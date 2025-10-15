La photothérapie par LED est à la mode... mais est-elle efficace ?

TYPES ET BIENFAITS DE LA PHOTOTHÉRAPIE

Quand la lumière bleue est absorbée par la peau, elle déclenche la production de radicaux libres toxiques qui, dans les jours qui suivent, tuent la bactérie responsable de l’acné, P. acnes.

Glynis Ablon, dermatologue et professeure clinicienne à UCLA, affirme avoir observé des effets spectaculaires chez ses patients suivant une thérapie par lumière bleue. « Ce qu’ils remarquent, rien qu’avec ces LED, est que le niveau de lésions inflammatoires diminue, et que leur peau, dans son ensemble, commence simplement à avoir meilleur aspect. »

La lumière rouge et la lumière proche de l’infrarouge ont quant à elle des longueurs d’ondes plus grandes qui peuvent cibler les cellules épidermiques ou voyager plus loin dans le corps. Quand les rayons appartenant à cette partie du spectre lumineux pénètrent dans les cellules, ils « déclenchent une réaction en chaîne » dans les mitochondries, explique Daniel Barolet.

Ce processus métabolique produit plusieurs molécules, dont l’ATP et l’oxyde nitrique, qui sont essentielles pour des fonctions corporelles de base comme la production d’énergie et le maintien d’une circulation sanguines saine.

L’application de lumière rouge et de lumière proche de l’infrarouge a un effet domino et stimule la production de collagène et la circulation sanguine. En surface, cela peut accélérer la cicatrisation des plaies, comme les brûlures ou les ulcères, et même atténuer les signes de vieillissement, comme les rides et les taches brunes.

Si la peau est l’organe le plus grand et le plus visible du corps, toutes les cellules peuvent théoriquement bénéficier d’un coup de pouce grâce à la photothérapie par lumière rouge ou proche de l’infrarouge.

Selon Alexander Wunsch, médecin et spécialiste de la photobiologie, de manière générale, les tissus qui s’améliorent le plus sont ceux qui sont affaiblis ou atteints (une peau avec des coups de soleil par exemple).

« Il y a une véritable base scientifique à cela et ça fonctionne cliniquement », précise Zakia Rahman, professeur clinicienne de dermatologie à la Faculté de médecine de l’Université Stanford. « Mais cela n’aura pas l’effet spectaculaire qu’auraient des traitements plus agressifs en milieu médical ».

Pour autant, les LED comportent des avantages particuliers : elles sont non invasives, indolores et essentiellement sans danger. Une exposition prolongée à la lumière bleue, proche du spectre UV, peut provoquer des dégâts cutanés, un vieillissement ou encore des irritations, mais les études de long terme existent en nombre limité. Selon Daniel Barolet, pour la lumière rouge et proche de l’infrarouge, les seules préoccupations potentielles concernent les personnes souffrant d'allergie au soleil ou ayant les yeux très sensibles.

« Voyez la photobiomodulation comme votre tasse de café du matin […] mais avec de la lumière, explique-t-il. C’est comme un électrochoc qui réveille tous ces minuscules processus cellulaires et aide le corps à se réparer, à se redynamiser et à se stimuler. »

CHOISIR UN APPAREIL DE PHOTOTHÉRAPIE

Dans le monde entier, des cliniques proposent de traiter des problèmes esthétiques ou médicaux par PBM. Les appareils professionnels sont généralement plus puissants et produisent des résultats meilleurs et plus rapides. Mais pour ceux qui veulent suivre leur traitement à la maison, il existe un marché regorgeant d’options.

Quand il s’agit de choisir un appareil à LED, les spécialistes s’accordent sur une chose : le critère le plus important à prendre en compte est l’intensité de sortie.

« Il y a beaucoup d’arnaques […], la plupart du temps, les énergies sont très, très faibles », explique Glynis Ablon. Pour la lumière rouge, elle privilégie les appareils à 105 milliwatts par centimètre carré, mais pour la lumière bleue, l’intensité peut être plus faible. « Si elle se situe autour de quarante, ça me va, mais si c’est dix, ça ne fait probablement rien. »