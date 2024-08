Comment l'ennui peut nous permettre d'atteindre notre potentiel créatif

On a tous déjà ressenti cette sensation de picotement et d'irritation, ce besoin de faire autre chose que ce que l'on fait en ce moment même. C'est de l'ennui, et c'est affreux.

Aussi omniprésente que puisse être cette sensation, les scientifiques n'ont commencé à s'y intéresser de près que lors des dernières années. Ils constatent que si l'ennui est désagréable, il est pourtant porteur d'un message dont nous ferions bien de prendre en compte.

CE QUE L'ENNUI ESSAIE DE NOUS DIRE

James Danckert décrit l'ennui comme similaire à la douleur, et pas seulement parce qu'il nous fait nous sentir misérables.

La douleur est la façon dont notre corps nous dit que quelque chose ne va pas, et qu'il faut y remédier. L'ennui joue un rôle similaire, d'après Danckert, un neuroscientifique cognitif à l'université de Waterloo qui étudie l'ennui. « L'ennui vous dit que ce que vous faites à ce moment ne fonctionne pas. Vous devez faire autre chose. »

L'ennui vous dit spécifiquement que ce que vous faites ne convient pas à vos ressources mentales ou émotionnelles du moment, explique Erin Westgate, psychologue sociale et directrice du Social Cognition and Emotion Lab à l'université d'État de Floride.

La tâche à accomplir est peut-être trop simple ou trop compliquée. Ou peut-être n'est-elle pas personnellement significative à ce moment précis... D'une manière ou d'une autre, cela ne fonctionne pas sur vous.

L'ennui n'apparaît pas uniquement dans les salles d'attente ou lorsque l'on regarde des émissions de télévision sans rebondissement. Il peut également s'immiscer dans les domaines importants de notre vie, comme notre travail et nos relations. Et là aussi, l'ennui vous envoie un message. « Nous détestons à juste titre changer les choses », explique Westgate. « On met du temps à démissionner, à mettre fin à des relations, à changer de domicile, à changer ce que l'on fait. L'ennui nous aide à reconnaître que le changement est peut-être nécessaire. »

RÉDUIRE L'ENNUI EN CLASSE

Lorsque les enseignants et les parents apprennent à considérer l'ennui comme un signal indiquant que les enfants ont besoin de faire quelque chose de différent, l'ennui, et l'agitation qu'il engendre, deviennent un défi pédagogique.

Les enfants déclarent être ennuyés plus souvent que les adultes, d'après Alicia Walf, un neuroscientifique de l'Institut polytechnique Rensselae qui étudie le stress et l'implication en classe.

Les enfants s'ennuient si c'est trop simple, mais ils s'ennuient aussi si c'est trop compliqué, explique-t-elle. Pour apprendre efficacement, il faut rester dans le « juste milieu ». Bien que cela puisse être difficile à réaliser dans une classe avec plusieurs élèves, pour éviter l'ennui, il faudrait adapter le matériel au niveau de l'apprenant. La meilleure solution est l'apprentissage individualisé, mais ce n'est pas toujours réalisable, déclare Westgate.

Cependant, elle affirme que les enseignants et les parents peuvent aider en donnant aux élèves qui ont maîtrisé la matière des projets supplémentaires sur lesquels travailler, tout en offrant de nouvelles approches à ceux qui ont encore des difficultés.

Aider les élèves à trouver une signification personnelle est également important si vous voulez empêcher les enfants de s'ennuyer. Chris Hulleman, chercheur au Center for Advanced Study of Teaching and Learning de l'université de Virginie, travaille avec des éducateurs pour améliorer l'implication et la motivation des élèves.

Il a développé ce qu'il appelle « Utility-Value Intervention » (littéralement « Intervention Utilité-Valeur»), une technique selon laquelle les enseignants et les parents relient les leçons à quelque chose que l'élève apprécie.

Un cuisinier en herbe peut s'ennuyer ferme ou ne pas tenir en place devant les mathématiques jusqu'à ce que vous lui montriez l'utilité des fractions dans la préparation d'un gâteau, tandis qu'un jeune fan de sport peut s'intéresser à l'algèbre lorsqu'il voit comment elle est utilisée dans les statistiques sportives. Un enfant qui adore les chiens s'endormira certainement devant L'Étrange Vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, mais dévorera avec joie L'Appel de la forêt de Jack London.

L'ENNUI STIMULE LA CRÉATIVITÉ

Vous avez sûrement entendu dire que l'ennui stimule la créativité, et quelques recherches semblent suggérer que c'est bien le cas.

Mais ces études n'ont pas été reproduites et des recherches plus récentes ont remis en question cette idée, explique Andreas Elpidorou, philosophe de l'esprit à l'université de Louisville, dans le Kentucky, et auteur d'un livre sur l'ennui et la frustration. Une étude menée en 2016 a découvert que l'ennui ne génère probablement pas la créativité. C'est la pratique qui la stimule. En effet, l'étude a révélé que dans de nombreux cas, l'ennui dessert la fluidité des tâches créatives.

Cependant, il y a certainement un lien entre l'ennui et la créativité, du moins pour certaines personnes. Elpidorou souligne que l'on peut réagir à l'ennui de manière créative.

« Dans ce cas », dit-il, « je ne ferais pas l'éloge de l'ennui pour cela, je ferais la vôtre. »

Et cela nous mène à ce qui est peut-être la principale information à retenir concernant l'ennui : son utilité ou sa nocivité dépend de la façon dont vous y réagissez.

DES RÉPONSES CONSTRUCTIVES À L'ENNUI

Les signaux qu'envoie l'ennui nous poussent à faire autre chose, mais ils ne nous disent pas quoi faire. Cette décision peut faire la différence entre le fait que l'ennui soit une bonne chose ou non.

Quand cette sensation d'irritation nous envahit, il est facile de saisir son téléphone et de commencer à faire défiler les réseaux sociaux, ou pire. Les recherches montrent que les personnes qui sont propices à l'ennui sont plus susceptibles d'abuser de drogues et d'alcool. D'un autre côté, l'ennui peut vous pousser à effectuer des tâches plus intéressantes, explique Elpidorou. Lorsque l'ennui survient, vous pouvez appeler un ami dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, aller vous promener ou faire du sport, ou encore prendre votre guitare et jouer l'air que vous avez travaillé.

Bien entendu, l'astuce consiste à prêter attention à cette alerte à l'ennui et à prendre une décision consciente sur la manière d'y répondre. « Il faut prendre une grande inspiration et se dire : ‘Okay, je m'ennuie. Ça ne va pas me tuer. Essayons de voir pourquoi je m'ennuie et quelle est la meilleure chose à faire ensuite’. », déclare Danckert.

Bien sûr, tout le monde n'a pas le luxe d'avoir des options constructives pour répondre à l'ennui, souligne Elpidorou.

Les enseignants et les parents n'ont pas toujours le temps ou les ressources nécessaires pour aider les élèves qui s'ennuient à suivre les cours. Les personnes qui occupent des emplois peu satisfaisants peuvent ne pas avoir la formation, l'expérience ou les contacts nécessaires pour obtenir un meilleur emploi.