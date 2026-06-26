S’occuper d’un enfant transforme profondément le cerveau

Lorsque ma fille est née, je percevais l’allaitement comme une mauvaise blague. Toutes les trois heures, jour et nuit, ce petit être avait, encore, besoin de moi. Et ça ne s’arrêtait pas.

Le problème n’était pas l’allaitement ni mon état de fatigue extrême. C’était le simple fait de devoir m’occuper d’un autre être humain, dont les besoins étaient urgents, incessants et exigeaient mon attention et mon temps. Mon cerveau semblait tourner autour d’elle. J’oubliais pourquoi j’avais ouvert le réfrigérateur, mais je me souvenais de l’angle exact dans lequel se trouvait sa tête lorsqu’elle s’endormait sur moi.

Pendant des années, ces situations ont été considérées comme résultant, sous couvert de l’humour, de la « mamnésie » (ou « mom brain » en anglais). Mais un nombre croissant d’études suggère que la grossesse n’est pas la seule voie d’accès au cerveau parental. Les pères, les parents adoptifs et d’autres personnes aidant dans les soins au bébé montrent également des changements au niveau des systèmes cérébraux intervenant dans la vigilance, le traitement des émotions, l’empathie et la compréhension sociale.

En d’autres termes, l’acte même de s’occuper d’un enfant peut remodeler le cerveau.

LA « MAMNÉSIE », CONSÉQUENCE D’UNE ADAPTATION

Cela fait des décennies que les chercheurs tentent de comprendre ce qui se joue dans notre cerveau lorsque nous devenons parents. Les preuves les plus solides de changements biologiques viennent des études sur la grossesse.

Dans le cadre d’études majeures menées sur IRM, Elseline Hoekzema, responsable du Pregnancy Brain Lab du centre médical de l’université d’Amsterdam, et ses collègues ont découvert que la grossesse était associée à des changements au niveau de la structure et du fonctionnement cérébraux, notamment dans les régions intervenant dans la cognition sociale et le réseau du mode par défaut, un système lié à l’introspection et à la compréhension des autres. Ces changements n’étaient pas dus au hasard, comme l’explique Elseline Hoekzema. Ils sont apparus dans des réseaux susceptibles d’aider un parent à être à l’écoute des signaux d’un nourrisson.