Et si faire de l’ordre faisait aussi du bien à la tête ?

Pour avoir l'esprit clair, le désencombrement et l’organisation sont des méthodes privilégiées par beaucoup d’entre nous.

L’une des raisons pour lesquelles la désorganisation est si souvent liée à la santé mentale est qu’elle peut avoir des conséquences sur la manière dont nous nous percevons et sur la vie que nous menons. Les effets négatifs étudiés incluent des troubles de la mémoire, de mauvaises habitudes alimentaires, un risque accru de développer des troubles de l’humeur, et une diminution du contrôle des impulsions. Il existe également un lien entre l’hormone du stress, le cortisol, et le fait de vivre dans un espace encombré. Il est aussi possible que « le désordre et la désorganisation puissent conduire à des troubles anxieux chroniques chez certaines personnes », déclare Daniel Levitin, neuroscientifique comportemental à l’université McGill de Montréal, au Canada.

Une étude parue dans la revue Journal of Environmental Psychology tend à démontrer que « le désordre peut diminuer le sentiment de bien-être, de bonheur, et la sensation de sécurité qu’une personne retire de son environnement », explique Catherine Roster, coautrice de l’étude et professeure à l’Anderson School of Management de l’université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque.

Cela s’explique en partie par le fait que beaucoup d’entre nous reconnaissent que « nos maisons peuvent être en désordre et encombrées parce que nous nous sentons dépassés et désorganisés », affirme Natalie Christine Dattilo, psychologue clinicienne à Boston et professeure à la Harvard Medical School.

La désorganisation peut également réduire notre capacité de concentration et de prise de décisions. D’autres recherches coécrites par Catherine Roster montrent que travailler dans un environnement désorganisé peut rapidement mener à un sentiment d’épuisement.

« Le désordre et la désorganisation entraînent une perte de productivité difficile à quantifier », déclare Daniel Levitin. Il pointe du doigt le temps perdu à chercher des objets égarés, à manquer des rendez-vous, ou à accumuler du retard dans son travail ou à l’école à cause d’un manque d'organisation. « En moyenne, on perd probablement 5 % de son temps en raison de la désorganisation », dit-il. « Prenez votre salaire annuel, ajoutez-y 5 %, et vous pourrez mesurer ce que la désorganisation peut vous coûter. »

Même si certains bienfaits présumés sur la santé mentale liés au désencombrement et à l’organisation peuvent être exagérés (l’organisation ne résoudra probablement pas une dépression diagnostiquée, par exemple), les études scientifiques soutiennent néanmoins plusieurs avantages à maintenir un espace ordonné.

LES BIENFAITS MENTAUX ET PHYSIQUES DE L'ORGANISATION

Joseph Ferrari, professeur de psychologie à l’université DePaul et l’un des chercheurs les plus reconnus sur le désordre et la désorganisation, affirme que presque tous les effets négatifs sur la santé mentale dus à l’encombrement et à la désorganisation peuvent être améliorés grâce à une meilleure organisation. « Vous vous sentirez moins épuisé, votre productivité au travail sera accrue, et la qualité de votre vie s’améliorera grandement si vous apprenez à désencombrer et à vous organiser », dit-il.