Le "visage Ozempic", signe visible d’une perte de poids trop brutale

Ces derniers mois, l'Ozempic et le Wegovy ont fait parler d’eux car de nombreuses personnes ont utilisé ces médicaments dans le but de rapidement perdre beaucoup de poids. Mais en perdant des kilos et des tailles de vêtements, certains ont remarqué des changements surprenants dans leur apparence, comme le fait d’avoir ce que l’on appelle aujourd’hui le « visage Ozempic ».

Contre toute attente, le médicament peut également provoquer le « fessier Ozempic » (qui, tout comme le « visage Ozempic », n'est ni un terme ni un diagnostic médical officiels). Ces phénomènes, devenus viraux sur les réseaux sociaux, sont liés à une perte de poids très rapide obtenue grâce à l’utilisation d’analogues du glucagon-like peptide-1 (tels que l'Ozempic et le Wegovy). Les personnes concernées peuvent se retrouver avec un visage décharné et plus ridé en raison de la perte de volume et de graisse au niveau du visage, ou un fessier flasque à la peau relâchée, à cause de la perte de graisse à cet endroit.

« Il ne s’agit en aucun cas d’un phénomène propre à l’Ozempic, mais d’une conséquence de la perte de poids. Si vous utilisez le médicament à cette fin, vous risquez d’avoir un surplus de peau, notamment sur le visage, comme après une chirurgie bariatrique », explique Lawrence Cheskin, professeur et ancien président de la faculté de nutrition et d’études alimentaires de l’université George Mason et professeur adjoint de médecine à l’école de médecine Johns Hopkins. « Il n’y a pas de grande perte de poids au niveau du visage. On le remarque simplement plus sur le visage parce qu'il est toujours visible. »

L’Ozempic et le Wegovy sont le même médicament (le sémaglutide, soit un analoge du GLP-1), mais ils sont commercialisés différemment : l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a approuvé l'Ozempic pour traiter le diabète de type 2 quand le Wegovy est destiné à la perte de poids. Tous deux ne sont délivrables que sur ordonnance.

« Ces médicaments changent les règles du jeu, car ils sont très efficaces pour perdre du poids », explique Cheskin. En effet, des recherches ont montré que les adultes ayant un indice de masse corporelle de 30 ou plus qui recevaient une injection hebdomadaire de 2,4 milligrammes de sémaglutide, et qui avaient modifié leur mode de vie, perdaient en moyenne 15 % de leur poids corporel au fil du temps.

Mais voici le problème : « Lorsque vous perdez du poids rapidement, vous êtes plus susceptible de souffrir d'effets indésirables », note Cheskin.

LES EFFETS GÉNÉRAUX D'UNE RAPIDE PERTE DE POIDS

« Tout type de perte de poids est associé à une perte de graisse viscérale [autour des organes abdominaux], de graisse sous-cutanée [sous la peau] et de muscles », explique Caroline M. Apovian, spécialiste de la médecine de l’obésité et codirectrice du Centre de gestion du poids et du bien-être à l’hôpital Brigham and Women’s. « On perd de la graisse absolument partout, mais nos prédispositions génétiques déterminent les endroits où l’on va en perdre le plus. »

Les recherches montrent que les facteurs génétiques déterminent jusqu’à 60 % de la répartition de la graisse corporelle, que l'on ait un poids normal ou des kilos en trop.

Et comme d’innombrables personnes au régime l’ont malheureusement découvert au fil des ans, il est impossible de contrôler sur quelles zones le corps élimine de l’excès de graisse.

« Nous ne pouvons pas cibler une perte de poids à un endroit du corps », explique Robert Kushner, spécialiste de la médecine de l’obésité et professeur au département de médecine et d’éducation médicale à l’école de médecine Feinberg de l’université Northwestern, à Chicago.

L’endroit où vous êtes susceptible de perdre de la graisse sous-cutanée dépend au moins en partie de facteurs génétiques et de la qualité de votre alimentation. La bonne nouvelle, c’est que si vous perdez beaucoup de poids, la graisse viscérale autour des organes, comme autour du foie, des reins et du cœur, sera moindre, ce qui peut aider ces organes à mieux fonctionner, explique Apovian. « Vous serez indubitablement en meilleure santé sur le plan métabolique. »

Elle souligne également que la perte de poids réduit la pression exercée sur les articulations et atténue les inflammations articulaires. « Si vous perdez cinq kilos, c’est comme si vous enleviez une pression d’environ quinze kilos sur vos articulations », souligne Cheskin. En plus d’atténuer l’usure des articulations, un poids plus léger peut améliorer la mobilité parce que le corps déplace moins de poids.

