Traumatisme : comment se réapproprier ses souvenirs ?

Notre cerveau a une capacité à stocker et à remobiliser des informations. La mémorisation se passe en plusieurs étapes. « Il y a d’abord une période de stockage ou d’apprentissage, puis d’encodage qui mobilise des périodes de rappels lors de la réutilisation de l’information dans le cas de la prise de décisions par exemple » explique Gabriel Lepousez , chercheur en neurologie à l’Institut Pasteur au sein du laboratoire Perception et Mémoire. « Entre ces deux phases, il y a un épisode important de consolidation qui survient majoritairement pendant le sommeil, notamment par le biais des rêves. » Les informations sont alors pour certaines optimisées, pour d’autres, supprimées .

L’ hippocampe , structure cérébrale majeure dans l’apprentissage et le fonctionnement de la mémoire, n'est pas la seule zone où l’information se retrouve stockée. Tout dépend du réseau synaptique qui conduit au souvenir. Toute une dentelle de connexions neuronales se compose et se réorganise perpétuellement à mesure que nous créons des souvenirs. En d’autres termes, les synapses entre les neurones sont les véritables supports qui permettent d’encoder la mémoire.

« Il n’y a pas une mais des mémoires » ajoute le neuroscientifique. Le type de mémoire que l’on mobilise, musculaire, sensorielle, consciente, inconsciente, etc. enclenche différents types de circuits et différentes régions du cerveau. « Quand on associe par exemple une couleur à une odeur, c’est parce que le circuit assimilé à cette couleur s’est connecté à un ensemble d'autres neurones, qui sont alors tous réactivés en même temps. » Quand on appuie sur un neurone, on rappelle alors l’ensemble du réseau qui y est associé.