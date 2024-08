Pourquoi dépiste-on de plus en plus de cancers du poumon chez les non-fumeurs ?

« Nous ne pouvons pas nous contenter de suivre le programme de dépistage basé sur la population caucasienne des États-Unis, poursuit le pneumologue. Nous ne poserions aucun diagnostic pour les deux tiers des patients non-fumeurs atteints de cancer du poumon, c’est certain ».

En 2015, Pan-Chyr Yang a donc lancé le programme Taiwan Lung Cancer Screening in Never-Smoker Trial (TALENT) afin de dépister les personnes présentant des facteurs de risque (antécédents familiaux) ou cuisinant sans ventilation, mais ayant fumé un peu ou pas du tout. (La question de la pollution atmosphérique n’a pas été prise en compte ici, en raison de son lien bien connu avec le cancer du poumon et des difficultés à quantifier l’exposition à cette pollution, précise Mong-Wei Lin.)

Pan-Chyr Yang a présenté les résultats de l’essai TALENT, qui portait sur plus de 12 000 participants, en 2021, à l’occasion de la conférence mondiale sur le cancer du poumon. Il a ainsi démontré que 2,1 cancers du poumon avaient été diagnostiqués pour 100 patients non-fumeurs. À titre de comparaison, le National Lung Screening Trial avait diagnostiqué un cancer du poumon chez 1,1 % des cas, alors même que seuls les gros fumeurs faisaient l’objet d’un dépistage. « Nos critères de dépistage semblent plus efficaces », indique le pneumologue.

Des études confirment déjà que le dépistage du cancer du poumon a permis de détecter plus tôt les tumeurs à Taïwan. À l’échelle du pays, le nombre de diagnostics de cancer du poumon de stades 3 et 4 a chuté de 71 % à 34 % entre les périodes 2006-2011 et 2015-2020, tandis que la part des diagnostics précoces a elle augmenté.

Cela signifie que des vies ont été sauvées, souligne Pan-Chyr Yang, le taux de survie à cinq ans pour le cancer du poumon ayant plus que doublé, passant de 22 % à 55 %.

En France, le taux de survie pour ce cancer est de 20 %.

UN SEUL MOT D’ORDRE : DÉPISTER

Sur la base de ces résultats, Taïwan a lancé son programme de dépistage national en juillet 2022. Celui-ci est composé d’un parcours réservé aux patients ayant des antécédents de tabagisme lourd et d’un autre pour les non-fumeurs, mais ayant des antécédents familiaux de cancer du poumon.

Pour Mong-Wei Lin, qui est également chirurgien thoracique, la situation lui fait penser aux dumplings taïwanais au riz, de petits chaussons fourrés individuellement, mais attachés les uns aux autres. « Si vous en prenez un, vous les prenez tous, explique-t-il. Dans chaque famille, il y a un patient asymptomatique atteint d’un cancer de stade avancé, qui peut permettre de sauver les autres membres de sa famille ».

C’est ce qui s’est passé pour Shun-Ching Lai, qui est atteinte d’un cancer, tout comme son mari, son fil et sa fille. Seul son mari fumait et il a été diagnostiqué en premier d’un cancer de stade 5 inopérable après avoir souffert d’oppression respiratoire et de toux. Suite à ça, les autres membres de la famille se sont fait dépister et ont découvert qu’ils étaient tous atteints d’un cancer de stade 1 ou 2. « Nous avons tous les trois été opérés par le professeur Lin », précise Shun-Ching Lai.

« Nous encourageons tout le monde à se faire dépister, pour que nos proches et nos amis soient diagnostiqués tôt s’ils ont un cancer du poumon », ajoute le fils de Shun-Ching Lai.

Parallèlement à ces campagnes de bouche-à-oreille, le gouvernement taïwanais a fait du dépistage une priorité en reconnaissant qu'il permettait non seulement de sauver des vies, mais aussi d'économiser de l'argent.

« Notre système d’assurance maladie consacrait beaucoup d’argent à la prise en charge des patients souffrant d’un cancer du poumon, mais nous avions très peu de résultats. La plupart des patients décédaient rapidement », rapporte Pan-Chyr Yang. Une situation comparable à celle des États-Unis, où le traitement d’un cancer du poumon de stade 1 coûte en moyenne 25 000 dollars, contre 210 000 dollars pour les cancers de stade 4, pour une probabilité de survie de 8 %.

Par conséquent, les campagnes publicitaires de dépistage du cancer du poumon, qui mettent notamment en vedette des patients tels que l’ancien vice-président Chien-jen Chen, sont partout à Taïwan, que ce soit à la télé, à la radio ou dans les journaux. Les hôpitaux appellent les Taïwanais pour leur parler de dépistage et distribuent des brochures à ceux qui s’y rendent, indique Ching Ming Chiu, directeur du dépistage au centre de cancérologie de la NTU. En retour, le gouvernement taïwanais a conditionné les remboursements pour le traitement des cancers aux résultats des programmes de dépistage des hôpitaux.

À titre de comparaison, la majorité des Américains (62 %) ignorent l’existence de tests de dépistage du cancer du poumon. Si les rubans roses sur les poitrines et les campagnes de sensibilisation au cancer du sein sont nombreux, le cancer du poumon ne bénéficie pas d’autant d’attention, explique Ashley Prosper, radiologue à l’université de Californie à San Francisco. Par conséquent, les patients n'abordent généralement pas la question du dépistage du cancer du poumon avec leur médecin traitant et ce dernier ne le fait généralement pas non plus, n’ayant que 15 à 20 minutes à accorder à chacun d’eux.

À Taïwan, en revanche, les patients décident de se faire dépister seuls, s’ils s’estiment éligibles.

C’est pour toutes ces raisons que le taux de dépistage du cancer du poumon aux États-Unis est « inacceptablement bas », juge Scarlett Gomez, épidémiologiste à l'université de Californie à San Francisco. Seulement 4,5 % des personnes éligibles se font dépister. Le programme de dépistage américain existe depuis une dizaine d'années, mais Pan-Chyr Yang estime que celui de Taïwan, pourtant âgé de seulement deux ans, a pris de l’avance, avec un taux de participation de 15 %.

UN MODÈLE DONT IL FAUT S’INSPIRER

Même si les États-Unis faisaient du dépistage du cancer du poumon une priorité et déployaient une campagne de sensibilisation, ces efforts seraient inutiles pour les non-fumeurs qui ne sont pas éligibles au dépistage.

« Pour mieux lutter contre le cancer du poumon dans le monde, il faut étendre les conditions d’éligibilité au dépistage à la population non-fumeuse, qui court un risque élevé », recommande Pan-Chyr Yang.

S’inspirant des recherches menées à Taïwan, des scientifiques de l'UCSF et de l'université de New York cherchent à déterminer quels sont les non-fumeurs qui font partie de cette cohorte à haut risque, en se concentrant tout d'abord sur les femmes américaines d'origine asiatique. Alors que 20 % des cas de cancer du poumon aux États-Unis surviennent chez des personnes non-fumeuses, plus de la moitié des femmes américaines d'origine asiatique atteintes de ce cancer n'ont jamais fumé, révèlent les recherches de Scarlett Gomez.

En 2021, l’épidémiologiste a donc lancé l'étude Female Asian Never Smokers dans le but d'étudier les facteurs de risque génétiques, culturels et environnementaux, comme le tabagisme passif et les antécédents familiaux. La même année, Elaine Shum, oncologue à l'université de New York, a démarré un essai clinique portant sur le dépistage du cancer du poumon chez 1 000 femmes asiatiques non-fumeuses.