LES INCONVÉNIENTS

Malheureusement, une telle perte de poids engendre une perte de masse musculaire, explique Kushner. « Ce n’est pas bon pour vous, car cela peut entraîner une faiblesse corporelle, de la fatigue, voire mener jusqu’à la sarcopénie », une perte progressive de la masse et de la force musculaires qui survient avec le vieillissement. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir un apport suffisant en protéines et un entraînement musculaire régulier en parallèle de la perte de poids.

Vous risquez également de souffrir de changements cutanés et d’une perte de cheveux à la suite d'une perte de poids importante. « Plus la perte de poids est rapide et plus le déficit calorique est important, plus l’organisme commence à réguler négativement les systèmes qui ne sont pas essentiels à sa survie », explique Kushner. Cela peut entraver la prolifération des cellules des cheveux, des ongles et de la peau, ce qui se traduit par une perte de cheveux, des ongles cassants et une perte d’élasticité de la peau. Ces fonctions finiront par se rétablir, mais cela prendra probablement du temps.

En parallèle, votre visage risque d'afficher une laxité de la peau, en particulier au niveau des tempes, un creusement de la vallée des larmes et de la mâchoire, ainsi que des rides plus marquées, note Elizabeth O’Neill, résidente en chirurgie plastique et reconstructive au centre médical de l’université Rush à Chicago. « Les gens veulent perdre de la graisse, mais oublient que c’est la graisse qui nous donne l’air jeune. »

Des recherches ont démontré que les personnes qui perdaient du poids de manière drastrique pouvaient paraître jusqu’à cinq ans plus âgées que les personnes de leur âge.

En comparaison, « en perdant du poids lentement, vous pouvez éviter dans une certaine mesure ces changements au niveau de la peau et des cheveux », explique Cheskin. « Cela donne à la peau plus de temps pour s’adapter et se rétracter. »

SE PRÉMUNIR CONTRE LES CHANGEMENTS INDÉSIRABLES

Pour éviter une perte de poids rapide, les médecins peuvent prescrire une dose plus faible de ces médicaments et l’augmenter lentement, si nécessaire.

« Si vous prenez ces médicaments, vous devez être suivi par un professionnel de la santé afin qu'il contrôle l’étendue de la perte de poids et en adapte le rythme », précise Kushner.

Vous avez également la possibilité de changer de médicament : « si vous perdez du poids trop rapidement avec l’Ozempic, vous pouvez passer au Mounjaro [un médicament qui associe un analogue du GLP-1 et un polypeptide insulinotrope dépendant du glucose] ou vice-versa », explique Cheskin. « Les personnes réagissent différemment aux médicaments, même s’ils appartiennent à la même classe. »

Outre la prise d'un traitement, il est important d’adopter un régime alimentaire équilibré, comprenant beaucoup de fruits et de légumes riches en nutriments, des laitages, des céréales complètes et des protéines maigres, et de boire beaucoup d’eau pour maintenir l’hydratation de la peau et des autres tissus. Les recherches suggèrent qu’il est préférable de répartir l’apport en protéines de manière égale tout au long de la journée afin de préserver la masse musculaire pendant la perte de poids.

Pour ce faire, Apovian recommande de consommer 1 à 1,5 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel. Pour une personne pesant 70 kilos, cela représente 70 à 105 grammes de protéines maigres par jour.

Autre mesure incontournable : pratiquer une activité physique importante, en combinant des exercices de résistance ou de musculation deux à trois fois par semaine pour vous aider à maintenir votre masse musculaire, et des exercices d’aérobic réguliers pour le bien de votre santé cardiovasculaire et pour maintenir votre perte de poids, explique Apovian.

En fin de compte, les spécialistes de la médecine de l’obésité estiment que ces changements esthétiques représentent un compromis minime par rapport au bénéfice de ces médicaments révolutionnaires. Après tout, à l’exception de la perte musculaire, il s’agit de problèmes esthétiques et non de problèmes médicaux.