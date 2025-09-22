Statines et cholestérol : démêler la réalité médicale des fausses informations

COMMENT FONCTIONNENT LES STATINES ET LES AUTRES HYPOLIPÉMIANTS

Les statines sont commercialisées en France depuis le mois de juin 1989. Elles bloquent une enzyme dans le foie, là où l'essentiel du cholestérol est produit, ce qui empêche la production de LDL. Les statines réduisent les risques d’infarctus, d’AVC et de maladies cardiovasculaires, deuxième cause de décès en France.

Jusqu’au début des années 2000, les statines étaient les seuls médicaments à traiter les problèmes de cholestérol, explique Tom Dayspring. De nos jours, de nouveaux médicaments peuvent aider. Une famille de médicaments, les inhibiteurs PCSK9 réduisent les taux de cholestérol LDL en bloquant la protéine qui s’attaque aux récepteurs de LDL, les laissant disponibles pour débarrasser le sang du cholestérol LDL. À l’inverse des statines, ces médicaments ne sont pas antagonisés.

Tandis que le LDL est souvent surnommé le « mauvais » cholestérol car il contribue à l’accumulation de plaques et que le HDL est appelé « bon » cholestérol parce qu’il débarrasse les parois artérielles de l’excès de cholestérol, tout n’est pas aussi binaire. Le corps a besoin du LDL pour fonctionner car il assiste la construction cellulaire, il répare et sert de bloc de construction à beaucoup d’hormones essentielles. « Je le dis tout de suite aux patients : le [LDL] est le cholestérol livré car chaque tissu de votre corps a besoin de dizaines de milliers de doses de cholestérol chaque jour », explique Stephen Kopecky, cardiologue spécialisé en prévention cardiovasculaire et directeur de la clinique de l’intolérance à la statine au sein de la Mayo Clinic dans le Minnesota.

« Sans lui, vous seriez mort », continue Stephen Kopecky. « Alors il ne peut pas être aussi néfaste. Il y a une nuance à apporter. »

Mais le LDL n’est qu’une mesure du cholestérol. Tom Dayspring pense que l’indicateur à surveiller le plus est l’apoliprotéine B, ou Apo B, une protéine constitutive de lipoprotéines, qui comprend le LDL mais pas le HDL. L’Apo B, impliquée dans le transport du cholestérol, est considérée comme supérieure au cholestérol LDL pour évaluer les risques de maladies cardiovasculaires. À l’inverse du cholestérol LDL, l’Apo B peint un tableau plus complet de toutes les particules qui pourraient être à l’origine des plaques dans le sang. Par exemple, un patient présentant un taux de cholestérol LDL normal mais un taux élevé d’Apo B encourt tout de même un risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Les États-Unis n’ont commencé que récemment à prendre en compte l’Apo B dans leurs évaluations, historiquement, ils ont toujours préféré le cholestérol LDL. Mais le reste du monde utilise cette mesure, explique Stephen Kopecky. STATINES : EFFETS SECONDAIRES ET INTOLÉRANCES

Comme tous les médicaments, les statines présentent des effets secondaires. Sur les réseaux sociaux, ces effets secondaires sont souvent au centre du discours, utilisés par les influenceurs pour montrer que le médicament est inefficace voire pour pousser leurs abonnés à ne même pas considérer en prendre. Les effets secondaires les plus fréquents incluent des courbatures, des maux de tête et des troubles digestifs. Plus sérieusement, pour les personnes présentant une résistance à l’insuline, on remarque un risque plus élevé de développer un diabète de type 2, bien que l’Association américaine du diabète conseille aux diabétiques de plus de quarante ans de commencer un traitement aux statines.

Le risque en vaut la chandelle aux yeux de Spencer Nadolsky. Il compare la prise de statines à celle de compléments multivitaminés au quotidien.

