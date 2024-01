On sait enfin ce qui cause l'hyperémèse gravidique

Lors de sa première grossesse, Marlena Fejzo a souffert de nausées et de vomissements si importants qu’elle a dû se rendre deux fois aux urgences avant son accouchement. Mais sa deuxième grossesse s’est révélée encore plus difficile. « Je ne pensais même pas que ça pouvait être pire, et pourtant », se souvient Marlena Fejzo, aujourd’hui chercheuse spécialisée dans la santé des femmes à l’école de médecine Keck de l’Université de Californie du Sud.

Au cours de sa deuxième grossesse, Marlena Fejzo a été placée sous perfusion, s'est vu prescrire sept traitements différents et a dû être alimentée par sonde. Rien n'a marché. À certains moments, elle était si faible qu’elle ne pouvait plus parler, restait clouée au lit et avait besoin de soins 24 heures sur 24. Selon son médecin, elle essayait simplement d’attirer l’attention de son mari. À 15 semaines, elle a fait une fausse couche.

Marlena Fejzo souffrait d’hyperémèse gravidique (HG), une maladie qui touche environ 2 % des femmes enceintes et qui se caractérise par de sévères nausées et vomissements persistants pouvant causer la mort. Malgré cela, la recherche sur l’HG demeure sous-financée et les personnes qui en souffrent sont rarement prises au sérieux. Marlena Fejzo a fait une fausse couche en 1999. Peu après, elle a repris son poste de chercheuse postdoctorale à l’Université de Californie à Los Angeles, motivée à l’idée d’apprendre tout ce qu’elle pouvait sur l’hyperémèse gravidique.

Le mois dernier, Fejzo et ses collègues ont publié une étude révolutionnaire portant sur la façon dont l’hormone GDF15 influe sur le risque des femmes enceintes de développer une hyperémèse gravidique. Cette étude pourrait déboucher sur plusieurs traitements efficaces qui, selon certains chercheurs, seront bientôt disponibles. Mais le manque de sensibilisation et de reconnaissance de la gravité de l’hyperémèse gravidique pourrait y faire obstacle.

Les nausées matinales sont une expérience désagréable pendant la grossesse. Cependant, lorsque l’HG, bien plus extrême, est assimilée à de simples nausées matinales, les femmes qui en souffrent ont le sentiment d’être dénigrées, explique Kimber Wakefield MacGibbon, l’un des auteurs de l’étude et cofondatrice et directrice exécutive de la Hyperemesis Education and Research (HER) Foundation (Fondation pour l’éducation et la recherche sur l’hyperémèse). L’hyperémèse ressemble à une intoxication alimentaire, à la différence que les vomissements n’apportent aucun soulagement. « On a en permanence l’impression que quelque chose nous reste sur l’estomac », explique MacGibbon, infirmière autorisée qui a souffert d’HG au cours de ses deux grossesses.

« C’est une pathologique de grossesse extrêmement dangereuse, et qu’il faut considérer comme telle », soutient Marlena Fejzo. « Malheureusement, ce n’est pas le cas. »

Les traitements de première intention de l’HG, comme les médicaments antiémétiques, s’avèrent inefficaces chez de nombreuses femmes, explique la médecin Jone Trovik, professeure au département des sciences cliniques de l’université de Bergen, qui n’a pas participé à l’étude de Fejzo et MacGibbon. Et même si une patiente est placée sous perfusion afin de soulager la déshydratation et la déplétion électrolytique voire, dans les cas les plus graves, est branchée à une sonde d’alimentation, elle court tout de même le risque de devoir interrompre sa grossesse pour survivre.

« En tant que médecin, je me sens incompétente lorsque je ne parviens pas à aider ces femmes à éviter l’interruption d’une grossesse par ailleurs désirée », raconte Trovik.

Malgré sa gravité, l’HG est négligée, y compris par la communauté médicale. Aimee Brecht-Doscher, gynécologue-obstétricienne et conseillère médicale de la HER Foundation, n’oubliera jamais la réunion annuelle du Collège Américain des obstétriciens et des gynécologues à laquelle elle a assisté avec des milliers d’autres médecins en 2017, et où seules deux présentations ont été faites sur l’HG, dont l’une par Fejzo. Alors que Brecht-Doscher et quelques autres participants discutaient de cette maladie très peu étudiée, un médecin s’est joint à la conversation et a déclaré : « Je sais ce qui provoque l’hyperémèse : l’hystérie ». « Et si vous croyez cela », soutient Brecht-Doscher, « alors vous ne pensez pas qu’il faille vraiment faire quoi que ce soit pour traiter les gens ».

Brecht-Doscher, qui n’a pas non plus participé à l’étude de Fejzo et MacGibbon, a souffert d’HG lors de deux grossesses, dont l’une s’est soldée par une fausse couche. « En tant que médecin, le réflexe habituel (en particulier quand les patientes ne répondent pas aux thérapies standards) est de supposer qu’il y a une composante psychologique, ce qui explique pourquoi la patiente ne répond pas au traitement », dit-elle. « J’avais moi-même intégré ce préjugé en tant que médecin avant de souffrir d’hyperémèse ». Brecht-Doscher explique qu’une fois qu’elle a souffert d’HG, elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait rien faire pour se sentir mieux.

LA CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE L’HYPERÉMÈSE GRAVIDIQUE

Après sa fausse couche, Fejzo s’est empressée de réaliser un sondage en ligne pour se faire une idée de la prévalence de l’HG et des variables qui l’influençaient. Elle a été impressionnée du nombre de réponses qu’elle a reçues. L’une d’elles avait été écrite par MacGibbon et disait : « Une fois ma grossesse terminée, je compte créer un site web sur l’hyperémèse parce qu’il n’y a rien en ligne sur le sujet ».