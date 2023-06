Qu'est-ce qu'un bang supersonique ?

Si vous entendez ce qui ressemble à un coup de tonnerre mais qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel, la source du bruit pourrait bien être un bang supersonique.

Un bang supersonique est le bruit généré par un avion ou un autre objet lorsqu'il dépasse la vitesse du son. S’élevant généralement à 110 décibels, il est aussi fort que le tonnerre ou bien une explosion. Les bangs supersoniques sont de plus en plus fréquents le long de la côte de la Floride centrale où SpaceX continue de tester ses fusées.

Qu'est-ce qui provoque exactement un bang supersonique ? Est-il dangereux de se trouver à proximité d'un tel phénomène ?

QU'EST-CE QUI PROVOQUE UN BANG SUPERSONIQUE ?

Les bangs supersoniques peuvent être provoqués par des objets aussi petits que des balles ou des fouets, ou par des phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques, les pluies de météorites et les tremblements de terre. Ils sont néanmoins surtout associés aux avions.

Lorsqu'un objet, comme une navette spatiale par exemple, atteint une vitesse élevée, il génère des ondes sonores et des molécules d’air qui se propagent autour de lui, comme un caillou lancé sur la surface d'un lac. Mais à mesure que la navette accélère, les ondes émises au niveau de son nez commencent à se superposer et à se comprimer. Pendant ce temps, le reste des ondes continuent à s'éloigner des côtés et de l'arrière du vaisseau, comme celles du sillage d'un bateau qui passe rapidement.