Le tennis serait le sport "le plus sain"

« Le tennis donne à voir le pouvoir, la grâce, les capacités intellectuelles, l'ingéniosité, l'équilibre, la rapidité, la gaieté, le chagrin et la détermination sans faille des êtres humains », estime Brian Hainline, neurologue, président de la Fédération de tennis des États-Unis et ancien médecin en chef de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

S'il est indéniable que le tennis, sport populaire né au 12e siècle en France (sous la forme du jeu de paume), est passionnant à regarder et très amusant à pratiquer, il serait également bénéfique pour votre santé mentale et physique.

« Le tennis a perduré si longtemps parce qu'il peut être joué à plusieurs niveaux, du match entre amis à la compétition officielle, et qu'il sollicite l'ensemble du corps de nombreuses façons, notamment la vitesse, l'endurance, la force, les compétences techniques et la planification stratégique », explique Benjamin Levine, directeur de l'Institute for Exercise and Environment Medicine à l'université du Texas Southwestern Medical Center.

DES AVANTAGES PHYSIQUES INÉGALÉS

Il a été démontré que la pratique du tennis présente de nombreux avantages pour la santé physique, comme une réduction du risque d'obésité et de diabète, une meilleure coordination, une augmentation du niveau d'énergie et un cœur plus fort.

Les nombreux mouvements de raquette permettent également d'entretenir et de développer la masse musculaire des épaules et des bras. Les muscles du torse et les muscles stabilisateurs sont améliorés par les rotations et les mouvements constants du corps. Le sprint, la posture et l'implication prolongée renforcent les muscles des jambes, du dos et des pieds.

« Contrairement à de nombreux autres sports, le tennis nécessite une utilisation polyvalente du système musculo-squelettique pour pouvoir bien jouer, y compris avec des accélérations et des freinages brusques et des changements soudains de direction », explique James Gladstone, médecin en chef de la division de médecine du sport du Mount Sinai Health System à New York.

L'activité contribue également à « des os plus forts, en particulier pour ceux qui commencent à un jeune âge », explique Babette Pluim, médecin, consultante en médecine du sport et de l'exercice, et conseillère médicale en chef de la Royal Netherlands Lawn Tennis Association.

Elle explique que cela se produit lorsque les mouvements répétés associés à l'activité forment de nouveaux tissus osseux et facilitent la dégradation des vieux tissus. « La combinaison du stress mécanique, des réponses hormonales, de l'augmentation du flux sanguin et de l'amélioration de l'absorption des nutriments associée à l'exercice se conjugue pour renforcer les os et améliorer la santé générale du squelette », ajoute-t-elle.

Le tennis améliore également la souplesse, l'équilibre et l'amplitude des mouvements, « car la souplesse est nécessaire au tennis pour atteindre, étirer, pivoter et décélérer après chaque mouvement », explique Hainline.

Ce sport réduit aussi le risque de maladies cardiaques, en partie parce que les mouvements de haute intensité suivis de courtes périodes de repos « imitent un exercice prolongé d'intensité modérée », explique Rami Hashish, kinésithérapeute et consultant en performance corporelle au National Biomechanics Institute de Los Angeles. « Cela signifie qu'il est excellent pour la circulation sanguine et pour le renforcement du muscle cardiaque. »

C'est par ailleurs un facteur qui explique pourquoi les joueurs de tennis vivent plus longtemps que les adeptes de nombreux autres sports. Pour illustrer ce propos, le cardiologue danois Peter Schnohr a dirigé la célèbre Copenhagen City Heart Study, qui a duré vingt-cinq ans et a examiné le lien entre différents sports et l'espérance de vie.

Selon lui, l'espérance de vie est plus importante chez les joueurs de tennis que tous les autres sports étudiés : les joueurs de football ont prolongé leur vie de 4,7 ans, les cyclistes de 3,7 ans, les nageurs de 3,4 ans et les joggeurs de 3,2 ans. Fait incroyable, les joueurs de tennis ont prolongé leur vie de 9,7 ans, ce qu'il attribue aux avantages cardiovasculaires et musculo-squelettiques de ce sport, ainsi qu'au soutien social dont il bénéficie. « Cela est d'autant plus évident que l'isolement social est l'un des principaux facteurs de réduction de l'espérance de vie », explique-t-il.

LES BIENFAITS POUR LA SANTÉ MENTALE

Jouer au tennis est aussi bon pour la santé mentale. « Ce sport exige une planification stratégique constante, une prise de décisions rapide et une capacité d'adaptation qui stimulent les fonctions cérébrales et mettent à l'épreuve les capacités cognitives », explique Megan Holmes, kinésiologue et directrice du Physical Activity and Wellness Laboratory de l'université d'État du Mississippi.

Les mouvements répétés associés au jeu « baignent notre hippocampe d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau », rappelle Jessica Schwartz, qui contribue à améliorer la neuroplasticité et à prévenir le déclin cognitif lié au vieillissement. Rami Hashish affirme que cela améliore également la fonction de la mémoire.

La recherche montre aussi que les joueurs de tennis ont un « meilleur suivi des mouvements oculaires et des temps de réaction plus rapides que les personnes non actives », déclare Pluim, ajoutant que les joueurs de tennis sont aussi plus performants que les autres athlètes en ce qui concerne les temps de réaction et le traitement temporel.

D'autres recherches montrent que les joueurs de tennis ont des niveaux de stress, de dépression et d'anxiété nettement inférieurs à ceux des non-joueurs », ajoute Gladstone.

COMMENT S'Y METTRE ?

Pour profiter de ces avantages et commencer à pratiquer ce sport, Rami Hashish explique qu'il est essentiel d'apprendre les bases, notamment les besoins en équipement, les règles et les techniques liées au service, au jeu de jambes et aux retours de service. La meilleure façon d'acquérir ces connaissances est « de prendre des leçons avec un entraîneur ou de s'inscrire dans un club de tennis local. »

Il recommande également d'investir dans une raquette de bonne qualité adaptée à votre niveau et d'acheter des chaussures de tennis confortables qui offrent un soutien adéquat.

« Le port d'un équipement adéquat peut améliorer vos performances et prévenir les blessures », explique-t-il.

Lorsque vous jouez, Jessica Schwartz insiste sur l'importance d'être à l'écoute de votre corps, de rester hydraté·e et de faire des pauses lorsque cela est nécessaire. « Ne jouez pas non plus sur un terrain mouillé ou par mauvais temps, et veillez à augmenter le nombre de jours où vous jouez par semaine pour éviter les blessures », conseille-t-elle.