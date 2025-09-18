Diabète de type 1,5 : une forme méconnue, différente des types 1 et 2
Selon les experts, le diabète 1.5, officiellement désigné sous le nom de diabète LADA, peut entraîner des complications médicales sérieuses si il n’est pas diagnostiqué et pris en charge correctement.
Pour tous les patients atteints de diabète, il est essentiel de surveiller régulièrement la glycémie. Les personnes souffrant de diabète auto-immun latent de l’adulte (LADA) sont particulièrement exposées aux complications, car cette forme de diabète est souvent mal diagnostiquée — ce qui peut retarder la mise en place du traitement nécessaire.
La plupart des gens savent qu’il existe deux types de diabète : le type 1 et le type 2. Savoir quel type de diabète vous avez est très important, car cela détermine la manière de vous traiter. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu'il existe une variation moins connue de la maladie : le diabète auto-immun de l’adulte au développement lent (LADA), parfois appelé de façon informelle diabète de type 1,5.
Souvent confondu avec le diabète de type 2 en raison de son apparition lente à l’âge adulte, le LADA est en réalité une maladie auto-immune, plus étroitement liée au type 1. Ses symptômes ne correspondent pas exactement au modèle du diabète de type 1 ou de type 2, pourtant ces distinctions sont fréquemment ignorées, entraînant un retard diagnostic - et donc une perte de chances, et un traitement parfois inefficace qui pourrait avoir pour conséquences d'autres complications de santé.
Les scientifiques commencent à avoir une meilleure compréhension de ce qui cause cette forme de diabète et de la manière de distinguer ses symptômes. Voici ce que les endocrinologues veulent que vous sachiez, et leurs conseils pour demander les tests appropriés permettant de poser un diagnostic.
LE LADA
Les trois formes principales de diabète appartiennent à la grande catégorie du diabète sucré, maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Cela peut survenir pour différentes raisons, explique Alexander Turchin, endocrinologue au Mass General Brigham, mais la plupart sont liées à l’insuline, une hormone qui joue un rôle clé dans la régulation du taux de sucre dans le sang.
Le diabète de type 1 apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d’insuline, précise Turchin. Il s’agit d’une maladie auto-immune : les anticorps du système immunitaire se dérèglent et détruisent progressivement les cellules du pancréas chargées de produire l’insuline. Avec le temps, le nombre de cellules chute et la sécrétion d’insuline devient insuffisante, voire nulle. La génétique joue un rôle central dans le diabète de type 1, le plus souvent diagnostiqué chez les enfants et les jeunes adultes.
Micrographie électronique en couleurs d’un îlot de Langerhans du pancréas. Les cellules rondes de ces îlots sont responsables de la libération des hormones glucagon et insuline, qui régulent la glycémie. Chez certaines personnes atteintes de diabète, ces cellules sont progressivement détruites par un processus auto-immun.
Le diabète de type 2, lui, survient lorsque l’organisme devient moins sensible à l’action de l’insuline, un phénomène appelé résistance à l’insuline, poursuit Turchin. « En d’autres termes, il y a suffisamment d’insuline, mais le corps n’y réagit pas comme il le devrait », explique-t-il. Résultat : « le sucre ne peut plus être correctement assimilé. » Si la génétique peut être en cause, des facteurs liés au mode de vie, comme le surpoids ou le manque d’activité physique, sont le plus souvent responsables, car ils exposent l’organisme à des taux de sucre trop élevés sur de longues périodes. Le diabète de type 2 peut toucher des personnes de tous âges, mais il se manifeste généralement après quarante ans et est diagnostiqué à un âge moyen proche de soixante-cinq ans, selon les chiffres de l'Inserm.
Le diabète LADA apparaît plus souvent à partir de trente ans. Cette forme particulière évolue plus lentement que le diabète de type 1.
Les patients présentent des symptômes classiques tels que des mictions fréquentes, une soif intense et une perte de poids rapide, qui s’installent sur quelques jours ou semaines. « Quand ces symptômes apparaissent, le processus auto-immun est déjà en cours depuis un certain temps, mais il atteint enfin un stade où le corps ne peut plus compenser et la glycémie augmente brutalement », explique Alexander Turchin.
Avec le LADA, ce processus est plus progressif. « C’est le même mécanisme [que pour le diabète de type 1], mais au lieu de se produire en deux semaines, il s’étale sur plusieurs années », poursuit-il. « Les mêmes anticorps ciblent les mêmes cellules du pancréas, mais leur action est plus lente. Les niveaux d’insuline chutent progressivement, tandis que la glycémie s’élève tout aussi lentement. »
Comme le diabète de type 1, le diabète LADA comporte une composante génétique. Mais des facteurs environnementaux pourraient également intervenir, comme certaines infections respiratoires basses, selon une étude publiée dans Diabetes/Metabolism Research and Reviews. Cette forme de diabète reste toutefois rare : elle représente environ 2 à 12 % des diagnostics posés chez l’adulte, d’après l’American Diabetes Association.
POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE À DIAGNOSTIQUER ?
Les symptômes du diabète auto-immun latent de l’adulte (LADA) sont très similaires à ceux des diabètes de type 1 et de type 2. Ils incluent une perte de poids inexpliquée, une soif excessive, des mictions fréquentes, une augmentation des infections ainsi que des lésions cutanées qui ne cicatrisent pas, explique Schafer Boeder, endocrinologue au sein de UC San Diego Health.
On estime qu’environ 5 à 10 % des cas sont mal diagnostiqués. Cela s’explique en partie par le chevauchement des symptômes, mais aussi par la croyance persistante que le diabète auto-immun, comme le diabète de type 1, ne se manifeste que chez les enfants et les adolescents, ajoute-t-il.
« Dans ces situations, les patients suivent généralement les recommandations de leur médecin : ils modifient leur alimentation, essaient d’augmenter leur activité physique et prennent les traitements prescrits. Mais rien de tout cela n’est efficace », observe Schafer Boeder. « Au contraire, ils constatent une élévation rapide de leur glycémie malgré des changements de mode de vie adaptés et la prise régulière de médicaments. C’est précisément à ce moment-là que le diabète LADA commence à se distinguer du diabète de type 2. »
Dans le cas du diabète de type 2, la première approche thérapeutique repose sur l’hygiène de vie, ce qui signifie que les patients n’ont pas nécessairement besoin d’injections d’insuline immédiatement. En revanche, les personnes atteintes de LADA ont besoin d'un traitement par insuline beaucoup plus tôt, et une prise en charge tardive peut s'avérer dangereuse, avertit Kathleen Dungan, endocrinologue au Wexner Medical Center de l’Ohio State University.
Un diabète LADA non diagnostiqué pendant cinq à dix ans peut évoluer vers une acidocétose diabétique et, en l’absence de traitement adapté, entraîner la mort, ajoute Kathleen Wyne, également endocrinologue au Wexner Medical Center. Cette complication résulte d’une hyperglycémie incontrôlée et/ou d’interruptions prolongées de traitement. Lorsque le taux d’insuline est durablement trop faible, l’organisme décompose les graisses trop rapidement et les transforme en un carburant appelé cétones. Conséquence : un sang devenu acide, ce qui peut s’avérer fatal sans prise en charge urgente.
COMMENT EN PARLER AVEC VOTRE MÉDECIN ?
Obtenir un diagnostic de diabète LADA reste difficile, tant pour le patient que pour le médecin, insiste Schafer Boeder.
« Le patient passe souvent par une phase de diagnostic erroné ou d’incertitude, ce qui est très frustrant », dit-il. « Pour le praticien, l’erreur est parfois liée à un manque de sensibilisation au fait que le diabète auto-immun peut survenir chez l’adulte. Mais, souvent, c’est tout simplement un diagnostic complexe, surtout aux premiers stades. »
Si vous avez été diagnostiqué avec un diabète de type 2 mais que vous ne répondez pas au traitement, il est recommandé d’évoquer la possibilité d’un diabète LADA avec votre médecin, conseille Schafer Boeder.
Selon Wyne, il faut demander à son équipe médicale (souvent le médecin traitant) un dépistage spécifique du diabète de type 1. « La plupart des cliniques pour adultes ne savent pas comment procéder », dit-elle. « L’important est de doser les cinq anticorps : GAD, ICA, IAA, IA2 et ZnT8. Se contenter de mesurer la glycémie, l’hémoglobine glyquée (HbA1c) ou le peptide C (ou toute combinaison de ces trois marqueurs) n’est pas suffisant. » Si ces anticorps sont positifs, cela « soutient très fortement » le diagnostic de diabète auto-immun latent de l’adulte, précise Schafer Boeder.
Une fois le diagnostic établi, le diabète LADA peut être pris en charge efficacement, insiste Boeder. L’essentiel est de collaborer avec son équipe soignante afin d’adapter la dose d’insuline nécessaire et son mode d’administration, via un stylo ou une pompe à insuline, souvent connectée à un capteur de glucose en continu. Dans certains cas, des agonistes du GLP-1, tels que l’Ozempic ou le Wegovy, peuvent également être utilisés.
« Si le LADA est bien contrôlé, vous pouvez mener une vie longue et en bonne santé, aussi longue - voire plus longue - que celle des personnes non diabétiques », conclut Schafer Boeder.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.