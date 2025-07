Quels dangers la surexposition aux écrans représente-t-elle pour les enfants ?

Pour la spécialiste, « le principal problème des troubles des interactions précoces » réside dans le phénomène de technoférence : « c’est l’objet numérique qui fait irruption dans la relation et empêche un échange de qualité entre les deux personnes présentes », notamment entre l’adulte et l’enfant. « Un enfant, pour se construire, a besoin d’un adulte, disponible, qui le regarde dans les yeux et qui enrichit tous les appels qu’il peut faire. […] Le langage non-verbal chez l'enfant est absolument essentiel : se regarder, se sourire, faire des grimaces en retour des réactions du bébé. C'est comme ça que le langage [verbal] s'installe ».

De fait, cette interférence numérique, en s’immisçant très tôt dans la relation adulte-enfant, peut altérer les bases du langage. « Les enfants font ce que font leurs parents, pas seulement ce qu'ils disent. L'exemple du parent est donc absolument essentiel ». Chez l’enfant plus âgé, la technoférence peut avoir « un impact extrêmement important et très large sur sa motivation ».

CAPTOLOGIE ET DÉPENDANCE

La pédiatre estime que « ce n’est jamais trop tard » pour prendre conscience de cette utilisation délétère de l'écran. Pour elle, « on améliore toujours [la situation] quels que soient l'âge, l'enfant et le problème ». Mais il ne s’agit pas simplement de supprimer totalement les écrans : « on est disponible pour [l’enfant], on fait des choses avec lui, on lui parle ».

Pour les enfants fortement surexposés aux écrans et présentant de très importants retards, « il faut un sevrage total, parce que malheureusement, on est en train de parler d’un produit dont les effets addictifs sont similaires à ceux d’une drogue », précise-t-elle. Derrière ce problème de santé publique majeur, se cache une stratégie technologique appelée la captologie, « qui est faite pour capter votre attention et que vous ne lâchiez pas l’écran ». La pédiatre met en garde : « on est dans la même situation qu'à l'époque du tabac ou de l'alcool : il y a des lobbies très forts, très intelligents et qui font en sorte de minimiser le problème ».

Dans une enquête menée par la cellule d'investigation de Radio France, Emmanuel Gavard, journaliste tech pour Stratégies, souligne la proximité entre les laboratoires de sciences cognitives et les géants du numérique, et en explique les ressorts : « le but des plateformes, c'est que vous soyez happés. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc ces entreprises ont besoin de faire des études sur notre comportement, pour comprendre ce qui nous retient et comment fonctionne le cerveau ».

Pour le docteur Sylvie Dieu-Osika, adultes comme enfants sont « victimes de ce modèle économique ». Selon elle, face aux dangers que représentent les écrans pour les enfants, « la prise de conscience est insuffisante. […] Il y a encore des parents qui ont encore cette notion que les écrans peuvent être pédagogiques ou éducatifs. Certains grands-parents, eux, se disent qu’ils ont mis leurs propres enfants devant la télévision, et que ce n’est donc pas gênant pour leurs petits-enfants ». Or, il y a vingt ans, la captologie n’existait pas encore, et « les programmes de télévision n’avaient rien à voir avec ce qu’on trouve aujourd’hui sur Internet ».