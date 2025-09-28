Aux frontières de la ménopause : le mystère de la préménopause

Pendant plus d’un an, personne n’a été en mesure de comprendre les nombreux symptômes étranges dont souffrait Lauren Keefe.

La quarantenaire était rongée par une fatigue chronique, de l’anxiété, des sueurs nocturnes et des insomnies. Elle avait mal aux articulations. Ses cheveux étaient devenus plus fins, sa peau perpétuellement sèche. Ses oreilles commençaient à la démanger, puis à bourdonner.

Elle pensait que ces symptômes étaient liés à l’âge et au fait qu’elle ne faisait pas assez d’exercice. Il a fallu que Lauren commence à avoir des palpitations cardiaques pour se décider à consulter.

« J’avais l’impression d’être folle, de ne plus savoir qui j’étais », raconte Lauren Keefe, aujourd’hui âgée de 46 ans. « J’avais le sentiment que quelque chose n’allait pas et il fallait que je trouve une explication à cela ».

Un médecin l’a envoyée voir un cardiologue. Un autre lui a prescrit une étude du sommeil pour voir si elle souffrait d’apnée du sommeil. Un gynécologue pensait qu’une carence en vitamine D pourrait être le problème.

Il a fallu une demi-douzaine d’examens infructueux avant que Lauren Keefe n’obtienne enfin une réponse, lorsqu’un médecin qu’elle avait trouvé par le biais de la Menopause Society a conclu qu’elle était en préménopause.

« J’ai vu toutes sortes de spécialistes différents, mais aucun d’eux n’a reconnu que ce pouvait être hormonal », explique Lauren Keefe.

Les symptômes de Lauren ne sont pas caractéristiques d’une maladie, mais d’une phase de la vie que chaque personne ayant un utérus peut atteindre. Techniquement connue sous le nom de préménopause, cette période souvent chaotique et longue précède la ménopause, qui débute officiellement un an après le dernier cycle menstruel d’une femme.

Si nous savons quand la préménopause se termine, personne ne sait exactement quand elle commence. C’est en partie pour cette raison qu’elle est si difficile à diagnostiquer. « C’est vraiment un domaine dans lequel nous manquons de données », explique Nanette Santoro, professeure en obstétrique et gynécologie qui étudie la préménopause. Certaines études estiment que cette dernière débute en moyenne vers 47,5 ans, mais certains signes indiquent que des femmes peuvent entrer en préménopause dès la trentaine.

Il s’agit d’une des nombreuses questions restées sans réponse au sujet de la préménopause, ainsi que celles portant sur sa nature et ses différences avec la ménopause, malgré des caractéristiques communes. La préménopause se manifeste par au moins une centaine de symptômes associés différents, des plus débilitants, comme la dépression sévère, aux plus bizarres, tels que des démangeaisons dans les canaux auditifs. Certaines femmes ne sont touchées par aucun symptôme, mais jusqu’à un tiers peuvent souffrir pendant des années de problèmes croissants.

Pour compliquer les choses, il est difficile de distinguer si certains symptômes sont associés à la préménopause ou à l’âge.

Mais il y a des raisons d’espérer que les femmes auront bientôt des réponses à leurs questions.

Aujourd’hui, parler de la préménopause n’est plus tabou. Le terme est un mot à la mode omniprésent dans les podcasts, à la télévision et dans les livres. Des influenceuses comme Melani Sanders, fondatrice du We Do Not Care Club sur TikTok et Instagram, sont devenues populaires. Même l’actrice Halle Berry a publiquement révélé que sa préménopause avait été diagnostiquée à tort comme de l’herpès. Elle a par la suite créé une entreprise de compléments alimentaires destinés aux femmes en préménopause.