Dans son cabinet, il est capable de convaincre les patients sceptiques qui ont cru aux histoires propagées par les influenceurs sur les statines, en revenant aux faits. Si le patient affirme que le cholestérol LDL ne cause pas le développement de plaques dans les artères, il fera remarquer que cette association est « l’un des faits scientifiques les plus avérés que l’on connaisse ». Les affirmations de Spencer Nadolsky sont soutenues par de très nombreuses preuves, dont une méta-analyse parue en 2017 dans la revue scientifique European Heart Journal. Cette étude a révélé que l'ensemble des preuves « établit de façon irrévocable » que le LDL cause des athéroscléroses. En 2020, le comité a réaffirmé sa conclusion et a également identifié des preuves émergentes du rôle que joue l’Apo B dans l’athérosclérose.

Certains patients sont cependant intolérants aux statines. Une méta-analyse menée en 2022 sur une population de 4,1 millions de patients a décelé une intolérance chez 9,1 % des participants. Selon l’estimation de Stephen Kopecky, il existe trois types de patients intolérants. Il y a d’abord ceux qui souffrent de courbatures au moment de la prise du médicament et qui le prennent par intermittence pour gérer leur taux de cholestérol. Stephen Kopecky lui-même appartient à ce groupe. Après quelques mois de statines, il a commencé à ressentir des courbatures. Les médecins pourront parfois interrompre le traitement de leur patient temporairement avant de leur represcrire des statines, soit avec un dosage modifié, soit un tout nouveau genre de statines afin de prévenir les effets secondaires.

Un deuxième groupe de patients présente « ces étranges symptômes qui ne sont pas vraiment liés à la prise du médicament ». Les chercheurs ont observé un effet nocebo, ou effet placebo négatif, associé aux statines et, une étude parue en 2020 a découvert que cet effet pourrait gagner du terrain.

Le troisième groupe est celui qui inquiète le plus Stephen Kopecky : les personnes qui s’inquiètent de potentielles intolérances à la statine et qui ne se rendent jamais dans un cabinet médical. La plupart des patients, dit-il, viendront et diront : « Je ne souhaite pas prendre ce médicament. J’ai fait des recherches sur Internet ; je sais que ce n’est pas bon pour moi, docteur. »

Autre inquiétude liée à ces médicaments : leurs effets sur le cerveau. Les statines sont les seuls médicaments à pouvoir passer la barrière hémato-encéphalique et à pouvoir inhiber la synthèse de cholestérol dans le cerveau, l’organe du corps le plus riche en cholestérol, explique Tom Dayspring. Le cholestérol est nécessaire au fonctionnement du cerveau mais un excès peut causer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer.

Tom Dayspring se réfère aux preuves qui montrent que « les statines ne font aucun mal au cerveau, bien qu’elles augmentent légèrement les risques de démence ». Pour le très petit groupe de personnes qui souffrent de brouillard cérébral lors de la prise de statine, sa théorie est qu’ils ont sur-supprimé la synthèse cérébrale de cholestérol. Mais comme le cerveau produit son propre cholestérol, les médicaments hypolipémiants dans le foie n’affectent pas les taux de cholestérol dans le cerveau.

Les recherches menées en autonomie sur le cholestérol et les statines peuvent aboutir à des recommandations conflictuelles. En parcourant rapidement les livres sur la santé cardiovasculaire les plus vendus sur Amazon on retrouve des titres comme The Great Cholesterol Myth (Le grand mythe du cholestérol) et The Cholesterol Hoax (L’arnaque du cholestérol) et d’autres ouvrages qui recommandent à leurs lecteurs de se consommer beaucoup de viande rouge, déplore Stephen Kopecky. Ces livres profitent d’un terrain bien établi. Les livres de régimes, comme l’écrivait Malcolm Gladwell dans l’hebdomadaire américain New Yorker il y a plus de vingt ans, « vendent quelque chose que l'on veut acheter : cette idée de pouvoir manger tout ce qu’elles veulent ».