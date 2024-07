Qu’est-ce que la thérapie somatique et quels en sont les bénéfices ?

Au cours des dernières années, les conversations autour de la santé mentale ont radicalement changé, avec de plus en plus de personnes qui cherchent de l'aide et explorent diverses options thérapeutiques. Au milieu de ce paysage en constante évolution, la thérapie somatique a émergé comme une approche prometteuse lorsque la traditionnelle thérapie par la parole ne convient pas.

Jay Hughes, un habitant de la ville de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, s'est retrouvé à un tel tournant après huit ans de thérapie. « Je voulais vivre dans le présent et commencer à avoir un meilleur contrôle sur ma vie », déclare-t-il.

Sa recherche d'une nouvelle voie l'a mené à la thérapie somatique, une pratique qui relie l'esprit et le corps pour favoriser la guérison. « J'étais capable d'imaginer une feuille de route à travers mon corps qui me permet de savoir comment vivre en allant de l'avant », déclare Hughes.

Qu'est-ce que la thérapie somatique exactement et comment ça marche ? Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette approche innovatrice de la santé mentale et l'intérêt d'utiliser son corps comme une porte vers le bien-être émotionnel.

QU'EST-CE QUE LA THÉRAPIE SOMATIQUE ?

Contrairement à la traditionnelle thérapie par la parole, qui se concentre sur les capacités cognitives, la thérapie somatique met l'accent sur le rôle du corps dans le stockage des émotions et des expériences.

« Cette croyance négative que vous gardez pour vous ? Elle a une résonance physique dans votre corps. Nous nous permettons d'entrer en contact avec ce qu'il y a et de créer un espace pour le laisser partir », déclare Shay DuBois, un psychothérapeute agréé formé aux modalités axées sur les traumatismes.

On retrouve des traces de cette méthode thérapeutique dans la psychologie du début du 20ᵉ siècle, où des pionniers comme Wilhelm Reich ont exploré le lien de la tension physique et des modèles musculaires avec l'état psychologique d'une personne. Le concept de « cuirasse musculaire somatique » de Reich suggère que les émotions refoulées pourraient se manifester physiquement et qu'adresser ces manifestations physiques pourrait mener à une guérison émotionnelle.

« Cette idée selon laquelle nous essayons simplement de changer la façon de penser et le comportement d'une personne ? C'est utile, mais cela ne change pas l'endroit où se trouve l'information », déclare Scott Lyons, psychologue holistique agréé et créateur de the Embody Lab, une plateforme de formation aux techniques somatiques.

Il compare les traumatismes non traités à un gros rocher qui tombe du ciel et s'écrase dans votre maison. « Vous pouvez recadrer l'idée que vous vous en faites ou éviter cette pièce, mais le rocher est toujours là », dit-il. « Nous disposons en fait des outils nécessaires pour dissoudre et métaboliser ce rocher. »

Bien qu'il n'y ait pas autant de recherche que pour la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie somatique a montré des résultats prometteurs, en particulier avec les personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de symptômes d'anxiété.

En 2015, le livre de Bessel van der Kolk, The Body Keeps The Score, nous a sensibilisé sur la façon dont nous considérions les traumatismes et comment nous en guérissions. Le peu d'intérêt que porte historiquement la société à la santé mentale a minimisé voire totalement occulté l'impact des traumatismes sur nos vies, mais ce livre offre une validation pour de nombreuses personnes.

La thérapie somatique a encore plus attiré l'attention récemment, en partie grâce aux réseaux sociaux, sur lesquels les créateurs de contenu et les thérapeutes ont sensibilisé et éduqué des millions de personnes. Tandis que la thérapie est devenue plus populaire que jamais, la demande de traitements liés aux traumatismes a augmenté de 58 % entre 2020 et 2021.

On entend par traumatisme toute expérience profondément angoissante qui dépasse la capacité d'un individu à y faire face et qui laisse des séquelles psychologiques et physiques durables. Il peut résulter d'un événement unique, d'une série d'événements ou d'un stress permanent.

Cependant, les traumatismes ne sont pas seulement associés à des expériences graves. Selon des recherches sur l'attachement, la façon dont vous avez été traité lorsque vous étiez bébé, que vous ayez reçu trop ou pas assez d'attention, pourrait entraîner un traumatisme non résolu.

Ce concept a été mal compris pendant si longtemps parce que les effets n'apparaissent pas toujours immédiatement. Traditionnellement, on se concentrait sur les symptômes psychologiques, souvent en négligeant les manières dont les traumatismes peuvent être ancrés dans le corps. « Il y a des choses qui se produisent tôt dans la vie et dont nous ne nous souvenons pas, mais notre corps, lui, en garde des souvenirs », déclare Dubois.

À QUOI S'ATTENDRE LORS DES SESSIONS DE THÉRAPIE SOMATIQUE ?

Les thérapeutes somatiques utilisent diverses techniques, mais les bases résident dans la sensibilité corporelle, d'après Lyons.

Les sessions commencent souvent par une mise au point. Dubois demande fréquemment à ses patients des questions comme : « Dans quelle partie de votre corps ressentez-vous l'anxiété ? Est-ce qu'elle a de la texture ? Une couleur ? Un poids ? Pouvez-vous me la décrire ? » Parfois, les sessions ne comportent qu'un minimum de discussions, ce qui permet aux patients de passer du temps avec leurs émotions.

Pour Lyons, cette sensibilité corporelle est cruciale, et quelques fois, les personnes sont tellement déconnectées de leur moi physique qu'il faut parfois des jours, des semaines ou des mois pour parvenir à se reconnecter.

Une fois que les clients sont prêts à progresser, les thérapeutes utilisent d'autres techniques, comme la pendulation. Cette méthode permet de gérer les émotions lourdes en passant d'un état à l'autre. Par exemple, Lyons pourrait reconnaître une forte réponse physique à la mémoire d'un patient. Il dirait : « On va faire une pause. Et je veux que vous vous concentriez sur quelques chose d'agréable ou sur ma voix ». Puis, ils vont et viennent, alternant entre le souvenir stressant et le moment d'apaisement.

La sécurité est un principe moteur de la thérapie corporelle. Contrairement à la thérapie cognitivo-comportementale, qui utilise l'exposition à l'inconfort pour favoriser la désensibilisation, la thérapie somatique laisse le patient contrôler le rythme et l'intensité. Dubois se rappelle que sa mâchoire et ses mains tremblaient pendant ses sessions. « C'était puissant, mais pas toujours de manière positive », déclare-t-elle. « Mais j'ai toujours eu la possibilité de dire 'Nope, j'arrête là'. »

La thérapie somatique offre une approche holistique à la guérison qui peut être bénéfique pour ceux qui n'ont pas eu de succès avec la thérapie par la parole, et elle peut fournir des outils aux individus pour reprendre leur vie en main après des traumatismes passés.