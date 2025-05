De nouveaux essais cliniques pourraient retarder le début de la ménopause

Alors que les chercheurs se lancent dans une course pour trouver les interventions médicales qui retarderont, voire interrompront la ménopause, une réévaluation de notre perception actuelle du corps des femmes et du vieillissement inévitable et rapide des ovaires s’impose. Quelles seront les répercussions de l’allongement éventuel de la fertilité des femmes ? Et surtout, les femmes doivent-elles vraiment passer par la case ménopause ?

RETARDER LA MÉNOPAUSE A SES AVANTAGES

La ménopause est en quelque sorte une boîte noire scientifique. Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi les femmes passent par la ménopause ni à quoi celle-ci sert. « Les humains sont l’une des rares espèces, avec certaines baleines, qui vivent la ménopause », indique Zev Williams. Alors que chez de nombreux mammifères, les femelles demeurent fertiles quasiment tout au long de leur vie, les humains perdent en fertilité des décennies avant que d’autres systèmes ne montrent des signes de vieillissement.

« Chez de nombreuses espèces, la fertilité diminue progressivement, mais ne disparaît pas totalement avant très tard dans leur cycle de vie, voire pas du tout », souligne le directeur du Columbia University Fertility Center. En outre, les femmes perdent des ovules chaque mois par l’intermédiaire d’un processus de sélection naturelle appelé atrésie, où plusieurs follicules sont recrutés, mais seul un arrive à maturité. D’autres mammifères sont touchés par ce phénomène, mais en raison de notre longue espérance de vie par rapport à notre fenêtre reproductive, les conséquences du vieillissement ovarien sont particulièrement prononcées chez notre espèce.

Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi les femmes passent par la ménopause. La première, comme le souligne Zev Williams, est l’hypothèse de la grand-mère. D’après cette théorie, la ménopause serait apparue pour que les femmes cessent de se reproduire et prennent soin de leurs petits-enfants, augmentant ainsi leurs chances de survie. D’autres pensent que la ménopause protège les femmes des risques liés aux grossesses gériatriques, qui constituent une menace pour la longévité des femmes et de leurs enfants.

Mais il se peut tout à fait que la ménopause n’ait pas de fonction évolutive. « Le début de la ménopause pourrait simplement être le reflet de l’allongement de notre espérance de vie », explique Zev Williams, avant d’ajouter que la fin de l’ovulation et de la fonction ovarienne importaient peu lorsque l’espérance de vie moyenne ne dépassait pas 50 ans. Les Françaises vivent en moyenne 85 ans, ce qui signifie qu’elles sont postménopausées pendant environ 30 ans, soit bien plus que leur grand-mère par exemple. Une femme née en 1900 avait une espérance de vie de 49 ans.

Mais les scientifiques savent une chose : la ménopause est la conséquence directe du vieillissement ovarien, lequel détient la clé de son retardement. « Contrairement aux autres organes, les ovaires connaissent un vieillissement accéléré, avec un déclin spectaculaire de leurs fonctions chez les femmes dans leur trentaine », explique Zev Williams. Il apparaît donc, que si les progrès médicaux permettent le ralentissement du vieillissement ovarien, ceci pourrait être la clé de l’allongement de l’espérance de vie reproductive et hormonale des ovaires, ce qui retarderait la ménopause tout en réduisant éventuellement les risques de santé qui y sont associées. Les chercheurs prennent en exemple les femmes qui entrent en ménopause plus tard, après l’âge de 55 ans (soit 10 % des femmes), lesquelles affichent une meilleure santé et vivent plus longtemps.

« Il a été démontré dans certaines études qu’un début tardif de la ménopause était associé à une diminution de la perte osseuse et à la réduction des maladies vasculaires et de la démence », ainsi qu’à un allongement de l’espérance de vie, indique Cheryl Cox Kinney, médecin et présidente élue de la Menopause Society, Aussi, comme le souligne Zev Williams, la ménopause peut modifier la composition corporelle et la résistance à l’insuline, mais aussi accroître le risque de développer plusieurs affections, des maladies vasculaires à la démence.

Kutluk Oktay ajoute à la liste des bénéfices éventuels une réduction du risque de diabète et de dépression, sans oublier une peau, des cheveux et des dents en meilleure santé. Ces effets esthétiques ne s’observent pas seulement en surface ; ils ont une incidence réelle et mesurable sur l’amour-propre et la perception des femmes de leur corps. Un examen de 18 études paru dans la revue Women’s Health en 2023 a ainsi démontré que les symptômes de la ménopause étaient régulièrement associés à une image plus négative des femmes de leur corps. Et plus ces symptômes sont intenses et/ou fréquents, plus leur impact est négatif. Cette étude pourrait avoir des implications au-delà des femmes. Selon Zev Williams, l’ovaire est un « modèle de vieillissement accéléré » qui pourrait « servir pour tester d’autres traitements visant à ralentir le vieillissement ».

