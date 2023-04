Probiotiques, prébiotiques, postbiotiques : quelles différences ?

Les études montrent que certains prébiotiques peuvent améliorer l'absorption des minéraux et la régulation de la glycémie, accélérer la digestion, renforcer la fonction immunitaire et réduire le risque de maladie cardiovasculaire. Dans une étude publiée en 2021 par la revue Frontiers in Immunology, les chercheurs ont observé que la consommation quotidienne de 80 grammes d'avoine pendant 45 jours chez des personnes présentant un taux de cholestérol modérément élevé permettait de réduire significativement leurs taux de cholestérol total et de cholestérol LDL, ou « mauvais » cholestérol, responsable de la formation de dépôts sur la paroi des artères.

Les chercheurs ont remarqué que la consommation de flocons d'avoine augmentait significativement la prévalence de bactéries connues pour améliorer la santé métabolique ; une autre hypothèse suggère que les bêta-glucanes contenus dans l'avoine se fixeraient sur le cholestérol dans le petit intestin, réduisant ainsi son absorption.

Par ailleurs, une étude publiée en 2021 dans la revue Psychopharmacology montre que la consommation par des sujets sains d'un complément alimentaire contenant une fibre alimentaire, le polydextrose, à raison de 12,5 grammes par jour pendant quatre semaines, entraînait une légère amélioration de leur flexibilité cognitive et de leur attention soutenue pendant des tâches diverses. Cela pourrait s'expliquer par une amélioration de la communication intestin-cerveau sous l'effet de la consommation de polydextrose.

Les prébiotiques sont naturellement présents dans une variété de légumes, de fruits ou de céréales, comme l'oignon, l'ail, les bananes, la chicorée, le topinambour, l'asperge, le blé, l'orge, l'avoine et les haricots. Ils sont aussi ajoutés à d'autres aliments pour leurs bienfaits sur la santé humaine, c'est notamment le cas des yaourts, des céréales, du pain et de certaines boissons.

Cependant, vous ne trouverez pas le terme « prébiotique » sur l'étiquette, mais plutôt leur doux nom scientifique dans la liste des ingrédients, comme galacto-oligosaccharide, fructo-oligosaccharide, bêta-glucanes, fibre de chicorée ou inuline.

Même s'il n'existe pas de recommandation officielle concernant la dose quotidienne de probiotiques ou de prébiotiques, indique Reid, « il peut être utile de consommer cinq grammes de prébiotiques pour stimuler les microbes bénéfiques de vos intestins. »

PRÉBIOTIQUES + PROBIOTIQUES = POSTBIOTIQUES

Pour résumer, les postbiotiques « sont les métabolites des probiotiques ou d'autres microbes que vous avez ingérés, » explique Reid. En d'autres termes, lorsque vous consommez des aliments riches en probiotiques et en prébiotiques, les microbes de vos intestins consomment les fibres prébiotiques indigérables et produisent des substances bioactives appelées postbiotiques. Les postbiotiques sont également présents dans les laits infantiles et les compléments alimentaires pour adultes.

« Les postbiotiques incarnent l'objectif ultime : ils influencent le fonctionnement de nos intestins et contribuent au maintien des "bonnes" bactéries tout en tenant les "mauvaises" bactéries à distance, » résume Gina Crist, experte en santé communautaire spécialisée dans la nutrition à l'université du Delaware.

Comme nous l'explique Rosales, les postbiotiques occasionnent à eux seuls une foule de bienfaits physiologiques ; on leur attribue notamment des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et anticancérigènes. « Ils protègent la barrière intestinale et préviennent l'hyperperméabilité des intestins. Ils contribuent à l'absorption de l'eau et des électrolytes dans les intestins et ont des effets bénéfiques sur la fonction immunitaire. » À l'heure où la science progresse de jour en jour dans ce domaine, d'autres bienfaits émergent régulièrement et il ne s'agit là que d'une partie des effets connus à ce stade.

Aux États-Unis, les compléments à base de probiotiques, de prébiotiques et de postbiotiques ne sont pas réglementés par la Food and Drug Administration, au même titre que les autres compléments alimentaires. Les fabricants « ne sont donc pas tenus de prouver leur efficacité ou leur innocuité, » précise Cresci, c'est pourquoi elle se joint aux experts qui déconseillent l'utilisation de ces substances en dehors de la supervision d'un médecin. En Europe, les compléments alimentaires « font l’objet d’un encadrement réglementaire strict visant à garantir la sécurité de leur emploi et la loyauté de l’information donnée aux consommateurs. »

« Au cours des dix dernières années, nous avons pris conscience de l'importance du microbiote intestinal pour notre santé, » conclut Cresci. « Tous les jours, nous nourrissons ces microbes à travers notre alimentation. » La meilleure façon de prendre soin du microbiote et de votre état de santé général, indique-t-elle, c'est d'adopter un régime sain, riche en fruits, en légumes et en fibres, mais aussi pauvre en matières grasses, en sucre et en produits transformés. « Un complément probiotique ou prébiotique ne corrigera en aucun cas une mauvaise alimentation. »