Huile de ricin : comment l'utiliser correctement ?

Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux récemment, vous avez probablement entendu parler de l'huile de ricin. Nombreux sont les influenceurs qui vantent ses bienfaits en affirmant que l'huile peut améliorer la vision, éliminer la graisse abdominale, détoxifier le corps, atténuer les rides, et bien plus encore.

Selon Stefan Offermanns, professeur en pharmacologie à l'université Goethe de Francfort et directeur de l’équipe de la Recherche sur le cœur et le poumon de l'Institut Max Planck, l’huile de ricin est « l’un des médicaments les plus anciens ». Les scientifiques ont retrouvé de l'huile de ricin dans des tombes égyptiennes datant de 4 000 ans avant notre ère. Un ancien traité médical égyptien, le papyrus Ebers, datant de 1550 avant J.-C., montre que les premiers médecins prescrivaient l'huile de ricin comme laxatif, pour traiter diverses affections oculaires et cutanées et pour déclencher l'accouchement, entre autres.

Depuis, les scientifiques ont beaucoup appris sur l'huile de ricin. Si certaines de ces affirmations modernes sont relativement inoffensives, d'autres peuvent mettre votre santé en danger. Quelles sont donc les utilisations de l'huile de ricin qui reposent sur des bases scientifiques ?

LES VÉRITABLES BIENFAITS DE L’HUILE DE RICIN

L'huile de ricin est une huile végétale obtenue à partir des graines de ricin, Ricinus communis. Cette plante est originaire de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord et de l'Inde, où les communautés utilisent l'huile de ricin comme laxatif et pour stimuler l'accouchement depuis des millénaires.

Pour Offermanns, l'effet laxatif notable de l'huile de ricin est l'une des raisons pour lesquelles elle est utilisée depuis si longtemps. Il a été l'un des premiers à étudier comment l'acide ricinoléique, l'ingrédient actif de l'huile de ricin, provoque des contractions musculaires. En faisant des expériences sur des souris, il a découvert que l'huile de ricin agissait sur le récepteur EP3, un récepteur de prostaglandine présent dans plusieurs parties du corps, dont l'intestin et le col de l'utérus. La stimulation de ce récepteur provoque des contractions musculaires qui conduisent l'organisme à expulser les selles ou à déclencher des contractions du col de l'utérus, première étape du processus d'accouchement. Ces effets n’ont pas eu lieu chez les souris dépourvues de ce récepteur.

L’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) des États-Unis a approuvé l'utilisation de l'huile de ricin comme laxatif, cette utilisation est donc sûre et efficace. Plusieurs études se sont également intéressées à l’utilisation de l'huile de ricin pour déclencher l'accouchement, mais les résultats sont plus mitigés.

Offermanns déclare néanmoins qu'il ne recommanderait probablement pas à ses patients de prendre de l'huile de ricin pour ses effets laxatifs, car il existe des laxatifs plus efficaces sur le marché et qui ont moins d'effets secondaires comme des nausées et des vomissements. En outre, des études indiquent que la prise systématique d'huile de ricin peut provoquer des irritations et des lésions de la muqueuse intestinale. Cela vaut pour tous les laxatifs : mal les utiliser peut engendrer des dommages graves sur l'intestin et sur d'autres organes au fil du temps, ajoute Offermanns.

Pour d'autres usages, l'huile de ricin peut s'avérer inefficace, voire purement et simplement dangereuse.

SUR LE VENTRE ET LE NOMBRIL

De nombreuses vidéos vues des centaines de milliers de fois montrent des personnes s’enduire le ventre et l’intérieur du nombril d'huile de ricin, affirmant que cette pratique permet de se débarrasser de la graisse abdominale, d'améliorer sa santé intestinale et de « détoxifier » son corps. Selon Lindsey Wohlford, responsable du programme du centre médical MD Anderson de l'université du Texas et diététicienne spécialisée dans le bien-être, ces affirmations ne s’appuient sur aucune donnée scientifique.

« Malheureusement, la plupart de ces affirmations, anecdotes ou témoignages personnels ne reposent ni sur la science, ni sur des recherches solides », dit-elle, expliquant que l'huile de ricin n'est pas absorbée par la peau et dans le corps, et qu'il est donc peu probable qu’une application cutanée ait un quelconque effet sur les organes internes.

Cela signifie également que l'huile de ricin n’est pas un remède aux tumeurs proches de la surface de la peau telles que les tumeurs mammaires, comme le prétendent certains. « Il n'y a absolument aucune preuve de cela », déclare Jun Mao, chef du service de médecine intégrative au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Wohlford ajoute que si le fait de mettre de l'huile de ricin sur l'estomac n'entraîne qu'un faible risque de problèmes cutanés, boire de l'huile de ricin est plus dangereux.

« Pour les pertes de poids saines, toute méthode qui n'a pas fait ses preuves risque non seulement d'être dangereuse et inefficace, mais aussi de faire perdre du temps et de l'argent à quelqu'un », explique Wohlford. Elle déclare que si la perte de poids est votre objectif, la meilleure façon d'y parvenir est d'adopter des habitudes saines et durables.

EN SOIN DE LA PEAU

L'huile de ricin peut avoir des effets positifs sur la peau. Nina Botto, professeure de dermatologie associée à l'université de Californie à San Francisco, affirme que le principal bienfait de l'huile de ricin pour la peau est l'hydratation.

Il en va de même pour d'autres huiles. Mais si l'huile de ricin est moins susceptible d'irriter la peau que des huiles comme celle d'olive ou d'agrumes, et qu'elle possède certaines propriétés antimicrobiennes, Botto précise que ce n'est pas le premier produit qu'elle recommanderait à ses patients. Chez les personnes dont la peau est sujette à l'acné, l'huile de ricin peut obstruer les pores et aggraver le problème. Elle ajoute toutefois qu'« il existe sans doute des [huiles] bien pires. »

Enfin, Botto affirme qu'il est peu probable que l'application d'huile de ricin sur le visage réduise les rides, comme on l’entend parfois. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé de preuves des effets anti-âge de l'huile de ricin, ou de toute autre huile.

COMME REMÈDE AUX PROBLÈMES OCULAIRES

Selon les experts, l’idée que l'huile de ricin pourrait guérir des problèmes oculaires tels qu'une vision floue ou aider vos cils à pousser davantage n’est pas appuyée par des preuves scientifiques et les personnes ayant des problèmes de vision devraient en parler à leur médecin.

« Vous n'avez que deux yeux et vous devez en prendre soin », rappelle Saba Al-Hashimi, professeure d'ophtalmologie associée à l'Institut Stein Eye de l’Université de Californie. « Il n'existe pas de preuves solides suggérant l’utilité de [l'huile de ricin] dans des cas comme le glaucome ou l'amélioration de la vision. » En effet, ces affections se manifestent souvent à l'intérieur de l'œil, et l'huile de ricin ne peut pas s'infiltrer dans l'œil, elle ne fait que rester à la surface.

Des études ont en réalité montré que certaines personnes avaient subi une irritation des yeux et une vision trouble après l’utilisation de gouttes ophtalmiques contenant de l'huile de ricin. Les gouttes pour les yeux doivent être rigoureusement stérilisées et réglementées pour être considérées comme sûres, et il arrive que des produits homéopathiques ne répondent pas à ces normes. L'application d'huile de ricin non stérilisée sur l'œil peut provoquer une infection et entraîner une perte de vision, explique Al-Hashimi. Cette huile peut contenir des parfums et des conservateurs qui peuvent provoquer des irritations.

Un faible nombre d’études suggèrent l’efficacité de l'huile de ricin comme traitement contre la sécheresse oculaire. Elle entre d’ailleurs déjà dans la composition de certains produits. Les scientifiques s'intéressent également à l'huile de ricin parce que certains patients préfèrent les gouttes ophtalmiques non synthétiques. Al-Hashimi insiste néanmoins sur le fait que cela ne signifie pas qu'il faille commencer à se mettre de l'huile de ricin dans les yeux. « Je suis réticente à la promotion d'une préparation à base d'huile de ricin qui n'est pas fabriquée pour un usage ophtalmique et qui n'est pas réglementée par les autorités de santé publique », déclare-t-elle.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN

Bien que l'huile de ricin continue d'être présentée comme une panacée, les experts affirment que les choses ne sont pas si simples et qu'il est toujours plus prudent de consulter son médecin. Jun Mao souligne par exemple que l'huile de ricin peut entraîner des complications ou des interactions moléculaires inattendues si vous prenez également d'autres médicaments.

Même en tant que laxatif, elle peut provoquer des effets secondaires et des lésions intestinales, un risque souvent inutile étant donné qu'il existe d'autres laxatifs plus efficaces, selon Offermanns.