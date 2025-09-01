Cancer, grossesse, immunodépression : les compléments probiotiques ne sont pas bons pour tout le monde

Ces dernières années, les compléments probiotiques ont été présentés comme un remède miracle à tout, des troubles digestifs aux affections de santé mentale et aux déséquilibres hormonaux. L’idée est séduisante : avaler quelques « bonnes » bactéries et transformer son intestin en un écosystème heureux et harmonieux.

Mais si l’enthousiasme autour des probiotiques repose sur notre compréhension croissante du microbiome et de ses effets sur la santé, pour certaines populations, comme les patients atteints de cancer et les personnes immunodéprimées, ces compléments peuvent nuire plus qu'autre chose.

Comme beaucoup de ses collègues, Suzanne Devkota, directrice de l’Institut de recherches sur le microbiome humain du Cedars Sinai, a longtemps pensé que les probiotiques en vente libre étaient, au pire, une perte de temps. Et pour la plupart des personnes en bonne santé, c’est toujours vrai : « Votre microbiome naturel éclipsera probablement le probiotique, donc vous pourriez jeter votre argent par les fenêtres, mais cela ne sera pas nocif », dit-elle.

Mais deux articles publiés en 2018 ont apporté « des données si convaincantes qu’elles ont complètement changé notre façon de parler des probiotiques », se souvient Suzanne Devkota. La recherche a étudié un scénario dans lequel la prise de probiotiques était universellement considérée comme bénéfique (après une cure d’antibiotiques) et a démontré l’inverse. Les chercheurs ont étudié d’autres situations, comme chez les personnes immunodéprimées ou chez les patients traités avec une immunothérapie anticancéreuse, chez qui les compléments probiotiques peuvent poser problème.

Les compléments probiotiques ne sont pas toujours mauvais. Les ennuis commencent, disent les experts, quand une solution standardisée est proposée à un problème qui exige de la nuance. Le mélange microbien optimal pour une jeune personne en bonne santé, par exemple, pourrait être différent de la préparation idéale pour un adulte d’âge moyen atteint d’une maladie chronique. « Théoriquement, vous pourriez séquencer votre microbiome, déterminer ce qui est déjà présent et ce qui vous manque, puis sélectionner un probiotique pour combler les lacunes », avance Suzanne Devkota. Malheureusement, c’est précisément là que les probiotiques commerciaux font défaut.

APRÈS UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE, CE N'EST PAS TOUJOURS LA SOLUTION

Prendre des antibiotiques perturbe le microbiome en tuant les bonnes bactéries en même temps que les mauvaises. Les conséquences sur la santé peuvent être grave et durable, entraînant des problèmes comme l’obésité, le diabète, l’asthme et d’autres affections auto-immunes.

Pour beaucoup d'entre nous, il peut sembler logique de se tourner vers des compléments probiotiques après une cure d’antibiotiques pour rétablir un microbiome sain, puisqu’on pense qu’ils favorisent les « bonnes » bactéries dans l’intestin — une logique que Suzanne Devkota et beaucoup de ses collègues suivaient jusqu'à il y a peu. Mais la science prouve aujourd'hui le contraire.

Pour tester la vitesse à laquelle le microbiome peut se rétablir après la prise d’antibiotiques, des chercheurs ont dans le cadre d'une étude administré un traitement de sept jours d’antibiotiques à vingt-et-un participants puis les ont répartis en trois groupes. Un groupe a adopté une approche attentiste, un autre a reçu une transplantation fécale à partir de leurs propres selles avant antibiotiques, et un troisième a pris un probiotique commercial de onze souches pendant quatre semaines.

À la surprise des chercheurs, les microbiomes du groupe ayant ingéré des probiotiques ont été les plus lents à revenir à leur état d’avant antibiotiques. Même cinq mois après la dernière dose, les microbiomes de ce groupe n’avaient pas encore récupéré.

En comparaison, les microbiomes du groupe attentiste sont revenus à la normale en vingt-et-un jours, tandis que le groupe de transplantation fécale a récupéré en un jour à peine. Les scientifiques ont confirmé ces résultats chez la souris ainsi que dans des études in vitro, où les bactéries probiotiques ont inhibé la croissance des bactéries issues d’échantillons de selles humaines.

« Ces résultats suggèrent que, dans le contexte post-antibiotique, les probiotiques peuvent être contre-productifs », explique Eran Elinav, immunologiste à l’Institut Weizmann des sciences en Israël, qui a dirigé cette étude.

Il s’avère que les souches limitées dans les probiotiques commerciaux peuvent évincer la grande variété de bactéries dans l’intestin d’une personne, qui contient généralement des milliers de souches.

Eran Elinav note également que le degré de colonisation de l’intestin par les espèces probiotiques « variait considérablement d’un individu à l’autre ». Chez certaines personnes, les bactéries probiotiques passaient rapidement, tandis que chez d’autres, elles s’installaient et prospéraient. Ainsi, l’approche universelle du marché des compléments probiotiques actuel n’a pas beaucoup de sens.

LES POPULATIONS À RISQUES