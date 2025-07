Votre chien vous aide plus à vous détendre que vos amis

Plus récemment, une étude datant de 2023, publiée dans la revue Emotion, où des personnes devaient faire face à des situations de stress qui impliquaient des additions de chiffres qui apparaissaient très rapidement sur un écran, et ensuite interagir avec leur chien, faire du coloriage ou attendre en silence durant dix minutes. Les personnes qui interagissaient avec leur animal montraient une meilleure amélioration de leur humeur et témoignaient d’un stress plus réduit que ceux qui attendaient ou tentaient de se détendre en coloriant.

« Votre chien vous offre un soutien social sans jugement. Vous savez qu’il ne vous juge pas pour votre stress ou parce que vous avez peur », explique la coautrice de l’étude, Hannah Raila, psychologue et professeure assistante de psychologie au sein de l’université de Californie à Santa Cruz. « Si votre chien est assis avec vous en remuant la queue, vous pouvez en tirer des émotions positives. »

Dans le cadre d’une étude similaire parue dans la revue scientifique Society and Animals, des chercheurs ont demandé à 223 personnes de se soumettre au « Trier Social Stress Test », (test de stress social de Trier, TSST). Les participants devaient parler devant un groupe de personnes puis accomplir des calculs mentaux pour lesquels ils n’étaient pas préparés. Les personnes devant lesquelles les participants passaient ce test devaient rester impassibles La présence d’un chien au cours du TSST rendait l’expérience moins stressante, les participants étaient moins anxieux, comme le montraient leur pression sanguine et leur rythme cardiaque.

Les chiens peuvent offrir un confort à leur humain dont les autres humains ne sont pas capables. « Il existe une certaine honnêteté brute, dont on peut faire preuve avec notre chien que l’on ne peut pas avoir avec d’autres personnes », explique Lori Kogan, psychologue du conseil et professeure au sein de la faculté de sciences cliniques de l’université publique de l’État du Colorado. « Nous les acceptons exactement comme ils sont, et ils font de même pour nous, sans jamais faillir. » LES BIENFAITS DE PARLER À SON CHIEN

Parler à son chien au cours de la journée est un comportement courant. On discute de ce que chacun fait, du fait qu’ils sont si mignons ou des petites bêtises qu’ils font. C’est un moyen agréable de se rappeler ce qui compte au quotidien. « Quand vous parlez à votre chien, vous avez l’impression de comprendre votre place dans la vie, peu importe ce qui se passe au travail ou de vos problèmes financiers, votre chien vous aime toujours, il a besoin de vous, et cela vous donne l’impression d’avoir un but », affirme Larry Young, expert en neurosciences des relations sociales et professeur de psychiatrie au sein de l’université d’Emory.

La recherche a découvert que confier à votre chien vos soucis émotionnels peut être particulièrement bénéfique. Au cours d’une étude parue en 2018 dans la revue Anthrozoös, des chercheurs ont découvert que les personnes se confiaient plus facilement à leur chien au sujet d’émotions compliquées, comme la dépression, la jalousie, l’anxiété, l’apathie, et la peur, qu’à leur partenaire amoureux ou leurs amis.

On ignore exactement pourquoi nous adoptons ce comportement, mais l’une des hypothèses est que « les animaux sont gentils, ils nous écoutent sans nous juger parce qu’ils ne nous interrompent pas et ne répondent pas », explique Daniel Mills, coauteur de l’étude, spécialiste des relations humains/animaux et professeur de médecine comportementale à l’université de Lincoln, au Royaume-Uni. « Un chien ne cherchera pas à trouver une solution à un problème comme certaines personnes le font. »

Exprimer ses émotions n’est pas un acte anodin, surtout pour les plus dérangeantes. Des études ont montré qu’en exprimant les émotions par les mots, les sentiments négatifs deviennent moins intenses, tant subjectivement que neurologiquement, en apaisant la réponse de l’amygdale, l’organe responsable de la gestion de la peur, de l’anxiété et d’autres émotions intenses.

La relation d’un chien et de son maître est un espace un espace où l’on se sent en sécurité, justement parce que le chien n’émettra aucun jugement et ne sera pas en désaccord. « Les humains ont besoin de parler, et être en mesure d’articuler leur état d’esprit peut jouer un grand rôle dans la résolution des émotions », déclare Daniel Mills. « En les verbalisant, on commence à les comprendre au lieu de les observer à la dérive dans notre tête. Exprimer [ces émotions] nous aide à aller de l’avant. C’est assez libérateur. »

Un autre atout, un chien n’engagera pas une conversation sur ce qui nous trouble, ce qui pourrait nous conduire à ruminer. Il est plus probable qu’ils offrent une distraction. « Les chiens utilisent des stratégies qui manipulent nos émotions », continue Daniel Mills. « Leur désir de jouer ne se marie pas avec nos humeur sombres ou de colère. »

En interagissant avec votre chien, vos niveaux d’ocytocine à tous les deux augmentent. Ce n’est pas pour rien qu’elle est souvent appelée « l’hormone de l’amour ». Elle apaise également la réponse au stress sur le court terme, affirme Larry Young.

Une étude parue en 2022 dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health vient étayer ce phénomène. Elle a révélé que, lorsque vous jouez avec votre chien en télétravail, vos ressources d’auto-régulation sont réapprovisionnées ; en interagissant avec un chien au cours de micro-pauses, vous êtes reposé et détendu, plus et mieux que si vous communiquiez avec des membres humains de votre famille.