L’intérêt des scientifiques pour le retardement de la ménopause est né à la croisée des recherches sur la fertilité et contre le vieillissement. Si le vieillissement ovarien détient la clé de la longévité, notamment de l’allongement de la fertilité, alors le retardement de la ménopause pourrait répondre à ces deux enjeux. Mais une question importante reste en suspens : le retardement artificiel de la ménopause aurait-il les mêmes implications que lorsque celle-ci survient naturellement ? Oui, avancent avec optimisme les chercheurs.

UNE INTERVENTION AMBULATOIRE POUR RETARDER LA MÉNOPAUSE ?

Kutluk Oktay propose actuellement une procédure expérimentale qu’il réalise depuis près de 40 ans pour retarder la ménopause. Celle-ci a été élaborée pour aider à préserver la fertilité des femmes recevant un traitement anticancéreux. Avec son équipe, il a commencé à réfléchir à d’autres indications relatives à la procédure, avant de réaliser qu’elle pouvait s’appliquer au vieillissement ovarien. « On assiste à la fusion de la science fondamentale et de l’expérience clinique. Nous sommes arrivés à un stade où l’on se dit que tout est possible ».

Selon le biologiste, la clé de la réussite de cette procédure est de la réaliser avant l’accélération rapide de la perte d’ovules, qui survient vers 37 ou 38 ans chez la plupart des femmes. Les patientes subissent une cœlioscopie ambulatoire au cours de laquelle est prélevé du cortex (la couche externe de l'ovaire), qui contient des dizaines de milliers d'ovules de réserve, également appelés follicules primordiaux. « Nous procédons par des incisions d’environ deux centimètres », précise Kutluk Oktay. Les patientes rentrent chez elles le jour même et leur tissu est congelé en laboratoire pendant une dizaine d'années.

Lorsque leur taux d’hormones anti-Müllérienne (AMH), qui avertit de l’arrivée de la ménopause, passe en dessous du seuil critique, les patientes reviennent au laboratoire pour se faire transplanter à nouveau leur tissu. « Nous estimons qu’environ 60 % des ovules de réserve dans le tissu survivent après la transplantation », indique le biologiste. À l’avenir, ce taux de survie pourrait atteindre 80 %, ce qui « permettrait aux greffes de durer encore plus longtemps ». Plus le nombre d’ovules jeunes qui survivent est élevé, plus le potentiel de retarder ou d’inverser la ménopause est important. Comme le confie Kutluk Oktay, il est également possible de transplanter de plus petites quantités de tissu tous les trois ans (plutôt qu'en une seule fois), ce qui pourrait permettre de retarder davantage encore la ménopause.

Le biologiste ignore cependant si cette procédure, qui en est encore à la phase expérimentale, permettra de retarder ou même d'arrêter la ménopause. Jusqu'à présent, son essai clinique n'a recueilli que du tissu ovarien. Il faudra encore attendre une dizaine d'années avant que les participantes à l'étude atteignent la périménopause et que les transplantations commencent. « Ce domaine de recherche a un avenir prometteur », affirme-t-il. « Nous avons planté les premières graines et que nous attendons qu'elles poussent ».

LA RAPAMYCINE, PARTIE DE L’ÉQUATION

Tandis que Kutluk Oktay travaille à l’élaboration d'une procédure chirurgicale, Zev Williams et son équipe du Columbia University Fertility Center examinent actuellement si de faibles doses de rapamycine, un médicament immunosuppresseur, pourraient produire des effets similaires à ceux de l’intervention chirurgicale.

La FDA (Food and Drug Administration) a déjà homologué la rapamycine pour une série de cas d'utilisation sans rapport avec le vieillissement ovarien, notamment après une transplantation rénale. Cette molécule, disponible partout, a fait l'objet d'études approfondies et affiche un excellent profil d’innocuité, souligne Zev Williams. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler : ce médicament est devenu populaire chez les personnes refusant de vieillir après avoir été vanté par l'auteur et médecin Peter Attia pour ses prétendus bienfaits pour la santé et la longévité, qui restent à prouver par des études supplémentaires.

La rapamycine agit en inhibant la protéine mTOR, un composant clé de la voie cellulaire impliquée dans le vieillissement et la régulation métabolique. Dans les modèles précliniques portant sur des souris et des systèmes cellulaires, l'inhibition de cette activité prolonge la durée de vie des ovaires, ce qui préserve la quantité et la qualité des ovules, explique Zev Williams. Selon lui, le médicament ralentirait la vitesse à laquelle les ovules d'une femme se renouvellent chaque mois. Au lieu de perdre des dizaines d'ovules mensuellement, une femme pourrait n'en perdre que 10, par exemple, tout en conservant les autres ovules dans sa réserve. Comme pour l’intervention chirurgicale, il s’agit de commencer à prendre le médicament avant la ménopause, car les ovules perdus le sont définitivement. Il est très probable qu'il ne soit pas efficace pour les femmes ménopausées.

« Cela pourrait très rapidement se traduire par une intervention dont les répercussions éventuelles seraient significatives pour la santé humaine », ajoute-t-il.