelle une étude publiée voilà plus de vingt-cinq ans dans la revue The New England Journal of Medicine dans laquelle lui et d’autres chercheurs avaient observé par imagerie le cerveau d’individus se plaignant de légers troubles de la mémoire alors qu’ils effectuaient une tâche de mémorisation. « Nous avons constaté que [chez] les personnes présentant un risque génétique [de démence], [le] cerveau travaillait plus dur pour résoudre la même tâche », explique-t-il. En réalisant une étude complémentaire deux ans plus tard, des chercheurs ont découvert que ceux dont le cerveau travaillait davantage présentaient un déclin cognitif plus important. Le développement d’une réserve cognitive solide améliorera cette capacité du cerveau à se battre pour compenser, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus suivre.

Ainsi, si les grilles de mots croisés peuvent aider à maintenir votre esprit mobilisé, elles ne devraient pas être votre seule stratégie, surtout si vous êtes déjà expert en la matière. Ainsi que l’explique Kellyann Niotis : « Quand vous commencez à faire la même chose encore et encore, cela ne stimule pas vraiment la réserve cognitive, ni n’aide à favoriser la neuroplasticité, car l’aspect de nouveauté n’est plus là. »