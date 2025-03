Ces sept hormones déterminent la quantité de nourriture que vous mangez

Faim et satiété peuvent avoir l’air de sensations simples : on a faim lorsqu’on n’a pas mangé depuis plusieurs heures et on se sent rassasié après avoir mangé assez. Mais la réalité est plus compliquée. En coulisses, une constellation d’hormones travaille à la régulation de la faim, de la satiété et du stockage des graisses, et cela a des effets sur le poids et la santé de votre corps.

« Le système de régulation énergétique du corps est particulièrement complexe », rappelle Caroline M. Apovian, médecin spécialiste de l’obésité et co-directrice du Centre pour la gestion du poids et pour le bien-être du Brigham and Women’s Hospital. Dit simplement, c’est l’interaction entre les hormones de l’intestin et du cerveau, en particulier de l’hypothalamus, qui régulent la faim et la satiété. « Ces hormones travaillent de manière synergique ou contre-régulatrice pour vous empêcher de mourir de faim, explique-t-elle. L’effet principal est de protéger vos réserves de graisses et de faire en sorte que votre poids de corps reste aussi stable que possible. »

Ce système de régulation de la faim et de la satiété possède un fondement évolutif et a une influence sur la vitesse du métabolisme, sur le point d’équilibre pondéral (la prédisposition à se maintenir à un certain poids) ainsi que sur d’autres facteurs essentiels à la survie.

Certaines de ces hormones sont influencées par des facteurs génétiques, tandis que d’autres sont affectées par le mode de vie, par certaines maladies et/ou certains changements de poids ou par la composition corporelle. Comme l’explique Lawrence Cheskin, gastro-entérologue et professeur de nutrition et d’études alimentaires à la Faculté de santé publique de l’Université George-Mason et co-auteur du livre Weight Loss For Life, dans ce contexte, différentes hormones influencent la régulation à court terme de la quantité de nourriture ingérée, principalement pour prévenir la suralimentation lors d’un repas donné, tandis que d’autres se concentrent sur la régulation à long terme pour conserver des quantités normales de stocks d’énergie dans le corps.

Les spécialistes du sujet invitent toutefois à ne pas se focaliser sur une de ces hormones en particulier, car elles fonctionnent de concert, comme les instruments d’un orchestre.

LEPTINE : les biologistes pensaient autrefois que le tissu adipeux était inerte, mais l’on considère désormais qu’il s’agit d’un organe endocrinien, car il produit des hormones, notamment de la leptine. Les adipocytes de tout le corps sécrètent de la leptine pour signaler la satiété et pour réduire l’appétit et la consommation de nourriture. « La découverte de la leptine en 1994 a marqué le début de l’essor de la recherche dans ce domaine – avant cela nous n’avions pas conscience de la façon dont les dépôts adipeux [dans le corps] communiquaient avec le cerveau », indique Caroline M. Apovian.

Cependant, les personnes obèses ont tendance à présenter des taux de leptines plus élevés, car elles ont davantage de masse graisseuse ou parce que leur corps est résistant à cette hormone. En revanche, ainsi que le fait observer Caroline M. Apovian, en réduisant le nombre de calories absorbées et en perdant de la graisse, le taux de leptine diminue. « La leptine essaie de vous protéger contre l’affamement et la perte de masse, elle a un lien avec le point d’équilibre pondéral. »

GHRÉLINE : souvent surnommée « hormone de la faim », la ghréline est produite par l’estomac. « Le taux de ghréline est élevé juste avant le repas, puis il retombe après », explique Lawrence Cheskin. Lorsque l’on réduit son apport calorique pour perdre du poids, le taux de base de ghréline augmente. « Cela complique le processus de perte de poids, car votre faim est davantage stimulée qu’à l’accoutumée », explique Marcio Griebler, spécialiste de l’obésité, endocrinologue et directeur du Centre sur l’obésité de l’Institut endocrinologique et métabolique de la Cleveland Clinic. Une étude publiée en 2017 dans la revue Obesity a montré que les personnes présentant un taux de base de ghréline plus élevé éprouvaient davantage d’envies irrépressibles de manger, en particulier des aliments riches en graisses ou en sucres, et constataient une prise de poids plus importante sur une période de six mois.

CHOLÉCYSTOKININE (CCK) : hormone de la satiété produite dans l’intestin après avoir mangé, la CCK aide à se sentir rassasié, observe Caroline M. Apovian. Elle améliore également la digestion en ralentissant le transit des aliments à partir de l’estomac, ce qui augmente le sentiment de satiété et accroît la sécrétion de fluides et d’enzymes dans le pancréas pour métaboliser graisses, protéines et glucides. De plus, la CCK est susceptible d’affecter les centres cérébraux de l’appétit de telle façon que cela réduit l’appétit et la consommation d’aliments, mais ce mécanisme n’est pas encore complètement compris.

INSULINE : l’insuline est sécrétée par les cellules bêta dans le pancréas après une augmentation de la glycémie (taux de sucre dans le sang). « Quand vous absorbez des glucides, vous commencez à sécréter davantage d’insuline, ce qui renvoie davantage de glucose dans les cellules pour fournir de l’énergie », explique Marcio Griebler. L’insuline promeut également la satiété, ainsi que le rappelle Caroline M. Apovian. Une résistance à l’insuline se produit quand le corps ignore l’insuline ou n’y réagit pas correctement ; cela peut être lié à l’obésité, à un manque d’activité physique ou à la consommation d’aliments tout simplement trop riches en glucides simples, ajoute Marcio Griebler.

CORTISOL : mieux connu comme une hormone du stress parce que sa production augmente fortement quand le corps réagit soudainement à une situation stressante, le cortisol possède en réalité plusieurs fonctions distinctes ; notamment celle de réguler le métabolisme. Pour ce qui est du cortisol, un taux de base plus élevé est corrélé à une plus grande résistance à l’insuline et à un stockage de graisses plus important, ainsi que le rappelle Macio Griebler. En cas de stress chronique, « un pic de cortisol est associé à une augmentation de l’appétit, en particulier pour des aliments sucrés, salés ou gras, ainsi qu’à une augmentation de la glycémie et du taux d’insuline », indique Frances Lee, infirmière spécialisée en médecine de l’obésité au Centre médical universitaire RUSH, à Chicago. Une étude publiée en 2022 dans la revue NeuroImage : Clinical avait d’ailleurs révélé qu’un taux de cortisol plus élevé provoquait une sensation de faim et faisait diminuer le flux sanguin dans les régions du cerveau régulant la consommation alimentaire.

GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 (GLP-1) : sécrété dans l’intestin après un repas, le GLP-1 interagit avec des récepteurs du cerveau pour déclencher la sensation de satiété. Il ralentit également la digestion et le transit de la nourriture dans le tractus gastro-intestinal, « ce qui prolonge la sensation de satiété et fait que l’on a tendance à moins manger au global », explique Marcio Griebler.