Toutes ces discussions sur la préménopause commencent aussi à atteindre la communauté scientifique. Les études sur la santé des femmes ont été traditionnellement négligées, en particulier chez les femmes n’étant plus en âge de procréer. Mais les femmes dans la quarantaine d’aujourd’hui sont souvent au sommet de leur carrière et veulent des soins de santé et une science à la hauteur.

QUAND ET POURQUOI DÉBUTE LA PRÉMÉNOPAUSE ?

Le terme médical de « préménopause » a fait son apparition dans les années 1960, mais était rarement utilisé, car cette période n’était pas considérée comme très différente de la ménopause. De nombreux cliniciens continuent aujourd’hui encore à l’appeler ménopause ou transition ménopausique.

Il faudra attendre plusieurs décennies pour que soient réalisées les premières études sérieuses sur cette phase de la vie. En 1982, une étude chez des femmes âgées de plus de 40 ans a ainsi établi que l’âge moyen du début de la préménopause était de 47,5 ans.

L’étude Seattle Midlife Women’s Health Study a par la suite révélé que la préménopause se composait de plusieurs étapes. L’étude, réalisée entre 1990 et 2013, a démontré que la préménopause pouvait être décomposée en tranches d’environ trois ans sur la base des cycles menstruels des femmes. La préménopause commencerait ainsi lorsque les règles arrivent avec environ une semaine de retard et se terminerait lorsque 60 jours s’écoulent sans cycle.

Ces critères ne permettent toutefois pas de saisir ce que vivent les femmes, explique Nancy Woods, chercheuse de l’étude qui a créé le Center for Women’s Health Research à l’école d’infirmières de l’université de Washington. « [Des symptômes de la préménopause] se manifestent chez des femmes qui n’auraient pas rempli les critères de la préménopause précoce, parce que leurs cycles n’étaient pas assez variables », ajoute-t-elle.

Existe-t-il un autre processus biologique plus éloquent si les changements au niveau du cycle menstruel ne correspondent pas tout à fait au début des autres symptômes préménopausiques ? Les scientifiques tentent de le déterminer.

Nancy Woods pense qu’il serait lié à la fluctuation des niveaux d’hormones sexuelles, et plus particulièrement des œstrogènes et de la progestérone, dont l’effet se fait sentir au niveau du système reproductif, mais aussi du cerveau.

Le cerveau des femmes est connecté à leurs ovaires par le biais du système nerveux et du système endocrinien. Ce qui se passe dans un organe peut affecter la fonction d’un autre, souligne Lisa Mosconi, neuroscientifique et directrice du programme CARE (Cutting Alzheimer's Risk through Endocrinology, ou Réduire le risque d'Alzheimer par l'endocrinologie) pour l’organisme américain à but non lucratif Wellcome Leap.

Chez la femme, « les œstrogènes sont pour le cerveau l’équivalent du carburant à la voiture », indique la neuroscientifique, qui est également la directrice de la Women’s Brain Initiative au Weill Cornell. Son étude suggère que l’activité des œstrogènes dans le cerveau pourrait être étroitement liée à la fois aux symptômes cognitifs et vasomoteurs de la préménopause, comme le brouillard mental et les bouffées de chaleur.

Selon elle, l’explication réside dans le fait que le cerveau subit un « processus de rénovation » avant la ménopause : les connexions qui étaient autrefois dédiées à la reproduction ne sont plus nécessaires, tandis que les niveaux d’hormones commencent à fluctuer, puis à décliner. Le travail de Lisa Mosconi démontre également que le cerveau arrête de brûler du sucre pour produire de l’énergie et commence à consommer des graisses à la place.

La neuroscientifique a également constaté un déclin du volume de la matière grise et de la matière blanche chez les femmes présentant des symptômes de préménopause, qui est similaire à celui observé chez les femmes enceintes. Mais contrairement à la grossesse, ces changements ne se résolvent pas forcément après neuf mois, car la préménopause peut durer des années.

Pour l’heure, nous ignorons en quoi ces changements cérébraux caractérisent les symptômes physiques et psychologiques de la préménopause, explique Lisa Mosconi. Il est toutefois évident que ce changement survient lorsqu’une femme est plus à même de rencontrer des problèmes préménopausiques.

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE

L’anxiété, les problèmes de sommeil, la dépression et les bouffées de chaleur figurent parmi les symptômes de préménopause les plus courants.

Mais ceux-ci sont nombreux. Lorsqu’elle avait 35 ans, Christian Ohonba a commencé à avoir des règles abondantes et très douloureuses à tel point qu’elle avait « l’impression de faire une hémorragie », raconte la Texane aujourd’hui âgée de 39 ans. Pire, elle avait le sentiment que tous ses mécanismes d’adaptation avaient cessé de fonctionner. « J’ai vraiment commencé à vriller », ajoute-t-elle.

Cette expérience est décrite par de nombreux spécialistes comme une puberté inversée, qui se caractérise par de l’acné, des sautes d’humeur, une prise de poids, des seins douloureux, des douleurs prémenstruelles intenses et des saignements abondants.

D’autres personnes préménopausées deviennent maladroites ou signalent des changements au niveau de l’odorat et du goût, indique Louise Newson, spécialiste de la ménopause qui a travaillé au sein d’un groupe de travail du gouvernement britannique sur la ménopause. D’autres encore, comme Lauren Keefe, souffrent de problèmes cardiaques, ou bien se sentent extrêmement et irrépressiblement en colère.

Cette panoplie de symptômes, qui imitent souvent d’autres maladies comme les maladies auto-immunes et même la démence, peut apparaître et disparaître, s’aggraver ou s’atténuer avec le temps et être léger à sévère, sans que personne ne sache pourquoi.

Certains cliniciens peuvent être peu disposés ou incapables de faire le rapprochement entre les symptômes d’une patiente et ses niveaux d’hormones, explique Louise Newson.

L’expérience de Lauren Keefe, qui a vu médecin après médecin, est la norme. Dans une étude menée au Royaume-Uni auprès de 100 000 femmes, 4 femmes sur 5 ont rapporté ne pas avoir été écoutées par leur médecin. Une autre étude réalisée auprès de plus de 5 000 femmes a montré qu’il fallait au moins trois ans pour un tiers des sondées, avant que leurs symptômes associés à la ménopause soient correctement diagnostiqués.

C’est encore pire pour les femmes de couleur. Une étude parue en 2022 a révélé que les femmes noires étaient plus susceptibles de souffrir de symptômes préménopausiques sévères que les femmes blanches, mais qu’elles avaient aussi 50 % de moins de chances de se voir prescrire un traitement hormonal substitutif et qu’elles avaient moins de chances de demander un traitement pour les bouffées de chaleur ou d’autres problèmes préménopausiques que les femmes blanches.

« Il existe une réelle incompréhension autour des hormones et de leur fonction, et de ce qu’est la ménopause. La plupart des médecins ne sont pas formés à la ménopause », souligne Louise Newson.

Il en va de même pour les gynécologues, estime Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society et directrice du Center for Women’s Health de la Mayo Clinic.

En 2019, son équipe a effectué un sondage auprès de résidents en médecine interne, en médecine familiale et en gynécologie-obstétrique aux États-Unis. « Aucun d’eux n’a eu plus d’une ou deux heures de sensibilisation à la ménopause », rapporte Stephanie Faubion. Les femmes doivent donc plaider leur propre cause.

LES LIMITES DE TRAITEMENT

Lorsque Christian Ohonba a enfin consulté un médecin en février 2025, elle avait déjà passé plusieurs mois à se renseigner en ligne sur la préménopause. Grâce à ces connaissances, elle a osé demander immédiatement un traitement à son professionnel de santé.

Seule une poignée de traitements approuvés pour la préménopause existent et aucun d’entre eux ne prend la forme de compléments alimentaires, contrairement à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux.